بطل أردني ينسحب من بطولة دولية للتنس رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي

في موقف جسد تلاحم الرياضة مع المبادئ الإنسانية، أعلن لاعب التنس الأردني الصاعد، طلال شطارة (17 عاما)، انسحابه من بطولة الناشئين التابعة للاتحاد الدولي للتنس المنعقدة في قبرص مؤخرا، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي في الدور الأول من البطولة.

وأكد شطارة، في تصريحات خاصة للجزيرة من معسكره التدريبي في اليونان، أن قرار الانسحاب لم يكن سهلا، خاصة في ظل الطموحات الرياضية والسعي الدائم لتحسين التصنيف الدولي، إلا أن الوازع القيمي وضميره الحي كانا المحرك الأساسي لاتخاذ هذه الخطوة.

وقال اللاعب الشاب إن "أي لاعب يشارك في بطولة يكون هدفه المنافسة والتطور، لكن عندما عرفت هوية خصمي شعرت أنني غير قادر على اللعب، وأنا أستشعر معاناة الأطفال في غزة وما يواجهونه يوميا من حرب وقتل وظلم"، وأضاف: "الرياضة بالنسبة لي ليست منفصلة عن الإنسانية والضمير".

وأوضح شطارة أنه اتخذ قراره بعد استشارة عائلته التي قدمت له الدعم الكامل، مؤكدا أن الخطوة نابعة من قناعة شخصية راسخة وليست مجرد رد فعل انفعالي، مشيرا إلى إدراكه التام لتبعات هذا القرار على مسيرته وتصنيفه الرياضي، معلقا: "أنا لاعب طموح وأعمل يوميا من أجل مستقبلي، لكن هناك أشياء أهم بكثير من الفوز والترتيب".

وحول ردود الفعل، لفت شطارة إلى أنه تلقى دعما واسعا من الجماهير والمتابعين الذين أيدوا موقفه، معتبرا أن الأهم بالنسبة له هو الصدق مع المبادئ.

وختم حديثه بإيصال رسالة بأن الرياضيين بشر قبل أن يكونوا لاعبين، ولديهم مشاعر ومواقف، والأهم دائما أن نحافظ على إنسانيتهم وكرامتهم، لافتا إلى أهمية أن يكون أي موقف يتخذونه نابعا من قناعة شخصية لا من خوف أو ضغط.

ويُذكر أن هذا الانسحاب ينضم إلى سلسلة من المواقف المشابهة لرياضيين عرب يرفضون التطبيع الرياضي، معبرين عن تضامنهم مع القضايا الإنسانية العادلة على الساحات الدولية.