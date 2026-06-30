نازحون يعيشون بلا خيام في كوستي السودانية

تواجه مئات العائلات السودانية النازحة أوضاعا إنسانية صعبة، وهو ما يظهر في مخيم "قوز السلام" في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، حيث يعيش الناس هناك بلا خيام تأويهم هم وأطفالهم.

وقالت نازحة إنهم نزحوا إلى مخيم قوز السلام منذ أكثر من شهر، ورغم الوعود التي تلقوها بتقديم خدمات لهم، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن، وتؤكد أنها وأطفالها ليس لديهم خيمة ينامون فيها.

وأضافت أنها تضطر أحيانا للذهاب هي وأطفالها عند جيرانها الذين لديهم الخيام، مشيرة إلى أنهم لا يملكون أيضا المال.

واشتكت نازحة أخرى من الظروف الصعبة التي يعيشونها، وأكدت أنهم 10 أفراد لا يملكون خياما تأويهم، لكنها قالت إن المخيم أفضل لهم من المكان الذي كانوا فيه، حيث القصف والاشتباكات والمسيّرات تحلق فوق رؤوسهم.

وعبّرت نازحة أخرى تدعى سهير حسين عن المعاناة الشديدة في مخيمات النزوح، وقالت إنها جاءت منذ حوالي 3 أشهر من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، لكنها واجهت مشاكل كبيرة.

وأضافت هذه السيدة أنها وأسرتها عانوا من العطش والجوع وحرارة الشمس وقلة الخدمات الصحية، مؤكدة هي الأخرى أنها لا تملك خيمة تأويها.

ويؤكد أحد القائمين على مخيم قوز السلام أن لديهم 800 أسرة تحتاج للإيواء والغذاء، وناشد المنظمات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات والخدمات التي يحتاجونها.

يذكر أن مدينة الدلنج تواجه أزمة صحية حادة مع استمرار تداعيات الحرب وتوقف عدد من المرافق الصحية عن الخدمة.