في إيران والعراق.. تفاصيل مراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي

كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي و8 من أفراد عائلته، الذين قُتلوا في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وذلك على مدار أيام مطلع الشهر المقبل في كل من إيران والعراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة لمراسم التشييع إيمان عطارزاده، في مؤتمر صحفي بطهران، إن الجثمان سيشيع مع أفراد عائلته: صهره الدكتور مصباح الهدى باقري، وابنته بشرى حسيني خامنئي، وكنته زهراء حداد عادل زوجة المرشد الحالي مجتبى خامنئي، وحفيدته زهراء محمدي الكلبايكاني، في مراسم تمتد على مدار 4 أيام في مدن مختلفة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي بُثَّ على شاشة الجزيرة مباشر، أوضح عطارزاده أن مراسم التشييع ستكون على النحو التالي:

يوم الاثنين 6 يوليو/تموز تقام مراسم تشييع خامنئي لمدة يومين في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران.

يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز في مدينة قُمْ، حيث ستقام الصلاة على الجثمان.

الأربعاء 8 يوليو/تموز في النجف وكربلاء بالعراق استجابة لطلب العلماء والعشائر والنخب العراقية.

الخميس 9 يوليو/تموز في مدينة مشهد حيث سيدفن في حرم الإمام الرضا في مشهد.

وحدد المتحدث موقع الدفن النهائي في حرم الإمام الرضا في مشهد، مشيرا إلى أن الدفن سيكون في ليلة ذكرى رحيل الإمام زين العابدين، قائلا إن الجثمان سيرقد إلى الأبد في هذا المكان المقدس.

وأوضح عطارزاده أن اللجنة العليا للتشييع تشكلت برئاسة النائب الأول للرئيس، وتضم أربع مجموعات متخصصة:

مجموعة الطرق والمواصلات برئاسة وزيرة الطرق.

مجموعة الأمن والانضباط.

المجموعة الدولية لاستقبال الوفود.

المجموعة الإعلامية والثقافية.

توزيع الأدوار

وسيتولى الحرس الثوري مسؤولية تنفيذ المراسم في طهران ومشهد وقم، بينما تشرف المحافظات على التنظيم في باقي المناطق، مع تنسيق كامل بين المؤسسات الحكومية والثورية والقوات المسلحة.

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وفي ذات الإطار، شدد عطارزاده على أن الشعب الإيراني سيكون محور إدارة المراسم، مشيرا إلى أن المواكب الحسينية والمساجد والتكايا استعدت لاستقبال الملايين، وأن الجمعيات الشعبية والهيئات الدينية ساهمت في التحضير لاستضافة المعزين.

وستتولى وزارة الخارجية تنظيم استقبال الشخصيات الرسمية من مختلف دول العالم، من سياسيين ونخب علمية ودينية، الذين سيأتون لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل.

وأشاد المتحدث بصمود الشعب الإيراني على مدى أكثر من 110 أيام من العزاء، معتبرا أن هذه المراسم ستكون تجسيدا لوحدة الأمة الإسلامية وتأكيدا على الالتزام بخط الولاية والثورة الإسلامية.

وشكل مقتل خامنئي في 28 فبراير/شباط 2026 تحولا بارزا في تاريخ إيران والمنطقة، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اغتياله في الساعات الأولى من الحرب المشتركة مع إسرائيل.