تشييع مصور شبكة الجزيرة الشهيد أحمد وشاح في دير البلح

شيّع فلسطينيون جثمان مصور قناة الجزيرة مباشر أحمد وشاح، اليوم الأحد، في دير البلح في قطاع غزة، بعد أن استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج القريب أمس السبت.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان وشاح وشهيدين آخرين هما سباعي أبو حسنة وعبد الرحمن أبو غرقود، اللذين استهدفا في الغارة نفسها.

وقبل نقل الشهيد إلى سيارة إسعاف، ودّعته شقيقته دعاء بكلمات مؤثرة وقالت إنه كان يتمنى الشهادة وظفر بها، وأضافت أن "روحه كانت معلقة بروح أخيه محمد وشاح"، مؤكدة أن رحيله اليوم هو لقاء طلبه بعد شهرين من الفراق المرير.

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية نددت بشدة باغتيال أحمد وشاح، ووصفت استهدافه بجريمة نكراء تأتي ضمن سلسلة استهدافات ممنهجة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد صحفييها والعاملين فيها بقطاع غزة.

وقالت الشبكة -في بيان- إن استشهاد أحمد يأتي بعد شهرين فقط من اغتيال شقيقه الزميل محمد، مراسل قناة الجزيرة مباشر، الذي استهدفته طائرات الاحتلال في شارع الرشيد بمدينة غزة في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وبرحيل أحمد وشاح، يرتفع عدد شهداء شبكة الجزيرة في قطاع غزة إلى 12 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وولد أحمد في مخيم البريج، وهو أصغر أشقائه محمد ومحمود، وقد كان في منتصف العشرينيات من عمره عند استشهاده.

وغطى الشهيد عددا من المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفق مراسل الجزيرة الذي بيّن أن الاستهداف لم يكن الوحيد الذي نفذته قوات الاحتلال أمس، إذ جاء ضمن سلسلة استهدافات أسفرت عن 10 شهداء والعديد من المصابين.