جيل بايدن تروي كواليس الرئاسة وأسرار البيت الأبيض في "إطلالة من الجناح الشرقي"

تكشف سيدة أمريكا الأولى السابقة جيل بايدن، في مذكراتها الجديدة بعنوان "إطلالة من الجناح الشرقي"، تفاصيل غير معلنة من سنوات رئاسة زوجها جو بايدن، مقدمة روايتها الخاصة للأحداث التي طبعت فترة وجودهما في البيت الأبيض وحملة إعادة الانتخاب التي انتهت بخروجه من السباق الرئاسي.

مشكلات صحية

وبحسب مراجعة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الكتاب الذي يصدر رسميا اليوم الثلاثاء يقدم صورة أكثر صراحة لإدارة تعرضت لانتقادات بسبب تحفظها الشديد في التعامل مع الرأي العام.

ومن أبرز ما تكشفه المذكرات حديث جيل بايدن عن مشكلات صحية عانى منها الرئيس السابق خلال عامه الأخير في المنصب، قبل تشخيص إصابته لاحقا بسرطان البروستاتا الذي انتشر إلى العظام.

وتروي جيل أنها لاحظت استيقاظه المتكرر ليلا وأبلغت الفريق الطبي في البيت الأبيض بمخاوفها، لكنها افترضت أن الأمر سيخضع للفحص والمتابعة.

وتشير إلى أن هذه الأعراض لم يتم التعامل معها بالقدر الكافي، معترفة بأنها لم تناقش الأمر مباشرة مع زوجها بسبب طبيعة العلاقة بينهما التي تتسم، بحسب وصفها، بقدر كبير من الخصوصية في المسائل الصحية.

مناظرة رئاسية

وتخصص جيل بايدن حيزا كبيرا من الكتاب للمناظرة التلفزيونية في يونيو/حزيران 2024 بين جو بايدن والمرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترمب، والتي شكلت نقطة تحول حاسمة في حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق. وتقول إنها شعرت منذ اللحظة الأولى بوجود أمر غير طبيعي، بعدما بدا زوجها متعبا وصوته مبحوح وملامحه شاحبة على نحو غير معتاد.

وتروي أنها عندما استمعت إلى بعض إجاباته المتعثرة خلال المناظرة تساءلت في داخلها عما إذا كان يمر بأزمة صحية مفاجئة أو حتى بجلطة دماغية. وتؤكد أنها لا تزال حتى اليوم غير متأكدة مما حدث بالفعل في تلك الليلة.

وبحسب ما نقلته وول ستريت جورنال، تكشف جيل بايدن أنها كانت تؤيد إخضاع الرئيس لاختبار إدراكي بعد المناظرة لإثبات قدراته الذهنية وطمأنة الرأي العام، لكنها تقول إن بعض المستشارين عارضوا الفكرة معتبرين أن أداءه اليومي في إدارة الدولة يمثل الدليل الحقيقي على كفاءته.

كما تنقل عن زوجها اعترافه بعد انتهاء المناظرة مباشرة بأنها كانت كارثية بالنسبة له، في واحدة من أكثر اللحظات الشخصية التي يرويها الكتاب.

محاكمة الابن

وتصف جيل بايدن محاكمة هانتر بايدن، ابن الرئيس من زوجة متوفاة، بتهم فيدرالية مرتبطة بحيازة سلاح ناري بأنها من أصعب الفترات التي عاشتها العائلة خلال سنوات الرئاسة. وتقول إن رؤية أفراد الأسرة وهم يدلون بشهاداتهم أمام المحكمة والاستماع إلى تفاصيل إدمانه السابقة كانا من أكثر التجارب إيلاما بالنسبة لها.

وتعبر في المذكرات عن اعتقادها بأن زوجها ربما بالغ في الحرص على إظهار استقلالية وزارة العدل وعدم التدخل في القضية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى نتائج قانونية قاسية بحق ابنه.

وفي الجانب السياسي، ترسم جيل بايدن صورة لعلاقة ودية مع عائلة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، خاصة خلال الأشهر الأخيرة من حملة عام 2024. في المقابل، تصف علاقتها مع دونالد ترمب وزوجته ميلانيا بأنها اتسمت بالبرود والتوتر.

العلاقة مع ترمب

وتشير إلى أن لقاءاتها مع ترمب كانت محدودة للغاية، بينما تتحدث عن مواقف بروتوكولية متوترة مع ميلانيا ترمب، من بينها رحلة بالسيارة خلال مراسم انتقال السلطة اتسمت بأحاديث مقتضبة ومجاملات محدودة.

كما تكشف المذكرات تعلقها الشديد بالجناح الشرقي للبيت الأبيض، معربة عن حزنها لهدم أجزاء منه خلال أعمال التحديث اللاحقة، ومعتبرة أن المكان كان يمثل جزءا مهما من ذكريات سنوات الرئاسة.

وفي المجمل، تقدم مذكرات جيل بايدن، كما تعرضها وول ستريت جورنال، رواية شخصية لسنوات شهدت تحديات صحية وسياسية وعائلية كبيرة، وتفتح نافذة جديدة على كواليس إدارة فضلت طويلا التزام الصمت إزاء كثير من القضايا التي أثارت جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة الأمريكية.