بوتين يرفض "هدنة بشروط كييف".. هل تتجه الحرب إلى جولة تصعيد جديدة؟

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تعتزم منح أوكرانيا فرصة لوقف تقدم القوات الروسية على جبهات القتال، مشددا على أن العمليات العسكرية ستتواصل بالتوازي مع استمرار الاتصالات السياسية والمفاوضات بشأن تسوية الأزمة.

وقال بوتين في حوار مع التلفزيون الروسي إن موسكو تلقت مقترحات جديدة من الجانب الأوكراني، وإنها تدرسها بعناية، لكنه أوضح أن روسيا لن تسمح بتهيئة ظروف تفاوضية وصفها بأنها مواتية لكييف، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة لموسكو تبقى تحقيق أهدافها العسكرية على الأرض.

واتهم الرئيس الروسي السلطات الأوكرانية بمحاولة تشتيت انتباه القوات الروسية عن مهمتها الرئيسية، المتمثلة في السيطرة الكاملة على منطقة دونباس، مشيرا إلى أن المقترحات الأوكرانية بشأن الحد من نطاق العمليات العسكرية لا تتضمن، بحسب قوله، تغييرا في أهداف موسكو.

وفي الشأن الميداني، تحدث بوتين عن استمرار تقدم القوات الروسية في عدة محاور، وقال إن القوات الروسية باتت على مسافة نحو 10.5 كيلومترات من مدينة سومي، كما أشار إلى تحقيق تقدم في اتجاه كوبيانسك وروبتسوفسك، معتبرا أن الهجمات المضادة الأوكرانية لم تنجح في وقف التحركات الروسية.

وأضاف أن مهام القوات الروسية في محوري سومي وفولشانسك تتمثل في إنشاء منطقة أمنية على طول الحدود، مشيرا إلى أن موسكو ترى أن الهجمات التي تنفذها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار وإجبار روسيا على وقف تقدمها العسكري.

جرائم النظام الأوكراني

وقال بوتين إن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، بما فيها المنشآت المدنية، تأتي ضمن ما وصفه بعملية إعلامية في إطار المواجهة مع موسكو، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت يجري إصلاحها بسرعة.

وتطرق الرئيس الروسي إلى الوضع في منطقة كورسك، حيث قال إن ما وصفه بـ"جرائم النظام الأوكراني" ستكون نتيجتها فقدان كييف لأراض تحتاجها روسيا لإنشاء منطقة أمنية، مشددا على أن العمليات الروسية المضادة باتت أكثر قوة وتلحق أضرارا كبيرة بالقوات الأوكرانية.

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وفي الجانب العسكري، تحدث بوتين عن تحديات تواجه القوات الأوكرانية، قائلا إن نقص الأفراد لديها أصبح "كارثيا"، في وقت أكد فيه ضرورة تعزيز منظومة الدفاع الجوي الروسية لمواجهة الأسلحة الغربية التي تصل إلى كييف.

وأشار إلى أن روسيا تمتلك أنظمة دفاع جوي، لكن التحدي يتمثل في سرعة زيادة الإمدادات والإنتاج، داعيا إلى رفع إنتاج منظومات الدفاع الجوي المطلوبة بشكل كبير، وتنسيق جهود المؤسسات المختلفة لحماية البنية التحتية والسكان.

وأكد بوتين أن موسكو ستواصل تطوير قدراتها الدفاعية، في وقت تستمر فيه المواجهة العسكرية والسياسية مع كييف، معتبرا أن مسار الحرب لا يزال مرتبطا بما يجري على الأرض وبموازين القوة في الميدان.