سياسة|صحافة|إيران

اختراق بنوك إيران.. هل تحاول إسرائيل نسف اتفاق طهران وواشنطن؟

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A man uses an ATM of Bank Melli Iran in front of a bank in Tehran, Iran, June 17, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA.
صرافات آلية لبنك ملي في طهران، أحد البنوك التي شملها الهجوم السيبراني الأخير (رويترز)
Published On 24/6/2026

بينما تُقدم مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بوصفها خطوة نحو تهدئة أوسع، قرأتها أوساط إسرائيلية وغربية بوصفها تطورا مقلقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يُستشر في مضمونها، وسط مخاوف إسرائيلية من أن تمنح الهدنة إيران فرصة لالتقاط أنفاسها ماليا وعسكريا.

لذلك، حين تعرضت 4 بنوك إيرانية كبرى لهجوم سيبراني يوم الثلاثاء، توضح صحيفة تلغراف أن أنظار خبراء ومصادر استخباراتية اتجهت إلى احتمال ضلوع إسرائيل، خصوصا أن الهجوم جاء بعد أيام من سماح الولايات المتحدة لطهران بالوصول إلى جزء من أموال نفطية مجمدة في قطر.

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شمل الهجوم بنك تنمية الصادرات الإيراني، وبنك "ملي "، وبنك صادرات إيران، وبنك التجارة، وهي بنوك خاضعة لعقوبات أمريكية ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وفقا لما ورد عن الصحيفة البريطانية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لا يوجد دليل رسمي يربطه بإسرائيل، غير أن الصحيفة تنقل عن مصادر استخباراتية وخبراء إسرائيليين ترجيحات بأن تكون جهة إسرائيلية وراءه.

تزايد الشبهات

تضع تلغراف الهجوم في سياق التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السماح لطهران باستخدام 6 مليارات دولار من عائدات النفط المجمدة في قطر، على أن تُصرف -وفق قوله- لشراء الغذاء والدواء حصرا من الولايات المتحدة.

لكن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة علي بحريني رفض الشروط الأمريكية، مؤكدا أن إيران وحدها هي التي تقرر كيفية التصرف بأصولها.

ومن هنا، تشير الصحيفة إلى أن استهداف بنوك مرتبطة بالحرس الثوري، بعد أيام من إعلان الإفراج الجزئي عن الأموال، غذّى تكهنات بأن الهجوم ربما يهدف إلى تعطيل قدرة إيران المالية أو إرباك مسار التفاهم مع واشنطن.

Iranians line up to use an ATM of Bank Tejarat in the main old Bazaar of Tehran, Iran, Thursday, Jan. 26, 2012. Iranian officials have said the sanctions will have no effect on the economy and they will find other willing buyers, after the European Union earlier this week approved an oil embargo on Iranian crude. The sanctions debate comes at a time when the country's economy and currency are under increasing pressure following a series of other economic sanctions that already have been imposed. (AP Photo/Vahid Salemi)
إيرانيون أمام صراف آلي لبنك تجارة في بازار طهران القديم عام 2012 (أسوشيتد برس)

"العصفور المفترس "

تنقل تلغراف عن رونين سولومون، وهو مستشار سابق في إحدى وحدات الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ترجيحه أن تكون مجموعة "العصفور المفترس " وراء الهجوم.

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ويصف سولومون هذه المجموعة بأنها اسم غطاء لعمليات إسرائيلية مرتبطة بالوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي.

وبحسب قراءته، قد يكون الهدف من العملية تأخير قدرة إيران على استخدام الأموال المفرج عنها في إعادة بناء برامجها النووية والصاروخية أو دعم حزب الله.

وتذكّر تلغراف بأن المجموعة نفسها ظهرت عام 2021، ونُسبت إليها هجمات على السكك الحديدية الإيرانية، وأنظمة الوقود، ومصنع خوزستان للصلب، وبنك "سبه "، قبل أن تختفي بعد حرب يونيو/حزيران 2025.

ويرى سولومون أن عودتها المحتملة تندرج ضمن ما يسميه الإسرائيليون "حرب بي الحروب "، أي العمليات التي تُدار في الظل ويَسهل إنكار المسؤولية عنها.

LONDON, ENGLAND - MAY 13: A general view of Bank Saderat, an Iranian multinational banking and financial services in the City of London on May 13, 2016 in London, England. There are 250 foreign banks set up in the UK, contributing to tax revenue and employing thousands of people. Mark Boleat, Chairman of the Policy and Resources Committee for the City of London, has previously described the UK's membership to the EU as one of the reasons for this strong position, arguing that it allows financial institutions to operate "throughout the whole of the EU without separate authorisation in each country". (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
فرع بنك صادرات الإيراني في لندن، أحد الأسماء المصرفية التي وردت ضمن البنوك المستهدفة في الهجوم السيبراني (غيتي)

نسف الاتفاق

وتنقل الصحيفة عن مصدر أمني ثان، تحدث من دون كشف هويته، أن توقيت الهجوم يحمل سمات عملية إسرائيلية مخططة لتخريب الاتفاق الجاري، الذي وصفه بأنه "كارثة " بالنسبة إلى إسرائيل.

ويرى هذا المصدر أن تعطيل الشبكة المالية الإيرانية أكثر تعقيدا من استهداف شخصيات أو ممولين في ساحات قريبة مثل لبنان، لأن الأمر يتعلق بشبكات مصرفية، وتحويلات، وصرافة، وعملات رقمية.

ومن هذه الزاوية، تعرض تلغراف الهجوم بوصفه احتمالا ضمن معركة أوسع على قدرة إيران على الوصول إلى المال وتحريكه.

المصدر: تلغراف

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