باتت التكايا الخيرية في قطاع غزة عاجزة عن تلبية الطلب المتصاعد على الغذاء، وأصبح الكثير من المنتظرين يعودون خاليي الوفاض بعد ساعات من الانتظار في الطوابير، وسط تحذيرات أممية ومحلية من تفاقم خطر المجاعة في ظل تراجع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستويات حرجة.

وقالت المراسلة نور خالد في تقرير أعدته للجزيرة إن مستشفى الرنتيسي يشهد تزايدا ملحوظا في أعداد الأطفال المصابين بسوء التغذية في ظل استمرار نقص الغذاء في القطاع.

وأشارت إلى أنه في حالات أخرى، يحتاج المرضى إلى تغذية خاصة، لكن عدم وجود دخل يحول دون تحقيقها.

ويعتمد عشرات الآلاف في غزة على التكايا (المطابخ الخيرية) للحصول على ما يسد رمقهم.

وقال مسؤول محلي للجزيرة إن نص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، ينص على إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا من المستلزمات الحياتية، غير أن الاحتلال لم يلتزم إلا بـ27% من هذه النسبة، الأمر الذي عمق الفجوة الإنسانية بصورة لافتة.

ضحايا عسكرة المساعدات

وفيما يتعلق بالتداعيات الإنسانية لنظام توزيع الغذاء المعتمد حاليا، وجّهت منظمة أطباء بلا حدود اتهامات للاحتلال بـ"عسكرة المساعدات الإنسانية"، معتبرة إياها السبب المباشر في مقتل ما يقارب ألفي فلسطيني العام الماضي حول نقاط توزيع الغذاء التابعة لما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، التي حلت محل المنظومة الأممية التي كانت توزع الغذاء سابقا.

وقال رئيس بعثة المنظمة في فلسطين خوان توباو -في مقابلة مع الجزيرة من عمّان- إن مرافق المنظمة استقبلت العام الماضي 32 جثة أغلبها لأطفال، إلى جانب أكثر من ألفي مصاب أطلقت النار على كثيرين منهم بصورة متعمدة في منطقتي الصدر والرأس.

ودعا توباو إلى العودة الفورية إلى منظومة توزيع الإغاثة بقيادة أممية، وإدخال كميات وافية من الغذاء والوقود وقطع الغيار اللازمة لتشغيل محطات تحلية المياه، محذرا من أن الصيف القادم سيجعل المياه سلعة نادرة تهدد بقاء السكان.

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وعلى الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تغلق المعابر، وتفرض قيودا مشددة على دخول المساعدات إلى القطاع.

كما أن قوات الاحتلال تستمر في استهداف المدنيين في غزة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 963 شخصا وإصابة أكثر من 2900 آخرين، وفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع.