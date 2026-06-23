بعد نحو 80 عاما من ضياعها.. ماذا تقول مذكرات مفقودة لناجٍ من هيروشيما؟

عادت إلى الواجهة شهادة إنسانية نادرة توثق أهوال القصف الذري لمدينة هيروشيما اليابانية، بعد العثور على مذكرات مفقودة للناجي كيوشي تانيموتو داخل أرشيف أمريكي، لتُنشر للمرة الأولى في أغسطس/آب المقبل بالتزامن مع الذكرى السنوية للقصف.

وكما أفادت صحيفة غارديان ، كتب تانيموتو وهو قس ميثودي من هيروشيما، مذكراته عام 1947، بعد عامين فقط من الهجوم النووي الذي تعرضت له المدينة في 6 أغسطس/آب 1945، وهي بالتالي تقدم رواية مباشرة لما شاهده من دمار ومعاناة إنسانية عقب أول استخدام للسلاح النووي في الحرب.

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ونجا تانيموتو من الانفجار بالصدفة لوجوده خارج المدينة لحظة سقوط القنبلة، لكنه عاد ليجد هيروشيما وقد تحولت إلى أنقاض، وأحياء سكنية قد اختفت تقريبا من الوجود، وآلاف الضحايا الذين تعرضوا للحروق والتشوهات والإصابات الناجمة عن الإشعاعات.

وتتضمن النسخة الموجودة مقدمة موسعة كتبتها كوكو تانيموتو كوندو، ابنة تانيموتو التي كانت رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر عندما سقطت القنبلة على المدينة، وهي تستعيد في مقدمتها ذكريات عائلتها ومعاناة الناجين الذين التزم كثير منهم الصمت لعقود بسبب ثقل التجربة النفسية وصعوبة الحديث عن تلك الأحداث.

وبحسب كوندو، فقد رأى والدها في تدوين تجربته واجبا أخلاقيا تجاه الأجيال المقبلة، أملا في أن تسهم شهادته في منع تكرار مثل هذه الكارثة، خاصة أن كثيرا من الناجين التزموا الصمت لعقود بسبب قسوة التجربة النفسية.

حجم الصدمة

وأشارت كوندو إلى أن والدتها احتاجت إلى 40 عاما كاملة قبل أن تتمكن من رواية تفاصيل نجاتها، وهو ما يعكس حجم الصدمة التي خلفها القصف في نفوس الناجين، كما تؤكد أن الحفاظ على الذاكرة التاريخية يمثل ضرورة إنسانية، لأن النسيان قد يفتح الباب أمام تكرار الأخطاء ذاتها.

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وظلت المذكرات، التي تقع في 230 صفحة، منسية داخل مكتبة بينيكي للكتب النادرة والمخطوطات بجامعة ييل الأمريكية، ضمن أوراق الصحفي الأمريكي جون هيرسي، مؤلف الكتاب الشهير "هيروشيما"، قبل أن يعاد اكتشافها مؤخرا.

ومن المقرر أن تصدر المذكرات عن دارَي النشر "راندوم هاوس" و"بنغوين" ، كما يجري العمل على إنتاج فيلم سينمائي بعنوان "هيروشيما 8:15″، نسبة إلى توقيت إلقاء القنبلة الذرية.

ويستند الفيلم إلى مذكرات تانيموتو وكتاب هيرسي، وهو يهدف إلى تقديم صورة إنسانية عميقة عن الكارثة بعيدا عن الأرقام والإحصاءات المجردة، وسيؤدي الممثل الياباني تاكيهيرو هيرا دور تانيموتو، كما يتولى الإخراج والسيناريو المخرج الأمريكي فيل جوانو.

ويأتي نشر هذه الشهادة التاريخية في وقت تتجدد فيه المخاوف العالمية من مخاطر الأسلحة النووية، مما يمنحها بعدا معاصرا يتجاوز التوثيق التاريخي إلى التذكير بالعواقب الإنسانية المدمرة للحروب النووية.

وكان قصف هيروشيما قد أسفر عن مقتل نحو 120 ألف شخص خلال الأيام الأولى بعد الانفجار، فيما قُتل عشرات الآلاف في قصف ناغازاكي بعد ثلاثة أيام، قبل أن تستسلم اليابان وينتهي بذلك فصل دامٍ من الحرب العالمية الثانية.