سياسة|فلسطين

بالصور.. هبة شعبية فلسطينية لحماية برك سليمان من التهويد

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فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
سموتريتش اقتحم برك سليمان وتوعد بضمها لإسرائيل (الجزيرة)
Published On 28/6/2026

بيت لحم – عند حافة واحدة من البرك الأثرية الثلاث التي تشكل "برك سليمان " جنوب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، يقف الشاب قُصي فرارجة بملابس السباحة، مستعداً للقفز في المياه التي تحولت مؤخراً من مجرد مقصد للاستجمام العائلي، إلى مساحة لإثبات الحق الفلسطيني في المكان.

يقول فرارجة قبل اندفاعه نحو الماء: "برك سليمان هي تاريخ فلسطيني قديم، ونحن نأتي إلى هنا لنحيي المكان، ونسبح فيه، ولنمنع المستوطنين من السيطرة عليه ".

فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
3 برك ضخمة تشكل برك سليمان التي يقصدها الفلسطينيون للسباحة والسياحة والحفاظ على هويتها الفلسطينية (الجزيرة)

هندسة وتاريخ

وتتمتع برك سليمان بماض هندسي وتاريخي كأحد أهم مصادر المياه التاريخية في المنطقة، لا سيما أنها كانت تمد القدس بالمياه عبر قناة السبيل، لكنها باتت محكومة بالتوتر الجيوسياسي والمخاوف الفلسطينية من مخططات إسرائيلية للسيطرة على الموقع.

وفي 25 مايو/أيار الماضي دانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش برك سليمان، وتهديده بضمها لإسرائيل، مؤكدة أنها "أوقاف إسلامية خالصة، ومسجلة تاريخيا وقانونيا لوزارة الأوقاف ".

متنفس طبيعي

على مقربة من حافة المياه، يجلس خالد عيسى (54 عاماً)، وهو أحد جيران الموقع الذين عاصروا تحولاته خلال العقود الماضية. بالنسبة لعيسى، لا يمثل المجمع المائي مجرد معلم تاريخي وأثري، بل جزءاً أصيلاً من تاريخ بيت لحم وتراثها العربي والإسلامي.

ويستذكر أيام كانت البرك تستقبل زواراً من مختلف المناطق الفلسطينية، بينهم عائلات من قطاع غزة كانوا يأتونها في أيام الجمع قبيل توجههم لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

ويتجاوز حضور الشبان في المكان البعد الترفيهي، إذ يجمع بين الاستخدام متنفساً طبيعياً، وبين الحضور المتكرر المرتبط بطبيعة الأوضاع السياسية في المنطقة.

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وفي هذا الصدد يستذكر الشاب أمير علاء الدين (28 عاماً) طفولته بين ينابيع الموقع وجدرانه التاريخية، مشيرا إلى أنه اعتاد ارتياد البرك منذ سنواته الأولى، ويقول إن الحضور الفلسطيني في المكان -حالياً- يرتبط بتكثيف المستوطنين وجودهم في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

أما الشاب محمد عيسى، فيرى أن برك سليمان باتت بمثابة المتنزه الوحيد لأهالي المنطقة، متسائلا "أين يمكن للناس أن تذهب؟ لقد ارتبطنا بهذا المكان وتعودنا عليه منذ صغرنا، ومن الصعب جدا على المرء أن يستغني عن شيء تشبّع به منذ الطفولة ".

فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
الاستجمام هدف آخر للمواطنين الذين يقصدون برك سليمان في مدينة بيت لحم (الجزيرة)

خطر حقيقي

ومما يعزز حيوية هذا الحراك العفوي، أن التوافد على برك سليمان لم يعد مقتصراً على سكان بلدات بيت لحم أو جيران الموقع الأثري، بل تحول إلى مقصد لأبناء المحافظات الأخرى.

من جهته، حذر نائب رئيس مجلس قروي أرطاس حيث تقع برك سليمان، سامر شاهين في حديثه للجزيرة من وجود قرار إسرائيلي بالسيطرة على المواقع الأثرية كافة، وكذلك مصادر المياه في الضفة الغربية، وهو ما يضع "برك سليمان " في عين العاصفة.

وأضاف أن البرك مسجلة كوقف إسلامي منذ العهد العثماني، وأن وثائق رسمية لدى وزارة الأوقاف تثبت ملكيتها.

معلومات عامة

ووفق وزارة السياحة الفلسطينية، أُنشئ النظام المائي في الجهة العليا من وادي أرطاس، حيث تقع البرك، في الفترة الرومانية عام 37 قبل الميلاد وحتى عام 325 للميلاد ببناء بركتين، وتطور هذا النظام في الفترات الإسلامية ببناء البركة الثالثة الكبيرة في عهد السلطان المملوكي الملك الظاهر خوشقدم عام 1460.

ويشكل النظام الذي كان يغذي مدينة القدس على بعد 20كيلومترا شمالا، من الفترة الرومانية المبكرة وحتى الفترة الانتدابية نظاماً فريداً من نوعه، نظراً للمسافة الطويلة التي كانت تسير فيها المياه سواءً الواردة إلى البرك أو الخارجة منها باتجاه القدس، حيث بلغت المسافة حوالي 44 كيلومتراً.

وتتكون برك سليمان من ثلاث برك ضخمة متدرجة، ترتفع كل واحدة عن الأخرى بحوالي ستة أمتار، يتراوح طولها بين 118 و179 متراً، وعمقها بين 8 و23 متراً، وتبلغ سعتها الإجمالية أكثر من 250 ألف متر مكعب من المياه.

فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
شاب يقوم باصطياد السمك في برك سليمان في مشهد تتنوع فيه مقاصد الزوّار وأهدافهم (الجزيرة)
فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
الفلسطينيون يكثفون زياراتهم إلى برك سليمان في ظل تضييق الاحتلال الإسرائيلي على متنفساتهم السياحية (الجزيرة)
فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
أطفال يلهون في حدائق تابعة لمنطقة برك سليمان والمتنزهات المحيطة بالمكان (الجزيرة)
فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
الاحتلال يستهدف المواقع الأثرية الفلسطينية عبر الاستيطان وأدواته (الجزيرة)
فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
حضور الشبان إلى برك سليمان يتجاوز البعد الترفيهي إلى متنفس طبيعي ويرتبط بطبيعة الأوضاع السياسية (الجزيرة)
فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
الشبان يقفزون في الماء داخل برك سليمان ويقومون بحركات بهلوانية في مشهد يأسر الحضور (الجزيرة)
فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
الاستجمام عبر السباحة في برك سليمان مقصد هام للشبان خصوصا الذين يأتون من بيت لحم وأماكن أخرى (الجزيرة)
فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
موقع برك سليمان يضم مرافق وبنية مناسبة لاستيعاب أعداد كبيرة من المرتادين (الجزيرة)
فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
السباحة جانب من أهداف زيارة شاملة يقوم بها الفلسطينيون لبرك سليمان خاصة الشبان منهم (الجزيرة)
فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
برك سليمان كانت تستقطب عائلات من قطاع غزة قبيل توجههم لأداء الصلاة في المسجد الأقصى (الجزيرة)
فلسطين - بيت لحم- برك سليمان التاريخية
الاحتلال يستهدف برك سليمان بالاستيطان في محاولة للسيطرة عليها (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة

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