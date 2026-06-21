سياسة|صحافة|إسرائيل

كيف قرأت الصحافة الإسرائيلية توتر العلاقات بين واشنطن وحكومة نتنياهو؟

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An anti-govenment demonstrator wears a mask depicting U.S. President Donald Trump while holding a baby doll with a mask depicting Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, as Israelis attend an unofficial torch-lighting ceremony at the end of Israel's Memorial Day, when the country commemorates fallen soldiers of Israel's wars and Israeli victims of hostile attacks, and the beginning of Israel's 78th Independence Day celebrations, in Tel Aviv, Israel April 21, 2026. REUTERS/Florion Goga
متظاهرة مناهضة للحكومة خلال مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
أمين خلف الله
Published On 21/6/2026

لم تعد الصحافة الإسرائيلية تقرأ توتر واشنطن وحكومة بنيامين نتنياهو كخلاف عابر حول لبنان أو إيران، ولكن كلحظة انكشاف إستراتيجي، فترمب لم يعد الحليف المضمون، ونتنياهو لم يعد قادراً على تحويل العلاقة الشخصية معه إلى بوليصة تأمين انتخابية وأمنية.

وفي مجموع المقالات العبرية، من هآرتس إلى إسرائيل هيوم ومعاريف والقناة 12 ، تتكرر فكرة واحدة: إسرائيل ربحت جولات عسكرية، لكنها خسرت هامشها السياسي أمام واشنطن.

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ويرى عاموس يادلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، وأودي أفنتال، الخبير في التخطيط الإستراتيجي، في القناة 12 أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يمثل "فشلاً إستراتيجياً ذريعاً"، لأن "إسرائيل استبعدها ترمب من المفاوضات ولم تؤثر في نتائجها".

أما يوآف ليمور، المحلل العسكري في إسرائيل هيوم، فيرى أن الحرب ستُذكر كحرب "خسر فيها الطرف المنتصر عسكرياً إستراتيجياً"، لأن إسرائيل خرجت "أضعف وأكثر تقييداً"، بينما نجحت إيران في ربط حزب الله ولبنان بقضيتها.

This videograb from footage made available on June 18, 2026, from the X account of French President Emmanuel Macron shows US President Donald Trump (L) and France's President Emmanuel Macron (R) during the signing of a deal with Iran to end the Middle East war, inside Chateau de Versailles, in Versailles southwest of Paris on June 17, 2026. (Photo by @EmmanuelMacron (X account of France's President Emmanuel Macron) / AFP) / NO USE AFTER JULY 17, 2026 22:00:00 GMT - XGTY - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT « AFP PHOTO / @EMMANUELMACRON » - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE
ترمب خلال توقيع الاتفاق مع إيران في قصر فرساي بفرنسا (الفرنسية)

وصاغ ناداف إيال، الكاتب والمحلل في يديعوت أحرونوت، المسألة من زاوية أمريكية بقوله "ترمب هو زعيم أمريكا. واجبه خدمة مصالحها".

ولم تعد واشنطن تتحرك وفق الرغبة الإسرائيلية، بل وفق حسابها في إنهاء الحرب وفتح مسار مع طهران، وهذا ما جعل الاتفاق، في نظر جزء واسع من الإعلام العبري، بداية تحوّل لا نهاية أزمة.

لبنان الفخ

من جانبه كتب عاموس هارئيل، المحلل العسكري في هآرتس، أن ترمب يخشى أن "تعرقل إسرائيل خططه بتصعيد الصراع في لبنان"، وأن رسالة فانس لتل أبيب هي "التزام الصمت وتقبل العواقب، لأن اعتمادها على الولايات المتحدة يكاد يكون تاماً".

وفي إسرائيل هيوم، نقل داني زاكن وشيريت أفيتان كوهين أن إيران "ستشن هجمات لخلق الأزمة وتعميق الخلاف بين إسرائيل وواشنطن"، وأن قدرة إسرائيل على العمل في لبنان "محدودة بسبب المطلب الأمريكي".

TOPSHOT - A fireball rises from a building hit by an Israeli airstrike in the area of Abbasiyeh, on the outskirts of the southern Lebanese city of Tyre, on April 8, 2026. Lebanon's army warned people against returning to the country's south on April 8, where the Israeli military is still launching attacks, as Israel said the ceasefire with Iran did not include its conflict with Hezbollah. (Photo by Kawnat HAJU / AFP via Getty Images)
مبنى استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في منطقة العباسية، على مشارف مدينة صور جنوب لبنان (غيتي ايمجز)

أما آنا بارسكي فكتبت في "معاريف" أن واشنطن تمارس "ضغوطاً شديدة" على المستوى السياسي الإسرائيلي كي لا ترد إسرائيل على هجمات حزب الله، أو أن تكتفي برد محدود ومضبوط، لكن أهمية هذا الضغط لا تكمن في الموقف الدبلوماسي وحده، بل في خلفيته العسكرية المباشرة؛ فواشنطن لا تتحدث كوسيط خارجي فقط، وإنما كطرف يمسك بجزء كبير من قدرة إسرائيل على مواصلة الحرب، من الذخائر الدقيقة إلى منظومات الدفاع الجوي.

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وكشف يارون أبراهام في القناة 12 أن رون ديرمر حاول تهدئة الوزراء حتى لا تُتهم إسرائيل بإفشال الاتفاق مع إيران، بينما عبّر وزراء عن غضبهم بقولهم إن فانس "لن يحضر جنازات القتلى الأربعة".

يمين منقسم

أما داخل اليمين نفسه، فلا توجد قراءة واحدة، إذ هاجم إيال عوفر في معاريف فانس واتهمه بتبرير الاتفاق مع إيران، لكنه دعا إسرائيل إلى وضع خطوط حمراء بدل ترك الساحة لتصريحات بن غفير.

أما أمنون لورد في إسرائيل هيوم فقدّم صيغة أكثر براغماتية وهي أن المشكلة هي "كيفية مواصلة قتال حزب الله دون الدخول في مواجهة مدمرة مع الإدارة الأمريكية"، لذلك انتقد "الدعوات لحرق لبنان"، معتبراً أنها تخدم السياسة لا الجيش، وكتب أن "عقيدة الضاحية وعودة لبنان إلى العصر الحجري" صارتا "أوهاماً مهووسة بإشعال الحرائق".

في المقابل، رأى نداف شاراجاي في إسرائيل هيوم أن ترمب يعيد إسرائيل إلى معادلة "الهدوء مقابل الهدوء"، التي خلطت بين "الهدوء والأمن"، لذلك دعا إلى أن يبقى نتنياهو "شخصاً صعباً للغاية" حتى لو قاده ذلك إلى مواجهة مع البيت الأبيض.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump points his finger towards Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as they shake hands during a press conference after meeting at Trump’s Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 29, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo/File Photo
ترمب خلال لقاء مع نتنياهو، في مؤتمر صحفي أعقب لقاءهما في نادي ترمب مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)

وتقدم مقالات أخرى ترمب لا كوسيط غاضب، بل كمبتز سياسي، فقد كتب عميت سيغال في إسرائيل هيوم أن "80% من المحادثات مع واشنطن تدور حول الصراع على حزب الله"، وأن ترمب لم يغفر لنتنياهو تهنئة بايدن عام 2020.

وفي القناة 12، ظهر ترمب وهو يلوح بأن دعمه لنتنياهو "قد يكون العامل الحاسم"، مع دراسة بدائل مثل نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت.

وكتب يوسي فيرتر، المحلل السياسي في هآرتس، في 19 يونيو/حزيران أن نتنياهو كان يتوقع أن يكون ترمب ورقته الرابحة، لكنه صار "يستيقظ كل صباح مذعوراً من جرعته اليومية من الإذلال".

أما بن كاسبيت فكتب في معاريف أن ترمب يقول لنتنياهو ضمنياً: "أنت بين يدي"، واصفاً ذلك بأنه "تهديد علني صريح مدوٍّ"، يجعل نتنياهو "رئيس الوزراء الأكثر ضغطاً وابتزازاً في التاريخ".

نتنياهو المتهم

ولا تعفي الصحافة نتنياهو من المسؤولية، فقد كتب رونين بيرغمان، الصحفي الاستقصائي في يديعوت أحرونوت، أن نتنياهو "يأخذ خطراً حقيقياً، ويضخمه إلى أبعاد كارثية"، ثم يزعم أنه أنقذ إسرائيل منه.

ويعزز بيرغمان هذه الفكرة بقوله إن "خطاب النصر لا يغني عن إزالة المواد المخصبة"، بما يطعن في رواية الإنجاز التي حاول نتنياهو تسويقها بعد الحرب.

أما بن كاسبيت فرأى في "معاريف" أن "الخطيئة الأصلية" كانت دفع نتنياهو ترمب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي عام 2018، وهو لا يتعامل مع هذه الخطوة كخطأ تكتيكي في الماضي، بل كجزء من الحالة الداخلية لنتنياهو نفسه فيراه زعيماً يخلط بين بقائه الشخصي وصورة "سيد الأمن"، ويحوّل القرارات الإستراتيجية الكبرى إلى أدوات في معركة النجاة السياسية والقضائية.

TEL AVIV, ISRAEL - 2025/05/28: Protesters dressed up as Prime Minister Netanyahu, his wife and their advisors who are accused of corruption and allegedly receiving bribes from the state of Qatar pose outside the Likud party headquarters during a demonstration as Israel mark 600 days in hammas captivity in Gaza. Demonstrations throughout Tel Aviv to mark 600 days of war and Israeli hostages held captive by Hamas. Protesters chanted against the Israeli government, claiming it is abandoning the hostages, is corrupt, and is waging a political war, and called for the immediate release of the hostages in a deal to end the war. (Photo by Yael Guisky Abas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
محتجون يرتدون أزياء رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته ومستشاريهم المتهمين بالفساد وتلقي رشاوى (غيتي ايميجز)

أما جدعون ليفي، كاتب الرأي اليساري في هآرتس، فذهب إلى أن "مفتاح أي تغيير" تجاه إسرائيل في واشنطن، وأن المرحلة المقبلة قد تعني "لا مزيد من المساعدات السخية غير المشروطة، بل شروط على كل دولار وكل صاروخ".

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كما أن قراءة يوسي فيرتر لا تقف عند الإذلال الشخصي، بل تربطه بتآكل مكانة إسرائيل الدولية، إذ يرى أن ما يقوله ترمب "يتداول في الخليج وأوروبا والجوار"، وبذلك تصبح الأزمة ثلاثية: ضغط أمريكي، ارتباك حكومي، وتآكل ثقة الجمهور.

وفي الخلاصة تكشف الصحافة الإسرائيلية أن نتنياهو خسر احتكار العلاقة مع ترمب، بعدما صار الحليف مصدر ضغط وابتزاز،
وأن الاتفاق مع إيران قيّد إسرائيل في لبنان، وفتح نقاشاً داخلياً حول حدود القوة وخطاب "حرق لبنان".

ويظل الأخطر حسب الصحافة العبرية أن واشنطن قد تنتقل من دعم إسرائيل بلا شروط إلى ربط كل دولار وصاروخ بثمن سياسي وأمني وانتخابي متصاعد وخطير ومفتوح.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية

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