صور فضائية تكشف تقدما متواصلا في تشييد أكبر مطار أفريقي بإثيوبيا

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة أعمال حفر وتمهيد في موقع مشروع "مطار بيشوفتو الدولي" في إثيوبيا، ضمن خطة حكومية لتطوير بنية الطيران وزيادة القدرة الاستيعابية لحركة المسافرين والشحن في البلاد.

ويقع المشروع في بلدة بيشوفتو، على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة أديس أبابا، وتقدر كلفته الاستثمارية بنحو 12.5 مليار دولار، وفق البيانات المعلنة عن المشروع.

وتستهدف إثيوبيا، بحسب الجدول الزمني المعلن، إنجاز المراحل الإنشائية الرئيسية بحلول عام 2030، بما يسمح بتخفيف الضغط عن المطار الحالي في أديس أبابا، ومواكبة التوسع في نشاط الخطوط الجوية الإثيوبية.

رصد فضائي

أجرت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تتبعا متسلسلا لموقع المشروع عبر صور أقمار صناعية، امتد من يناير/كانون الثاني الماضي، حتى يونيو/حزيران الجاري، لرصد التغيرات التي طرأت على الأرض المخصصة للمطار ومرافقه.

وتظهر صور يناير/كانون الثاني 2026 بدايات الأعمال في الموقع، بما يشمل تحديد المنطقة المستهدفة وتهيئة أجزاء من الأرض لبدء أعمال الحفر والتمهيد.

وكانت المنطقة في مطلع العام تضم أراضي زراعية ومناطق مفتوحة، ثم كشفت صورة فضائية حديثة، ملتقطة في 13 يونيو/حزيران الجاري، عن انتشار آليات ومعدات هندسية، وتجريف أجزاء من التربة، وفتح جبهات عمل داخل نطاق المشروع.

وتشير القياسات الجغرافية التي أجرتها الوحدة إلى أن نطاق الموقع المخصص للمطار ومرافقه يبلغ نحو 35.6 كيلومترا مربعا.

تحول الموقع

توضح المقارنة بين الصور الفضائية أن التغير الأبرز في الموقع يتمثل في انتقال أجزاء واسعة من الأرض من نمط الاستخدام الزراعي والمناطق المفتوحة إلى موقع عمل إنشائي، تظهر فيه مسارات ترابية حديثة ومناطق تجريف وتجمعات للآليات.

ولا تكشف الصور وحدها تفاصيل جميع مراحل البناء أو الجداول التنفيذية الدقيقة، لكنها ترصد بدء نشاط ميداني واضح داخل نطاق المشروع، بما يتوافق مع البيانات الرسمية التي تحدثت عن دخول المشروع مرحلة الأعمال الأرضية.

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وتظهر في أحدث صورة للموقع مساحات تمت تسويتها أو تجهيزها، إلى جانب طرق داخلية مؤقتة تستخدمها الآليات للوصول إلى مناطق الحفر والتمهيد.

تصريحات رسمية

وتعليقا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في منشور عبر منصة "إكس"، إن أعمال إنشاء مطار بيشوفتو الدولي تجري بوتيرة متواصلة، مشيرا إلى أن المشروع جزء من خطط بلاده لتطوير قطاع الطيران.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية عقب تفقده موقع العمل، قال آبي أحمد إن المشروع يشمل ورشة إنشائية ممتدة، يشارك فيها أكثر من 8 آلاف عامل، وتتحرك داخلها قرابة 4 آلاف مركبة وآلية ثقيلة.

وأضاف أن إدارة المشروع تعتمد على أنظمة رقمية لمتابعة سير العمل، من بينها طائرات مسيرة وغرف تحكم افتراضية ولوحات بيانات لحظية لتتبع حركة المعدات.

كما قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن الحكومة تعمل على مراعاة أوضاع المجتمعات المحلية المحيطة بالمشروع، مؤكدا أن أعمال التشييد لن تضر بالمزارعين في المنطقة.

هدف المشروع

وتطرح الحكومة الإثيوبية المشروع باعتباره خطوة لتوسيع قدرة البلاد على استيعاب حركة الطيران، في ظل نمو نشاط الخطوط الجوية الإثيوبية وزيادة الضغط على مطار بولي الدولي في أديس أبابا.

وبحسب البيانات المعلنة، تستهدف إثيوبيا أن يرفع المطار الجديد القدرة التشغيلية لقطاع الطيران، وأن يوفر مساحة أوسع للرحلات الدولية والشحن الجوي والخدمات المرتبطة بالمطارات.

وتقول الحكومة إن اكتمال المشروع سيسمح للمطار باستقبال نحو 110 ملايين مسافر سنويا، وهو رقم يمثل الهدف التشغيلي المعلن بعد اكتمال المشروع، لا القدرة الحالية للموقع الذي لا يزال في مرحلة الأعمال الإنشائية.

تمويل المشروع

وقال مدير تطوير وتخطيط البنية التحتية في الخطوط الجوية الإثيوبية، أبراهام تسفاي، إن الشركة ستتحمل 30% من تكلفة المشروع، وستُموَّل النسبة الباقية عبر مقرضين دوليين.

وأضاف تسفاي أن الشركة خصصت 610 ملايين دولار لأعمال الحفر الهندسية، المتوقع إنجازها خلال عام، على أن يبدأ المقاولون الرئيسيون أعمال البناء في أغسطس/آب 2026، وفق الجدول المعلن.

وكانت التكلفة التقديرية الأولية للمشروع تبلغ 10 مليارات دولار، ثم ارتفعت إلى، مع تعديل نطاق المشروع ومواصفاته الفنية.

ويشير تقرير لشبكة سي إن إن إلى أنه سيكون أكبر مطار في أفريقيا، ونقلت عن آبي أحمد قوله إن المطار هو أكبر مشروع للبنية التحتية للطيران في تاريخ أفريقيا.

ومن بين الجهات المرتبطة بتمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية، الذي أعلن في أغسطس/آب الماضي عزمه المساهمة بنحو 500 مليون دولار، وقيادة جهود لتعبئة تمويل يصل إلى 8.7 مليارات دولار.

وأشار تسفاي إلى وجود اهتمام من مقرضين في الشرق الأوسط وأوروبا والصين والولايات المتحدة بالمشاركة في تمويل المشروع.