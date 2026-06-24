"لن نرحل".. فلسطيني يلجأ إلى الصلاة خلال هدم منزله

تداولت منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو لشاب فلسطيني يصلي خلال هدم جرافات الاحتلال لمنزله في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية أمس الثلاثاء.

يقول صاحب البيت سعود الأطرش للجزيرة، وقد غلبته الدموع، إن عائلته استيقظت على اتصال يخبرها بضرورة إخلاء المنزل، ثم فوجئ بجرافات الهدم تحيط به.

نسفت الجرافات ثمرة تعب الأطرش طوال 6 سنوات، لكنه يتعهد بالبقاء وعدم الرحيل والتصدي لسياسة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش: "بده يرحلنا من هذا البلد، وفشرت عينه (خاب ظنه). أنا مش طالع من البلد، بدي أحط خيمة وأسكن فيها".

ويتكون المنزل المهدوم من متاجر فوقها مسكن بمساحة 540 مترا مربعا، وكان يسكنه 24 شخصا، وقد وضع فيه الأطرش كل إمكانياته.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية، هدم الاحتلال 155 منشأة فلسطينية خلال مايو/أيار الماضي، من بينها 39 منزلا مأهولا، ووزع إخطارات هدم لـ51 منشأة أخرى.