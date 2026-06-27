سياسة|صحافة|إسرائيل

إسرائيل وكذبة النصر.. تحقيق يكشف كيف لُمّعت رواية الحرب على إيران

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epa13064253 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during the graduation ceremony of the Israel Defense Forces officers' course at a military base near Mitzpe Ramon, southern Israel, 25 June 2026. EPA/ABIR SULTAN
نتنياهو خلال حفل عسكري في جنوب إسرائيل، بينما يعاد فتح سؤال الرواية التي رافقت حرب إيران (الأوروبية)
Published On 27/6/2026

في الحرب على إيران، لم تكن الحقيقة ضحية جانبية، بل الخاسر الأكثر ثباتا. هكذا تفتتح "يديعوت أحرونوت" تحقيقا مطولا لا ينشغل بتبرير الحرب ولا بتجميلها، بل بكشف ما تقول إنه لحظة خطرة تحولت فيها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من جهة يُفترض أن تفحص الوقائع، إلى شاهد لغوي على رواية سياسية تعرف أنها ناقصة.

وتكتب الصحيفة، من داخل المنظور الإسرائيلي، أن الحرب شهدت ما تصفه بإنجازات عسكرية واستخباراتية، لكنها تقول إن هذه الإنجازات ضُخّمت لاحقا، حتى تحولت إلى روايات نصر مطلق لا تطابق ما كان يعرفه الجيش والاستخبارات.

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عملية التبييض

تعود الصحيفة إلى صباح 25 يونيو/حزيران، بعد ساعات من انتهاء الجولة الأولى من الهجمات على إيران وكان بنيامين نتنياهو ودونالد ترمب قد سارعا، وفق التحقيق، إلى الاحتفال بما وصفاه بنصر "باهر وتاريخي".

فأعلن ترمب أن منشآت فوردو ونطنز وأصفهان "دُمرت بالكامل"، فيما قال نتنياهو إن إسرائيل أزالت تهديدين وجوديين، نوويا وصاروخيا، في نصر سيستمر أثره "لأجيال".

غير أن "يديعوت" تقول إن التقديرات الأولى داخل إسرائيل، بناء على صور الأقمار الصناعية والمسيّرات ووسائل استخباراتية أخرى، خلصت إلى ضرر كبير، لا إلى تدمير كامل.

وتضيف أن تقريرا داخليا للبنتاغون -نشرته "نيويورك تايمز" لاحقا- ناقض رواية ترمب، ووجد أن الضرر في المنشآت الإيرانية لم يكن نهائيا ولا شاملا.

وبحسب الصحيفة، لم يعد المطلوب عندئذ رواية سياسية فحسب، بل شهادة مهنية غير أمريكية تُكسب كلام ترمب ونتنياهو ثقلا استخباراتيا وتخفف وقع تقرير البنتاغون. وتقول إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مارس ضغوطا شديدة على جهات في الجيش والاستخبارات لتوقيع وثيقة تؤكد أن المنشآت دُمرت.

وتسمي الصحيفة ذلك "عملية التبييض الأولى". فقد رفض مسؤول استخباراتي كبير التوقيع، قائلا، وفق من حضر الواقعة، إن المؤسسة الأمنية ليست مطالبة بدفع ثمن تفاخر نتنياهو أو ترمب بإنجازات "يدرك كل طفل" أنها لم تتحقق.

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وتنقل الصحيفة عنه تحذيره من أن الحقيقة ستنكشف، وأن من يوقع اليوم على رواية سياسية سيجدها غدا تنفجر في وجهه.

كيمياء سياسية

ووفق التحقيق، رفضت شعبة الاستخبارات العسكرية الوثيقة، قبل أن يجد مكتب نتنياهو جهة أخرى عبر المدير العام للجنة الطاقة الذرية موشيه إدري.

لكن علماء اللجنة -كما تنقل الصحيفة، رفضوا التوقيع على نص يوحي بأن الضربة أخرجت فوردو من الخدمة وأعادت القدرة النووية الإيرانية سنوات إلى الوراء.

وبعد ضغوط متواصلة، انتهى الأمر إلى صيغة وسطية أُضيفت إليها جملة حاسمة تقول إن الإنجاز سيبقى محفوظا "إذا لم تحصل إيران على المواد النووية".

وترى "يديعوت" أن هذه العبارة كانت كافية لتقويض الرواية كلها، لأن إيران، وفق ما تنقله عن مصادرها، ظلت تحتفظ بنحو 440 كيلوغراما من المواد الانشطارية، تكفي لإنتاج نحو 11 قنبلة ذرية.

وتعلّق الصحيفة ساخرةً بأن هذه الصياغة قد لا تكون "فيزياء نووية"، بل تندرج تحت تصنيف "الكيمياء السياسية"؛ والتي تمنح ترمب ونتنياهو غطاء مهنيا في العلن، وتترك للعلماء هامش تحفّظ في السطر الأخير. غير أن هذه المركبات، كما تحذر، قد تنفجر في وجوه الجميع .

FILE - President Donald Trump and Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu walk into Trump's Mar-a-Lago club, Dec. 29, 2025, in Palm Beach, Fla., after an arrival greeting. (AP Photo/Alex Brandon, File)
ترمب ونتنياهو في فلوريدا عام 2025 (أسوشيتد برس)

لغة التبييض

ومن هذه الواقعة، توسع "يديعوت" زاوية التحقيق إلى ما تسميه "لغة التبييض". فالمسألة، وفقا للصحيفة، لا تقوم دائما على كذبة فجة، بل على عبارات مصممة بعناية؛ يسمعها الجمهور كأنها تأكيد لرواية رئيس الوزراء، وتُسجل في المحاضر كتحفظ مهني محسوب.

لذلك، وفق الصحيفة، لم يُقل إن البرنامج النووي دُمر، بل إنه "تراجع لسنوات"؛ ولم يُقل إن تهديد الصواريخ انتهى، بل إن منصات إطلاق وبنى إنتاج تضررت؛ ولم يُقل إن النظام الإيراني سيسقط، بل إن الجيش "خلق الظروف" لذلك.

In this picture taken April 9, 2009 the exterior view of Iran's Uranium Conversion Facility outside the city of Isfahan, 255 miles (410 kilometers) south of the capital Tehran is photographed. Iran is lagging behind on equipping a bunker with machines enriching uranium to a grade that can be turned quickly to arm nuclear warheads and now says will produce less at the site than originally planned, diplomats tell The Associated Press. The diplomats said that Iranian officials recently told the International Atomic Energy Agency that half of the approximately 1,000 centrifuges to be installed at the underground Fordow site will churn out uranium enriched to near 20 percent, while the rest will produce low-enriched material at around 3.5 percent. (AP Photo/Vahid Salemi)
منشأة تحويل اليورانيوم قرب أصفهان وهي إحدى المواقع التي دار حولها الجدل بشأن حجم الضرر (أسوشيتد برس)

القنبلة والصواريخ

وفي ملف الذهاب إلى الحرب، تقول الصحيفة إن نتنياهو قدم الهجوم على إيران باعتباره ردا على "تهديد إبادة"، بينما سايره قادة عسكريون ومتحدثون رسميون، وصولا إلى قول رئيس الأركان إيال زامير إن إسرائيل بلغت "نقطة اللاعودة".

غير أن الصورة الاستخباراتية، كما تعرضها "يديعوت"، كانت أكثر تعقيدا: معلومات مقلقة تراكمت منذ عام 2022 بشأن ما يسمى "مجموعة السلاح"، لكنها لم تصل إلى دليل قاطع على أن المرشد علي خامنئي أصدر أمرا بإنتاج قنبلة.

وتضيف الصحيفة أن تقييم الاستخبارات الأمريكية في مارس/آذار 2025 خلص هو الآخر إلى عدم وجود مجموعة سلاح إيرانية نشطة. وبذلك، تميز "يديعوت" بين وجود مؤشرات مقلقة وبين تحويلها سياسيا إلى حالة طوارئ وشيكة تُستخدم لتسويق الحرب للرأي العام.

أما في ملف الصواريخ الباليستية، فتقول الصحيفة إن إعلان الحكومة الإسرائيلية إزالة "تهديد وجودي مزدوج" لم يكن مطابقا لما كانت تعرفه المؤسسة الأمنية. وتنقل عن ضابط كبير في شعبة الاستخبارات أن شيئا لم يُدمر بالكامل أو نهائيا، لا في الملف النووي ولا في منشآت الصواريخ.

ووفق التحقيق، ركز الخطاب الرسمي على تدمير نحو 200 منصة إطلاق، بينما هُمّشت حقيقةُ أن التقديرات المتفائلة تحدثت عن إصابة نحو ثلث الصواريخ فقط، وبقاء نحو نصف منظومة الإطلاق ومكونات إستراتيجية في صناعة الصواريخ.

TEHRAN, IRAN - MARCH 8: Smoke billows after overnight airstrikes on oil depots on March 8, 2026 in Tehran, Iran. The United States and Israel continued their joint attack on Iran that began on February 28. Iran retaliated by firing waves of missiles and drones at Israel, and targeting U.S. allies in the region. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
دخان يتصاعد فوق طهران بعد غارات أمريكية وإسرائيلية ليلية (غيتي)

أضرار مبالغ فيها

وتذكر الصحيفة أن تقييم الأضرار الذي اكتمل في سبتمبر/أيلول داخل الجيش الإسرائيلي خلص إلى أن أيا من المواقع النووية لم يُدمر بالكامل، وأن فوردو أصيب بشدة لكنه لم يُمح، وأن المواد الانشطارية لم تُصب، بل وُزعت، بحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تستند إليها الصحيفة، على ثلاثة ملاجئ محصنة.

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وبناء على ذلك، تقول "يديعوت" إن تأخير المشروع النووي ربما لم يتجاوز بضعة أشهر، لا "أجيالا" كما وعد نتنياهو. وتضيف أن الجيش اختار إخفاء النتائج عن الجمهور، إما تحت ضغط سياسي، أو خشية "آلة التسميم" التي قد تستهدفه إذا خالف رواية القيادة السياسية.

وتخصص الصحيفة مساحة أخرى لرواية اغتيال العلماء النوويين. فنتنياهو أعلن، بحسب التحقيق، القضاء على كبار علماء الذرة في إيران، بينما كان الجيش يعرف أن العملية قتلت تسعة علماء فقط، أربعة منهم من الصف الأعلى، في حين يضم المشروع النووي الإيراني مئات العلماء والمهندسين.

وتصف "يديعوت"، من داخل الحسابات الإسرائيلية، العملية بأنها ضربة مؤثرة، لكنها تؤكد أنها لا ترقى إلى تفكيك منظومة المعرفة النووية، ولا تبرر تحويل عملية محدودة في نتائجها إلى إعلان عن إنهاء البرنامج.

TEHRAN, IRAN - JUNE 15: Cars and monocycles are seen traveling in front of a billboard displaying the Iranian flag on June 15, 2026 in Tehran, Iran. According to reports, the U.S. and Iran have signed a preliminary agreement to end the war and open the Strait of Hormuz. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
لوحة للعلم الإيراني، بعد حرب قالت إسرائيل إنها حسمتها بينما كشف تحقيق صورة أكثر التباسا (غيتي)

رواية منقوصة

وتصل الصحيفة أخيرا إلى هدف إسقاط النظام. فبعدما أعلن نتنياهو سابقا أن المشروعين النووي والصاروخي دُمرا، عاد في الجولة الثانية ليضع تدميرهما مجددا بين أهداف العملية، إلى جانب إسقاط الحكم.

ووفق "يديعوت"، رأت شعبة الاستخبارات أن خطة إسقاط النظام محكومة بالفشل، وحذر رئيس قسم الأبحاث أوفير مزراحي روزين من تحويل قوة نارية ثمينة من أهداف عسكرية إلى رموز حكم وحواجز للباسيج.

لكن الجيش، بدلا من مواجهة المستوى السياسي، اختار صيغة قابلة للتعايش: "خلق ظروف عسكرية" تسمح بإسقاط النظام.

وبحسب الصحيفة، أتاحت هذه العبارة للجيش أن يبتعد عن تبني الوعد السياسي كاملا، من دون أن يصطدم علنا بنتنياهو.

فإذا نجحت الخطة، قيل إن الجيش ساهم في النصر؛ وإذا فشلت، قيل إنه لم يفعل سوى تهيئة الظروف.

وفي ردوده، رفض مكتب رئيس الوزراء ما سماه محاولة لتقليل إنجازات العمليتين ضد إيران، مؤكدا أن نتنياهو أبعد، بحسب تعبيره، خطر القنبلة وضرب صناعة الصواريخ لسنوات.

كما قال المتحدث باسم الجيش إن بياناته تستند إلى معلومات معتمدة وملتزمة بالحقيقة والشفافية.

غير أن خلاصة "يديعوت" تذهب إلى مكان آخر: الخطر، كما تعرضه الصحيفة، لا يكمن فقط في مبالغة السياسيين، بل في اللحظة التي تتحول فيها المؤسسة الأمنية إلى جزء من "آلة الدعاية السياسية"، فتغطي بلغة محسوبة رواية تعرف في داخلها أنها لم تكتمل.

المصدر: يديعوت أحرونوت

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