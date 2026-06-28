أردوغان يتوعد بمحاسبة إسرائيل ويستذكر هند رجب وشهداء عام 2016

استذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قتلها جيش الاحتلال عمدا، في كلمة ألقاها أمام الاجتماع التشاوري والتقييمي الثالث والثلاثين لحزب العدالة والتنمية، محذرا من أن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في غزة "سيحاسبون" عاجلا أم آجلا.

ووجه رئيس الجمهورية التركية ورئيس حزب العدالة والتنمية خطابه إلى كوادر حزبه، مستحضرا أنظار الملايين من "الجغرافيا الوجدانية" الممتدة من باكو إلى سراييفو وبغداد والبصرة، ومؤكدا أن الحزب ليس أمل المواطنين الأتراك فقط، بل أمل إخوتهم في هذه الجغرافيا الواسعة.

وتناول أردوغان في خطاب بث على شاشة الجزيرة مباشر مشهد مقتل الطفلة هند رجب التي بقيت عالقة في سيارة وسط أشلاء ذويها، تنتظر الإسعاف وتقرأ القرآن، قبل أن يغتالها الجيش الإسرائيلي عمدا.

وأشار إلى استهداف الاحتلال المخيمات والمدارس والمستشفيات ووحدات الخدج، معتبرا أن الجرائم الإسرائيلية تجاوزت كل الحدود بإبادة جماعية تتواصل حتى اليوم.

وفي سياق متصل، سلط الرئيس التركي الضوء على آلاف الأطفال الرضع الذين لم يعرفوا العالم بعد، والذين تفوح من أفواههم رائحة حليب الرضاعة، ليقتلوا في غزة، مؤكدا أن هذه الإبادة الجماعية "سيحاسب فاعلوها" بكل تأكيد، وأن مسؤولية محاسبتهم تقع على عاتق كوادر حزبه الذين تحملوا هذه الأمانة طواعية ورغبة.

النضال التركي

وفيما يتعلق بذاكرة النضال التركية، استذكر أردوغان أسماء شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016، مثل إيرين بلبل وآيبوكه يالتشين وعائشة نور ألكان، ومحمد سليم كيراز وعمر خالص دمير وخليل قنطرجي والشهيد مصطفى جانباز، مؤكدا أن هؤلاء الشهداء كانوا في سن الـ17 حين استهدفهم الرصاص.

ودعا أردوغان كوادر حزبه للتواضع وعدم الغرور، مشددا على أن الحزب الحاكم هو "باب الحوائج" و"باب تلقي الشكاوى"، وأن عليهم الاستماع إلى الانتقادات بقدر ما يستمعون إلى التهاني والتبريكات.

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وحث من يشعر بالتعب على التنحي، ومن لا يتنحى أن يعمل بجد ويعطي ميدان العمل حقه، لأن الوقت لا يسمح بإهدار ثانية واحدة دون طائل.

وأكد الرئيس التركي أن حركة العدالة والتنمية قامت على الترابط و"المشافهة"، وليس على وسائل التواصل الاجتماعي وحدها، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى كل مواطن في المدن والقرى والمقاطعات، ومصافحته والاستماع إلى مشكلاته.

وشدد أردوغان على أن "الملحمة الأسطورية" التي سطرها الحزب على مدار ربع قرن ستتواصل مع إضافة انتصارات ونجاحات جديدة.