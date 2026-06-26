بمساحة 28 ألف دونم.. الاحتلال يطوق سهلا زراعيا شمالي الضفة

فوجئ سكان بلدة عرابة جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية بإقدام جرافات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق جميع المداخل والطرق الزراعية المؤدية إلى منطقة سهلية زراعية تتبع القرية، وسط مخاوف من فقدان الأرض وخسائر مادية.

وتعد المنطقة المعروفة باسم "سهل عرابة" من المناطق الزراعية الحيوية في محافظة جنين، إذ يعتمد عليها السكان لزراعة الحبوب والخضروات والأشجار المثمرة، إضافة إلى تربية المواشي.

ووفقاً لمسؤول محلي، فإن مساحة المنطقة الزراعية والجبلية المحيطة تتجاوز 28 ألف دونم (الدونم = ألف متر مربع) منها أكثر من 15 ألف دونم للسهل الزراعي نفسه.

إغلاق وتضييق

وبحسب مزارعين في المنطقة، فإن الطرق التي جرى إغلاقها كانت أُنشئت خلال السنوات الماضية بجهود محلية، لتسهيل حركة المزارعين والآليات الزراعية، لكن الاحتلال أغلقها بالسواتر الترابية والعوائق، ما أجبر السكان على استخدام طرق بديلة أطول.

وقال المزارع مسعد العارضة -للجزيرة- إن الوصول إلى الأراضي بات يتطلب مسافات أطول، مشيرا إلى أنه يدير مشروعا صغيرا في المنطقة ومع إغلاق الطرق أصبح يضطر لسلوك طرق زراعية بديلة طويلة وأقل تأهيلا.

ومن جانبه، قال علام الفاري، وهو من سكان المنطقة، إنه تفاجأ بإغلاق الطرق المؤدية إلى منزله، مضيفاً: "الآن أضطر للالتفاف مسافات طويلة للوصول إلى بيتي، وهذا صعب خاصة مع وجود أطفال".

تراجع النشاط التجاري

وفي السياق ذاته، أوضح خليل الفاري، وهو صاحب بقالة، أن إغلاق الطرق الزراعية أضر بمتجره حيث تراجعت حركة الشراء بشكل كبير، وأصبح العمل غير مجدٍ.

وأشار إلى أن وجود قوات الاحتلال والمستوطنين في محيط المنطقة يؤثر على النشاط اليومي للسكان.

أما المزارع أيسر الفاري، فقال إن الشارع الرئيسي القريب يشهد حركة متكررة، وبسرعات فائقة لمركبات المستوطنين، وفي المقابل إغلاق للطرق الزراعية الفلسطينية، ما يزيد من صعوبة التنقل.

حواجز وتحديات

وأشار الفاري إلى أن قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية طيّارة (فجائية) في المنطقة، وهو ما يشيع أجواء من القلق والخوف لدى السكان.

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ويأتي إغلاق الطرق في وقت يشير فيه مزارعون ومختصون إلى أن القطاع الزراعي في الضفة الغربية يواجه تحديات متزايدة منها صعوبة الوصول إلى الأراضي، وارتفاع كلفة الإنتاج.

ويُعد سهل عرابة من أبرز السهول الزراعية في شمال الضفة الغربية، ويشكل جزءا مهما من منظومة الإنتاج الزراعي المحلي التي تعتمد عليها العديد من العائلات في المنطقة.