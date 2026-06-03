سياسة|صحافة|الصين

بكين ولندن.. هل يذيب الاقتصاد جليد السياسة؟

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British Prime Minister Keir Starmer, left, shakes hands with Chinese President Xi Jinping ahead of a meeting in Beijing Thursday, Jan. 29, 2026. (Carl Court/Pool Photo via AP)
العلاقات الصينية البريطانية إلى واجهة المشهد الدبلوماسي (أسوشيتد ترس)
Published On 3/6/2026

تعود العلاقات الصينية البريطانية إلى واجهة المشهد الدبلوماسي مع مؤشرات واضحة على محاولة إعادة ضبط المسار بعد سنوات من التوتر.

ويعكس انعقاد الحوار الإستراتيجي الـ11 بين البلدين في بكين سعيا متبادلا لترجمة التفاهمات السياسية إلى نتائج عملية، خصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصين مطلع العام.

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هذا الحراك لا يأتي بمعزل عن سياق دولي مضطرب، وينطلق من إدراك مشترك لأهمية الاستقرار والتعاون بين قوتين فاعلتين في النظام الدولي، ويطرح تساؤلات حول مدى قدرة الطرفين على تحويل التفاهمات السياسية إلى شراكات عملية مستدامة.

وتشير المعطيات الواردة في التقارير الصحفية الصينية إلى أن انعقاد الحوار الإستراتيجي الأخير بين البلدين يمثل خطوة عملية حقيقية لاستئناف قنوات التواصل رفيعة المستوى.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 22: An aerial view of Royal Mint Court, the site for the new Chinese Embassy near Tower Bridge on January 21, 2026 in London, England. Housing Secretary Steve Reed has signed off on the planning permission and listed building consent formally approving the construction of a new Chinese "super-embassy" at Royal Mint Court in London. China purchased the 20,000 square metres of land for £255 million in 2018. The complex is set to be the largest diplomatic mission in Europe and as part of the agreement, China has agreed to consolidate its seven current London sites into this single location. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
الموقع المُزمع أن يكون مقرا للسفارة الصينية الجديدة بالقرب من جسر البرج في لندن (غيتي إيميجز)

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الشعب الصينية، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات الثنائية "عادت تدريجيا إلى المسار الصحيح " بعد استعادة التبادلات في مختلف المجالات.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست عن وانغ دعوته إلى "تعزيز التواصل ومواءمة المواقف " بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة، مما يعني أن الطرفين يسعيان إلى تثبيت أرضية سياسية مستقرة بعد مرحلة وُصفت سابقا بـ "العصر الجليدي " في العلاقات.

شراكة تحت الاختبار

يبقى الاقتصاد محورا أساسيا في العلاقة وإن كان مغلفا بحذر متبادل، إذ يرى الباحث في أكاديمية شنغهاي للحوكمة العالمية والدراسات الإقليمية لي غوان جيه، في تصريح لصحيفة غلوبال تايمز الصينية أن "التعاون التجاري يظل حجر الأساس للعلاقات الثنائية، حيث تسعى المملكة المتحدة إلى فهم أفضل للتطور التكنولوجي الصيني وتحديد المجالات المحتملة للتعاون المستقبلي ".

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ويضيف لي قائلا "في وقت تثير فيه التوترات الجيوسياسية والنزعات الحمائية حالة من عدم اليقين في العالم، فإن الحفاظ على الحوار وتوسيع مجالات التوافق بين الدول الكبرى من شأنه أن يسهم في تحقيق الاستقرار الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لدول كالصين والمملكة المتحدة ".

الطرفان البريطاني والصين يسعيان إلى أرضية سياسية مستقرة بعد مرحلة وصفت سابقا بالعصر الجليدي (الفرنسية)

وفي الوقت نفسه، تركز التصريحات الصينية التي نقلتها صحيفتا الشعب وغلوبال تايمز، على مطالبة بكين بتوفير "بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية " للشركات الصينية في بريطانيا، وهو مطلب يتكرر في سياق الخلافات حول تسييس الملفات الاقتصادية، مما يبرز مفارقة جوهرية حول الرغبة في توسيع التعاون الاقتصادي مع استمرار الشكوك السياسية والأمنية.

توازن دولي وملفات خلافية

تتقاطع مواقف البلدين في الدعوة إلى دعم التعددية، وإن اختلفت دوافع كل طرف، فقد دعا وانغ يي -حسب صحيفة الشعب- إلى التمسك بميثاق الأمم المتحدة وبناء نظام حوكمة عالمي "أكثر عدلا ".

وبالمقابل، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر -وفق غلوبال تايمز- أن التعاون مع الصين ضروري "لمواجهة التحديات العالمية " في ظل بيئة دولية مضطربة.

ويعكس هذا التلاقي إدراكا مشتركا لدور البلدين بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، لكنه لا يلغي التباينات في تفسير مفهوم "النظام العادل " أو آليات تحقيقه.

ورغم أجواء الانفراج النسبي، لا تزال ملفات الخلاف حاضرة، فقد أشارت ساوث تشاينا مورنينغ بوست إلى توترات سابقة تتعلق بالأمن القومي، مثل تعطيل مشاريع استثمارية صينية في مجالات الصلب وطاقة الرياح في بريطانيا.

كما تظل قضايا مثل هونغ كونغ وتايوان ضمن نقاط الحساسية، رغم تأكيد لندن على أن سياستها تجاه تايوان "لم تتغير، ولن تتغير " -وفق ما نقلته صحيفة الشعب- الأمر الذي يؤسس لنمط جديد من إدارة الخلافات عبر الحوار بدل التصعيد، دون الوصول إلى حلول جذرية.

epa12793521 Chinese Minister of Foreign Affairs Wang Yi attends the opening ceremony of the Fourth Session of the 14th Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) National Committee at the Great Hall of the People in Beijing, China, 04 March 2026. China's major annual political meetings, known as the 'Lianghui' or 'Two Sessions,' begin on 04 March with the opening of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC), while the National People's Congress (NPC) will open on 05 March. EPA/JESSICA LEE
وانغ يي دعا المملكة المتحدة إلى التمسك بميثاق الأمم المتحدة وبناء نظام حوكمة عالمي (الأوروبية)

آفاق التعاون المستقبلية

وتتجه الأنظار نحو مجالات جديدة للتعاون وتعزيز الثقة بين البلدين، خاصة في التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع -حسب غلوبال تايمز- أن يسعى الطرفان إلى "استكشاف مجالات نمو جديدة " تتجاوز التجارة التقليدية.

كما أن زيارة كوبر لمدينة شينجين، مركز الابتكار التكنولوجي، تظهر اهتماما بريطانيا بمتابعة التطور التقني الصيني عن كثب، وهذا ما قد يعزز فرضية تحول العلاقة تدريجيا من شراكة تجارية تقليدية إلى تعاون قائم على الابتكار.

وتعكس إعادة تنشيط العلاقات الصينية البريطانية محاولة إيجاد توازن دقيق بين البراغماتية الاقتصادية والاعتبارات السياسية، وبينما يدفع اضطراب النظام الدولي نحو تعزيز التعاون بين القوى الكبرى، تظل الهواجس الأمنية والاختلافات القيمية عوامل كابحة لأي تقارب كامل.

وقد لا يكون اختبار "الشراكة طويلة الأمد " الحقيقي في قوة التصريحات الرسمية، بل في قدرة الجانبين على فصل التجارة عن الأمن دون أن يفقد أحدهما الآخر، وإلى أي مدى يمكنهما إدارة هذه التناقضات دون أن تتحول إلى أزمات جديدة، مما يجعل استمرار العلاقة نموذجا لاختبار إمكانية التعايش بين التنافس والشراكة في عالم متعدد الأقطاب.

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المصدر: الصحافة الصينية

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