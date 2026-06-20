أكسيوس: ترمب يلمح لتكرار سيناريو فنزويلا في كوبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في برنامج "ذي أكسيوس شو" إن أي عملية محتملة في كوبا من الممكن أن تشبه الطريقة التي تم بها القبض السريع على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال موقع أكسيوس إن ترمب يريد إظهار القوة العسكرية الأمريكية في نصف الكرة الغربي، في فترة رئاسية ثانية تتسم بالنهج الحاد والطموحات التوسعية.

وعندما سأل مراسل أكسيوس مارك كابوتو ترمب يوم الخميس عما إذا كانت عملية في كوبا قد تسير بشكل مشابه لعملية فنزويلا، أجاب ترامب "ربما. من الممكن"، وقال "هذه الأماكن قريبة. بينما إذا نظرت إلى إيران، فهي رحلة طويلة جدا، أما فنزويلا فقريبة نسبيا، وكوبا أقرب جدا".

وأضاف ترمب أن هناك فرقا آخر يتعلق بالموارد، "فنزويلا لديها نفط. كوبا لا تملك ذلك. كوبا لديها ممتلكات جميلة وسواحل جميلة".

وقال ترمب أيضا إن العملية في إيران "أكبر وأكثر قوة من ناحية التسليح" مقارنة بفنزويلا، مشيرا إلى أن "فنزويلا دولة عسكرية، لديهم الكثير من الجنود. وذهبنا في ظروف ليست مثالية، لكنها استغرقت 48 دقيقة فقط".

وكان ترمب قد طرح فكرة "استحواذ ودي" على كوبا، وقال إنه يفضل انتقالا سلميا نحو جزيرة "حرة"، لكن إدارته وضعت أيضا خططا عسكرية تحسبا لانهيار النظام في البلاد، ربما خلال هذا الصيف.

ورغم أن الجيش الكوبي كان أقوى سابقا، فإنه تراجع كثيرا بعد انهيار الدعم السوفييتي في التسعينات، وهو يعتمد إلى حد كبير على معدات قديمة من الحقبة السوفييتية.

لكن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت امتلاك الجزيرة لأكثر من 300 طائرة مسيّرة عسكرية، مع نقاشات حول استخدامها ضد قاعدة غوانتانامو الأمريكية وربما أهداف أخرى.

ولم يحدد ترمب جدولا زمنيا لأي عملية محتملة، وقال إن الأمر "مرن"، لكنه أشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو "منخرط بشكل كبير".