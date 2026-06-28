بمشاهد لافتة.. نشطاء هولنديون يحاكون تعذيب الاحتلال للأسرى الفلسطينيين

نظم نشطاء متضامنون مع فلسطين وقفة احتجاجية في مدينة أوتريخت الهولندية للمطالبة بحرية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأدى المتظاهرون مشاهد تمثيلية تحاكي ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي من تعذيب وانتهاكات بما في ذلك منعهم من الماء والتنكيل بهم وإجلاسهم بطريقة القرفصاء والانحناء، تماما كما يفعل السجانون الإسرائيليون، وإجبارهم على ترديد هتافات تمجد إسرائيل، من قبيل "شعب إسرائيل حي"، وسط صراخ الأسرى واستنجادهم.

مغيبون قسرا

وتقول الناشطة الهولندية مايكا – للجزيرة – إن الغرض من الفعالية لفت الانتباه إلى الأسرى في فلسطين: "هناك آلاف الأشخاص الذين أُخذوا أسرى في فلسطين. رجال ونساء وأطفال عاملون في المساعدات الطبية وأشخاص عاديون فقط يستحقون أن تكون لهم حياتهم الطبيعية".

وأضافت أن القوات الإسرائيلية أخذت هؤلاء دون أي عدالة: "وهذا مستمر منذ سنوات كثيرة".

ومن جهته، قال الناشط "ميرين" إن أكثر من 9400 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل، من بينهم أكثر من 350 طفلا وأكثر من 80 امرأة.

وبين أن الأسرى الفلسطينيين يطلق عليهم اسم "أسرى" لأنهم محتجزون من قبل محتل غير قانوني، وهم محتجزون دون محاكمة أو يُحاكمون بموجب القانون العسكري.

رفض التواطؤ

ومن خلال الممثلين الذين جسّدوا صورة الأسرى، أكد ميرين الحاجة للفت انتباه الناس لما يعيشه الفلسطينيون، وضرورة فعل شيء حيال الإبادة الجماعية في فلسطين.

وتطرق الناشط الهولندي إلى ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من إيذاء نفسي وإهمال طبي وتعذيب وعنف جنسي وحبس انفرادي وتجويع، مؤكدا ضرورة أن "يتوقف هذا الآن".

وطالب الحكومات الهولندية وكل الحكومات بأن ترفع صوتها بشأن الأسرى الفلسطينيين وأن تطالب بالإفراج عنهم وبأن يكون هناك تحقيق في إساءة معاملتهم وأن تُعاقَب إسرائيل على جرائمها.