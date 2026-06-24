خرجت من الأنفاق.. الاحتلال يغرق شوارع في غزة بمادة مجهولة

غزة- لاحظ مواطنون فلسطينيون مادة غريبة تغرق شوارع شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، على وقع مخاوف من تأثيراتها الصحية.

وباتت المادة التي تشبه الإسمنت تتسرب إلى المنازل بعد ضخ الاحتلال الإسرائيلي كميات منها في الأنفاق، وفق شهادات سكان محليين.

وقال عدد من أهالي مخيم المغازي إنهم سمعوا أصوات مضخات أرضية قبل أن تبدأ المادة بالتدفق إلى الشوارع والأحياء السكنية، ما أعاق الحركة وأغرق بعض الطرق والمنازل القريبة مما يسميه الاحتلال الخط الأصفر.

وأوضح محمود أبو شحادة، أحد أهالي شرق المغازي، أن "الشوارع امتلأت بالمادة خلال وقت قصير، ما صعّب تنقل السكان ونقل المرضى، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الصعبة في المنطقة".

بينما قال مختار حي أرض المصدر، تيسير عبد الجواد، إن المواطنين اعتقدوا في البداية أن المادة عبارة عن إسمنت صالح للاستخدام، بسبب النقص الحاد في مواد البناء، فقام بعضهم بجمعها في أوعية مختلفة، قبل أن يتبين أنها لا تتصلب بشكل طبيعي وتعوق الحركة في الشوارع.

وحذرت بلدية المغازي من المخاطر المحتملة لهذه المادة. وقال مدير الدائرة الفنية في البلدية، المهندس محمد الخطيب، إن فرق البلدية تتابع آثار انتشارها وتفحص شبكات الصرف الصحي لمنع حدوث أضرار محتملة.

وأشار الخطيب إلى ورود شكاوى من بعض الأهالي تحدثوا عن ظهور حالات حساسية وحكة لدى بعض الأطفال.

وبحسب إفادات محلية، تسربت المادة إلى عدد من المنازل في المنطقة، فيما يطالب الأهالي بإجراء فحوصات للكشف عن طبيعتها وآثارها الصحية والبيئية المحتملة.

ويعاني سكان المنطقة المحاذية للخط الأصفر من إطلاق النار المتكرر عليهم وعلى بيوتهم من قبل الدبابات الإسرائيلية ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.