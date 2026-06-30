من التبعية للاستقلال.. كيف تدفع سياسات ترمب أوروبا إلى التسلح؟

تتجه أوروبا نحو تحول إستراتيجي غير مسبوق، مدفوعة بتراجع الثقة في الولايات المتحدة وتصاعد التهديد الروسي، في مسار يرى مراقبون أنه قد ينهي عقودا من الاعتماد الأمني على واشنطن ويؤسس لنظام أوروبي أكثر استقلالا في الدفاع والسياسة الخارجية.

ويرى تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز أن عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عام 2025 شكلت نقطة تحول في العلاقات عبر الأطلسي، إذ تعرضت أوروبا لـ"الإهانة والاستخفاف والتهميش"، وأصبحت "هدف ترمب المفضل". لكن المجلة تؤكد أن واشنطن أخطأت في تقدير حجم التحولات الجارية داخل القارة.

وتقول المجلة إن الأوروبيين أدركوا للمرة الأولى منذ عقود أن نموذجهم القائم على "الثراء بلا قوة عسكرية، والنفوذ بلا تضحيات، والحماية بلا التزامات" لم يعد قابلا للاستمرار، وهو ما دفعهم إلى صياغة إستراتيجية كبرى جديدة تقوم على تحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم.

وتستند فورين أفيرز إلى استطلاعات للرأي تظهر أن 77% من الأوروبيين يعتبرون الحرب الروسية على أوكرانيا تهديدا مباشرا لبقاء أوروبا، بينما لم يعد سوى 11% ينظرون إلى واشنطن بوصفها حليفا موثوقا، في تراجع كبير مقارنة بالسنوات السابقة. كما تعتقد أغلبية الأوروبيين أن واشنطن قد لا تدافع عنهم إذا تعرضوا لهجوم.

الواقعية المبدئية

وتشير المجلة إلى أن هذا التحول انعكس على الرأي العام، إذ تؤيد أغلبية في عدة دول أوروبية زيادة الإنفاق الدفاعي، بينما يدعم 47% من المواطنين إصدار ديون أوروبية مشتركة لتمويل مشاريع الدفاع، وهي فكرة كانت تعد حتى وقت قريب غير قابلة للنقاش سياسيا. كما تتزايد الدعوات إلى تقليص الاعتماد على السلاح الأمريكي وشراء المعدات العسكرية الأوروبية.

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وتوضح فورين أفيرز أن ألمانيا تقود عملية إعادة التسلح الأوروبية، بعدما أصبحت تمثل نحو ربع الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي، مع توقعات بارتفاع ميزانيتها العسكرية إلى نحو 172 مليار دولار بحلول عام 2029. وفي الوقت نفسه، توسع برلين قدراتها في الصناعات الدفاعية، خاصة في مجال المسيّرات، بالتعاون مع شركات أوروبية كبرى.

ولا يقتصر التحول على الإنفاق العسكري، بل يمتد إلى إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية أو توسيع التجنيد الطوعي في عدد من الدول، بينها ألمانيا والسويد وكرواتيا ودول البلطيق، استجابة للمخاوف المتزايدة من روسيا.

وترى المجلة أن الحرب في أوكرانيا دفعت أوروبا إلى التخلي عن قناعتها القديمة بأن التجارة والتكامل الاقتصادي كفيلان بضمان السلام، لتحل محلها رؤية تقوم على ما يسميه المستشار الألماني فريدريش ميرتس "الواقعية المبدئية"، التي تنطلق من أن النظام الدولي أصبح محكوما بمنطق القوة أكثر من القواعد والقوانين.

الاتحاد الأوروبي قد لا يتمكن من تبني إستراتيجية موحدة بسبب الخلافات الداخلية، إلا أن ذلك لن يمنع ظهور تكتلات دفاعية جديدة، مثل قوة التدخل المشتركة بقيادة بريطانيا، والمبادرات الفرنسية لتعزيز الردع النووي الأوروبي.

شراكة براغماتية

وفي هذا السياق، تتوقع فورين أفيرز أن تستمر العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن بصورة مختلفة، إذ ستتحول "الصداقة العاطفية إلى شراكة براغماتية"، مع سعي أوروبا إلى بناء قدراتها الدفاعية المستقلة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) وخارجه.

وتلفت المجلة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد لا يتمكن من تبني إستراتيجية موحدة بسبب الخلافات الداخلية وصعود الأحزاب المشككة في المشروع الأوروبي، إلا أن ذلك لن يمنع ظهور تكتلات دفاعية أوروبية جديدة، مثل قوة التدخل المشتركة بقيادة بريطانيا، والمبادرات الفرنسية لتعزيز الردع النووي الأوروبي.

وتخلص فورين أفيرز إلى أن انتظار انتهاء ولاية ترمب لم يعد خيارا واقعيا بالنسبة للأوروبيين، لأن الحرب في أوكرانيا قد ترسم موازين القوى الجديدة قبل ذلك، كما أن أي إدارة أمريكية مستقبلية ستمنح أولوية متزايدة لمواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

لذلك، ترى المجلة أن أوروبا باتت مقتنعة بأن عليها امتلاك "إجابتها الخاصة" على التحديات الأمنية، وأن عصر الاعتماد الكامل على المظلة الأمريكية يقترب من نهايته، حتى لو بقي الناتو قائما بصيغة مختلفة.