صحف عالمية: إسرائيل تزيد قواعدها في سوريا وتواجه حرب استنزاف بلبنان

تشهد الساحتان الإقليمية والدولية تحولات ميدانية وسياسية متسارعة، ففي حين تعزز إسرائيل وجودها العسكري في سوريا عبر بناء قواعد جديدة، تواجه قواتها حرب استنزاف ممتدة في لبنان وسط تباينات متزايدة تضغط على شراكتها مع واشنطن.

وفي الشأن السوري، كشف تحقيق لموقع أوريان 21 الفرنسي أن إسرائيل ترسخ في صمت وجودها على الجانب السوري من جبل الشيخ.

ووفقا للموقع، فإن تل أبيب دأبت منذ سقوط نظام بشار الأسد على تعزيز احتلالها تدريجيا متجاوزة حدود الجولان التي تحتلها، في وقت تشعر فيه قرى جبل الشيخ ذات الأغلبية الدرزية بأنها تركت لمصيرها في المنطقة.

وأوضح التحقيق أن هذا التحرك ينطوي تحت توسع عسكري أكبر، إذ تظهر دراسات سورية أن الجيش الإسرائيلي أنشأ 9 قواعد عسكرية غير شرعية داخل الأراضي السورية، تقع إحداها على قمة جبل الشيخ.

حرب الاستنزاف في لبنان

وعلى الجبهة اللبنانية، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المحلل العسكري رون بن يشاي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه معضلة بالغة الصعوبة.

وأكد بن يشاي أن تل أبيب لا تملك خيارا حاليا سوى قبول إملاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن لبنان، وانتظار مآلات مفاوضاته مع إيران لمعرفة ما إذا كانت ستنتهي باتفاق أم تنهار، لتعيد حساب مسارها بناءً على ذلك.

ووصف الكاتب وضع الجيش الإسرائيلي بالأكثر تعقيدا، إذ يتعين عليه الاستمرار في تحمل عبء حرب استنزاف داخل لبنان لفترة غير محدودة.

خلافات أمريكية إسرائيلية

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الخلافات بين ترمب ونتنياهو بشأن إيران بدأت تضغط على شراكتهما، خاصة مع تزايد التباينات حول ملف لبنان والمفاوضات مع إيران.

وبينت الصحيفة أن الاتصالات بينهما كشفت عن صعوبة الحفاظ على مستوى التنسيق السابق في وقت تركز فيه واشنطن على إنهاء الصراع وتقليل التوتر الإقليمي.

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ونقلت عن المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي السابق داني سيترينوفيتش أن هناك فجوات كبيرة بين الطرفين تحت وطأة الضغوط المتصاعدة مع اقتراب الانتخابات.

من جهتها، رأت صحيفة الغارديان في افتتاحيتها أن الجهود الأمريكية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في لبنان تأتي في إطار البحث عن مخرج من الحرب مع إيران، معتبرة أن اضطرابات الشرق الأوسط لن تنتهي بسهولة.

وأشارت إلى أن المدنيين اللبنانيين يدفعون الثمن الأكبر للحرب جراء اتساع موجات النزوح وتدمير المنازل والقرى، وأكدت أن تراجع القتال بات ضرورة إنسانية ملحة، مشددة على أن الحلول الجزئية والمؤقتة لن تقود إلى سلام تام، بل يتطلب إنهاء الأزمة عملية سياسية ودبلوماسية شاملة.

حرب روسيا وأوكرانيا

في موضوع آخر، أفاد تحليل في صحيفة نيويورك تايمز بأن روسيا تُظهر علامات ضعف في أوكرانيا، وهو ما يدفعها لتكثيف ضرباتها الحالية.

وأوضح التقرير أن روسيا تواجه تحديات متزايدة تشمل ارتفاع الخسائر وتصاعد الاستياء الداخلي، بالتزامن مع حصول أوكرانيا على دعم أوروبي متجدد وتعثر محادثات السلام.

ووفقا لمحللين نقلت عنهم الصحيفة، فإن التصعيد الروسي الأخير في أوكرانيا يهدف بشكل أساسي إلى تحسين موقف موسكو التفاوضي واستعادة الأفضلية قبيل أي جولة محتملة من مفاوضات وقف إطلاق النار.