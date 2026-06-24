غدر نتنياهو يمنع سكان جنوب لبنان من العودة إلى بيوتهم

لم تستطع أمل نصار العودة إلى بلدة شقرا في جنوب لبنان خشية عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، مثلها فعل كثير من سكان الجنوب الذين قرروا إرجاء قرار العودة وفضلوا البقاء في أماكن النزوح.

فالطريق إلى جنوب لبنان لم يعد يعج بالعائدين كما كان بعد الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية قبل أيام، إذ عزز القصف الإسرائيلي مخاوف كثيرين وجعلهم أكثر تشككا في مسألة توقف الحرب.

فما إن أعلن عن وقف إطلاق النار حتى حزم النازحون حقائبهم عائدين إلى جنوب لبنان الذي كان مسرح مواجهة عنيفة بين إسرائيل وحزب الله طيلة الشهور الـ3 الماضية، بيد أن الغارات الإسرائيلية اللاحقة خلقت حالة كبيرة من الشك حول مدى التزام تل أبيب بالاتفاق.

هذه الشكوك دفعت كثيرين في مناطق النزوح للتريث كثيرا قبل العودة، ومن بينهم أمل نصار التي قالت في تقرير أعده تامر الصمادي للجزيرة إن قوات الاحتلال لا تتوقف عن التفتيش ونسف البيوت.

فرغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال عودة النازحين إلى مناطقهم تواجه تحديات ومخاوف من تجدد الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، ما يعيق استئناف الحياة الطبيعية بشكل كامل.

غدر نتنياهو

لذلك، لا يخطط أبو علي للعودة إلى بيته في قرية تولين التي غادرها مع بداية الحرب لأنه لا يثق في بنيامين نتنياهو، ولا يضمن التزامه بأي اتفاق بل إنه غير ملتزم فعلا حتى الآن كما لم يلتزم بالهدنة السابقة.

وفي السكسكية، لم يكن قرار البقاء سهلا فقد شملت قرارات الإخلاء مرارا ووصلتها غارات إسرائيل بما يكفي، ومع ذلك بقي حسن حيدر في بيته خلال المواجهتين الأولى والثانية، وكان يقترب من الموت مع كل غارة.

وكان حيدر يحاول إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض غير مكترث للموت الذي يحلق فوقه طيلة الوقت، لأنه "لن يغادر أرضه التي ولد فيها"، كما قال.

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لكن هذه المخاوف لم تمنه آخرين من حمل ما استطاعوا حمله والعودة نحو قراهم التي يقولون إن العودة إليها هو "أفضل شيء بالدنيا".

وهكذا، تتكشف الخسارات تباعا في جنوب لبنان وتتجلى تبعات 3 سنوات من الحرب لتصبح العودة بمثابة بداية الرحلة لا نهايتها، حيث خلفت الحرب دمارا هائلا لا يعرف الناس كيف سيعيدون بناءه.