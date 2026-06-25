88 اعتداءً هذا العام.. الاحتلال يستولي على أرض تتبع كنيسة في القدس

القدس – أحاطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسياج قطعة أرض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، فيما تماطل محاكم إسرائيلية في البت في دعوى قضائية رفعتها البطريركية اعتراضا على وضع اليد على قطعة الأرض.

ووفق الموظف والمسؤول عن رعاية أرض الدير، خالد الزير للجزيرة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت الموقع الأسبوع الماضي وضربت سياجا حوله، وشيدت بوابات أيضا بزعم أنها تابعة للبلدية.

ويضيف: "يريدون أن نهمل الأرض ليقوموا لاحقا باقتحامها بذريعة أنها مهملة وتحتاج إلى بستنة ورعاية، لكنهم يهدفون لإضفاء الطابع اليهودي على كل هذه الأراضي، مثل وادي الربابة وغيره".

أرض كنسية

يؤكد الزير أن الأرض البالغة مساحتها نحو 11 دونما (الدونم = ألف متر مربع) تعود لدير الروم وضمن الأراضي الكنسية، وبها آثار تدل على الحضارة الرومانية من قبور وغيرها، ولها أهمية في الديانة المسيحية.

ومنذ أكثر من 10 سنوات تحاول قوات الاحتلال بمختلف مسمياتها سواء سلطة الطبيعة أو البلدية اقتحام الأرض، بحسب الزير الذي أكد أنه يقوم بزراعتها ورعايتها، مضيفا "منذ عام 2009 كل شجرة أزرعها يقومون بقلعها، وكل سلسلة (حجرية) أبنيها يهدمونها، وكل هذا موثق".

ويؤكد أن الاحتلال لا يريد أي فعالية على هذه الأرض دفعا لإهمالها وبالتالي "السيطرة عليها بحجة أنها مهملة وتحتاج إلى بستنة".

يوضح المواطن الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تزعم عدم تبعية الأرض للدير، بينما تثبت الوثائق عكس تلك المزاعم؛ إذ يتذرعون بأن الأرض مهملة، وبعد إبراز الإثباتات للمحكمة أن سلطات الاحتلال تمنع زراعتها، تقرر تأجيل النظر في القضية.

محاولات للسيطرة

وكشفت معطيات صادرة عن "مركز بيانات الحرية الدينية" في دولة الاحتلال عن تصاعد الاعتداءات والمضايقات التي تستهدف المسيحيين ومقدساتهم.

ووفق التقرير المنشور منتصف يونيو/حزيران الجاري تم توثيق أكثر من 88 حادثة اعتداء ومضايقة ضد مسيحيين منذ بداية العام الجاري، بينها 63 حادثة خلال ما مضى من الربع الثاني فقط، ما يشير إلى أن عام 2026 قد يشهد رقما قياسيا جديدا يتجاوز 181 حادثة سُجلت خلال العام الماضي.

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وتضمنت الانتهاكات، بحسب التقرير، عمليات بصق وإهانات لفظية وتخريب مقابر وشواهد قبور وتماثيل وصلبان، إضافة إلى كتابات عنصرية وتدنيس مواقع دينية مسيحية، تركز معظمها في البلدة القديمة من القدس وجبل صهيون ومحيط البطريركية الأرمنية.