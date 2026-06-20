غارديان: ترمب يرحب بمقارنته بهتلر وستالين وماو ويراها إيجابية

تناول تقرير في صحيفة غارديان جدلا أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد تفاعله مع نص أشاد به على نحو مثير للجدل، وقارن بينه وبين عدد من أبرز القادة التاريخيين الذين ارتبطت أسماؤهم بالدكتاتورية والقوة العسكرية، مثل أتيلا الهوني وجنكيز خان ونابليون بونابارت، إضافة إلى جوزيف ستالين وماو تسي تونغ وأدولف هتلر.

ووافق ترمب بحماس – وفقا للتقرير – على ما ورد في النص، بل وأعاد نشره مع تعليق اعتبر فيه أن مضمون المقارنة "يبدو جيدا بالنسبة له"، في إشارة إلى تفسير الكاتب الذي زعم أن الفارق بينه وبين هؤلاء القادة هو ما وصفه "بالنفوذ العالمي الأكبر".

وأشار المقال إلى أن النص الذي أثار الجدل لم يأتِ من مؤرخ معتمد كما قدم في البداية، بل من رجل أعمال أسكتلندي المولد يقيم في جنوب أفريقيا، كان له ارتباط سابق برياضة الغولف ودائرة معارف ترمب الذي تعرف عليه خلال مناسبات رياضية.

وقد وصف هذا الشخص نفسه بأنه "مؤرخ رئاسي"، مدعيا أن تقييمه يستند إلى مقارنة تاريخية بين أنماط القوة لدى الزعماء عبر العصور، وهو ما اعتبره ترمب دليلا على مكانته السياسية والتاريخية.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية أخرى أوردتها غارديان، فقد سبق أن استعرض ترمب الوثيقة في مقابلة صحفية، مستخدما إياها لتأكيد وجهة نظره حول تفوقه السياسي مقارنة بزعماء تاريخيين، مشيرا إلى أنهم حكموا عبر الخوف، بينما يرى نفسه في موقع أكثر تأثيرا على الساحة الدولية.

تصريحات غير تقليدية

كما ذكر التقرير أن الحوار تطرق إلى قضايا أخرى مثيرة للجدل، منها حديث ترمب عن خصومه السياسيين، وبعض المواقف التي تناولت شخصيات أمريكية ودولية، إضافة إلى تصريحات وُصفت بأنها غير تقليدية خلال اجتماعات داخل البيت الأبيض.

وأضاف المقال أن هذه الواقعة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق أوسع من خطاب ترمب السياسي الذي كثيرا ما يظهر إعجابا بقادة أقوياء أو سلطويين في التاريخ الحديث والمعاصر، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري كيم جونغ أون، وهو ما يثير نقاشا دائما داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية حول طبيعة رؤيته للسلطة ومفهوم القيادة.

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ولفت التقرير إلى أن الكتاب الذي تستند إليه هذه التسريبات يعتمد على أكثر من ألف مقابلة أجراها صحفيان بارزان على مدى ثلاث سنوات، بما فيها تفاصيل من داخل البيت الأبيض وسلوك الرئيس في مواقف غير رسمية، مما زاد من حدة الجدل حول محتواه، خاصة مع ما يتضمنه من روايات شخصية وتصريحات غير مألوفة منسوبة إلى ترمب.

وبشكل عام، يعكس التقرير حالة من الجدل السياسي والإعلامي المتجدد حول شخصية ترمب وخطابه، بين من يرى فيه تعبيرا عن قوة سياسية استثنائية، ومن يعتبر أن مقارناته وخطابه يثيران تساؤلات حول طبيعة استخدام السلطة في الخطاب العام الأمريكي.