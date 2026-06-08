شلل في إسرائيل بسبب صواريخ إيران

شلّت الدفعة السابعة من الصواريخ الإيرانية معظم إسرائيل بعد أن امتدت صافرات الإنذار المبكر لتطال مناطق حيفا والجليل والجولان، ومنطقة تل أبيب الكبرى، فضلا عن المناطق الغربية للقدس المحتلة، في تصعيد إيراني وصفه مراقبون بالأوسع نطاقا منذ اندلاع الجولة الأخيرة من المواجهة.

وأعادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفعيل جميع إجراءات حالة الطوارئ، إذ تم تحويل المستشفيات إلى وضع الطوارئ الكامل، وإلغاء الدراسة في المدارس وكافة المؤسسات التعليمية، وحظر جميع أشكال التجمهر العام، وإلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بوقف أعمالها ما لم تتوفر لديها ملاجئ مجهزة.

كما كشفت بيانات ملاحية عن تعذر هبوط عدد من الطائرات في مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل، إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران.

وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن نحو 8 ملايين إسرائيلي، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أرباع سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين، اضطروا للتوجه فورا إلى الملاجئ والاحتماء في الغرف المحصنة في المناطق المستهدفة.

وأضاف العمري أن الدفعات الإيرانية السابقة خلفت آثارا ميدانية ملموسة، إذ سقط أحد الصواريخ في مستوطنة "إيتمار" قرب نابلس، وآخر شمال غرب البحر الميت بين أريحا والبحر الميت، فيما سقطت شظايا في منطقة "بيت شيمش" غربي القدس.

كما استهدفت الضربات الإيرانية السابقة مناطق ديمونة وبئر السبع وجنوب البحر الميت، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 7 صواريخ في أجواء مدينة أسدود قبل وصولها إلى أهدافها.

موقف ترمب

ومن الناحية السياسية، أشار العمري إلى ما وصفها بمعطيات بالغة الأهمية تتعلق بطبيعة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في هذه الأزمة، موضحا أن مصادر كشفت أن المكالمة الهاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تكن طويلة، وأن ترمب حث نتنياهو على التروي وعدم الرد، غير أن نتنياهو لم يأبه لهذا الطلب.

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وفي السياق نفسه، تحدث رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر 3 مرات في الليلة ذاتها، مما يلمح إلى احتمال وجود تنسيق عملياتي بين الجانبين على الرغم من التصريحات الأمريكية المعلنة، كما يوضح العمري.

وفي تصوره للمشهد الكلي لهذه المواجهة المتصاعدة، يرى مدير مكتب الجزيرة برام الله أنها سلسلة من الردود المتبادلة المتواصلة، وحذر من أن الديناميكية الراهنة قد تدفع نحو توسيع غير مسبوق لنطاق الحرب يمكن أن يخرج عن سيطرة جميع الأطراف.

وقالت إيران إنها أطلقت دفعات صاروخية على عدة أهداف في إسرائيل ردا على استهدافها الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عدة أهداف عسكرية إيرانية بينها مواقع للدفاع الجوي والمسيّرات ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية.