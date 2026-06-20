الجيش السوداني يحبط هجوما وشيكا بكردفان ويشتبك في النيل الأزرق

في عملية استباقية فجرا، نفذ سلاح الجو التابع للجيش السوداني ضربات جوية دقيقة استهدفت تجمعات حشود تابعة لقوات الدعم السريع غربي مدينة بارا (ثاني أكبر مدن ولاية شمال كردفان) وشمال مدينة الأبيض.

وأفاد مراسل الجزيرة في السودان، أسامة سيد، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش استخدم الطائرات المسيّرة بكثافة في هذه الهجمات، مما أسفر عن: تدمير كامل للعتاد الحربي والآليات العسكرية التابعة للدعم السريع، ومقتل عدد كبير من العناصر المقاتلة في صفوفها.

وأكدت المصادر أن هذه الضربات نجحت في شل حركة حشود الدعم السريع التي كانت تستعد لشن هجوم إستراتيجي على بلدة "الدانكوج"، والتي تمثل خط الدفاع الأول والعمق الأمني لمدينة الأبيض من الناحية الشمالية.

ولم يكن إقليم النيل الأزرق بمنأى عن التصعيد؛ حيث اندلعت معارك ضارية بين الطرفين في بلدة جبل كركم (جنوب غربي مدينة سالي).

وصرح مصدر عسكري لقناة الجزيرة بأن قوات الدعم السريع حاولت التسلل واختراق المنطقة المحيطة بالجبل، إلا أن وحدات الجيش السوداني تعاملت مع المحاولة عبر قصف مكثف بالمدفعية الثقيلة، مؤكدا إلحاق خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بالقوة المتسللة.

وفي ولاية جنوب كردفان، رصدت المصادر تحركا تنسيقيا جديدا، حيث نفذ تحالف يضم قوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال قصفا مدفعيا عنيفا ومستمرا باتجاه مدينة الدلنج.

وعلى الرغم من استمرار القصف المدفعي لفترة زمنية طويلة، إلا أن المصادر أكدت فشل القذائف في اختراق العمق السكني للمدينة، حيث سقطت معظمها على التخوم والأطراف الخارجية، دون تسجيل إصابات مباشرة داخل الدلنج.