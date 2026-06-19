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سياسة|فلسطين

شاهد.. كيف يعيش الغزيون بـ 70 لترا من الماء أسبوعيا؟

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مدة الفيديو 01 دقيقة 52 ثانية 01:52
إسراء طارق الرملي
Published On 19/6/2026
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آخر تحديث: 09:41 (توقيت مكة)

غزة- حين تصل شاحنة المياه إلى المخيم، تنشط خيام النازحين في قطاع غزة كأنها تستعيد يومها دفعة واحدة؛ هنا طفل يركض بجالون، وهناك أم تسابق الزمن لتجهيز طبختها، وأرملة ستينية تجمع بناتها حول حصة ضئيلة مخصصة لأسبوع.

في مخيمات النزوح، صار وصول صهريج المياه موعدا أسبوعيا تعاد حوله جدولة أعمال البيت من الطبخ والغسل والاستحمام والدواء، ومع دخول الصيف وارتفاع الحاجة إلى الماء، تتحول كميات المياه المحدودة إلى حساب يومي داخل كل خيمة.

فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، يقف الطفل قرب أبيه، يراقب الماء وهو ينتقل من الجالون إلى برميل التخزين الصغير ليبدأ بمرحلة العملية الاحتسابية الدقيقة لتقسيمه الثماني قرب مياه حتى تكفي أسبوعًا كاملًا للشرب والطبخ وغسل الأطفال وتنظيف الأواني والاستخدام الصحي والنظافة الشخصية
كنان يراقب عملية توزيع المياه في عبوات لتكفي أيام الأسبوع كاملة (الجزيرة)

حسابات مهمة

كان كنان (9 أعوام) أول من التقط خبر وصول شاحنة المياه مع انتشار صوتها بين الخيام. ترك الصغير ما كان يلهو به، واتجه مسرعا نحو العبوات (الجالونات) الفارغة، فأي تأخير عن الصهريج سيؤثّر في حاجة عائلته لأسبوع كامل.

بدا الطفل وكأنه أكبر من سنه وهو يزاحم بجسده النحيل باحثا عن مصدر الماء. يحمل الوعاء، ويراقب الدور، ثم يعود إلى خيمة تسكنها أسرته المكونة من 11 فردا، والتي نزحت من مدينة بيت حانون، وتعيش على شحنة أسبوعية محدودة، هي حصتها من الماء تتدبر عبرها أمور حياتها.

وكنان نفسه يحتاج إلى ماء محفوظ بعناية لتناول دوائه؛ فهو يعاني -كما تقول والدته نعمة صالح للجزيرة نت- مرضا عصبيا يسبب له تشنجات متكررة، كما أصيب بشظايا قصف إسرائيلي دخلت إلى كبده الصغير، فيما يغيب علاجه المتخصص عن قطاع غزة.

لذلك، تبدأ الأم حساباتها من جسد ابنها أولا، وتخفف من حصص الطبخ والغسيل والتنظيف، وتضع ماء الدواء في مقدمة الاستخدامات اليومية.

وفيما يقف الطفل كنان، يراقب الماء وهو ينتقل من الجالون إلى البرميل الأسود، يبدو المشهد عاديا في ظاهره، غير أنه داخل الخيمة أشبه بعملية حساب دقيقة، وهي 8 قِرَب مياه يجب أن تكفي أسبوعا كاملا للشرب والطبخ وغسل الأطفال وتنظيف الأواني والاستخدام الصحي والنظافة الشخصية والدواء.

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يأخذ كل جالون مكانه في زاوية الخيمة، وكل كمية تُحجز منذ البداية لغرض محدد، فالخطأ في التقسيم يعني تأجيل حاجة أساسية حتى موعد الشاحنة التالية.

ووسط هذه الحسابات، تحفظ الأم لابنها المريض حصته أولا، وتقول إن الماء قد يقل في الطبخ أو الغسيل أو التنظيف، أما ماء الدواء فيبقى خارج المفاضلة.

وتضيف وهي تربّت على رأس ابنها "نقلل الماء عن الطبخ والغسيل، ونوفرها للدواء الخاص بكنان قبل كل شيء".

فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، فرح تغسل أوانٍ تراكمت قرب زاوية المطبخ، وتحتاج غسلًا بعد تعبئة قرب المياه للاستخدام.
فرح القبج تغسل أواني تراكمت داخل المطبخ الذي هو عبارة عن زاوية في الخيمة (الجزيرة)

أعباء يبددها حضور الماء

وفي خيمة علاء القبج (38 عاما)، تتحول عبوات المياه إلى خريطة أسبوع كامل؛ كل وعاء له وظيفة، وكل كمية تُحسب قبل استخدامها: قدر للشرب، ومقدار للطبخ، وآخر يذهب لغسل الأطفال، وقليل لتنظيف الأواني والاستخدام الصحي.

هكذا وزعتها زوجته فرح (25 عاما)، التي استقبلتنا في خيمتها بينما كانت تعد وجبة الغداء على نار صغيرة، في لحظة كان فيها المكان كله مشدودًا إلى الخارج. حيث وصلت سيارة المياه التي انتظرتها العائلة أسبوعا كاملا، وصارت الدقائق القليلة قبل مغادرتها جزءا من معركة اليوم.

وعند مدخل الخيمة، بدت الجالونات كأنها عصب الحركة كلها؛ الأطفال يتابعون تدفق الماء، والأب يهيئ الأوعية، وفرح تُمسك بمهمتين في اللحظة نفسها: طبخة يجب أن تكتمل، وحصة مياه لا بد أن تكفي أيامًا قادمة.

بين القِدر والعبوات الصغيرة، كانت فرح تتابع إعداد الطعام بعين، وتلاحق حركة التعبئة بأخرى، فيما تحرك أفراد العائلة كلٌّ نحو مهمته.

وبعد التعبئة، تبدل المشهد سريعا، حمل الأب علاء نصيبه من الماء واتجه إلى غسل أطفاله الصغار من أثر الحر والغبار، بينما عادت فرح إلى طعامها، تضبط كمية الماء التي تحتاجها الوجبة، ثم تجمع الصحون والأواني لغسلها.

في تلك الدقائق، كشف وصول المياه حجم الأعمال المؤجلة داخل الخيمة؛ الوجبة اكتملت بالماء، والأطفال اغتسلوا بعد يوم حار، والأواني وجدت دورها في الجلي، والأم عادت لترتيب عبوات الماء بحذر، كمن يرتب أيام الأسبوع القادمة.

فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، خيمة فتحية الأم وبناتها الثلاثة دون رجل بعد استشهاد زوجها وعدد من أبنائها وبناتها، وأزواج بناتها، بدت خيمة كأنها جبل صغير قائم على أكتاف أم وبناتها الثلاث ياسمين ومريم وسها، يلاحقن حصتهن الأسبوعية بثمانية جالونات فقط من الماء، مجموعها نحو 70 لترًا من الماء.
الحاجة فتحية حمد (الثانية يمين) وبناتها أصبحن بلا معيل بعد استشهاد زوجها وأزواج بناتها وعدد من أبنائها (الجزيرة)

بلا معيل أو سند

وليس ببعيد عن خيام كنان وفرح، يأخذ مشهد المياه وجهًا آخر في خيمة فتحية حمد (66 عاما) النازحة من بيت حانون أيضا.

هنا تصل عبوات المياه إلى خيمة فقدت رجالها في الحرب؛ زوج فتحية، وعدد من أبنائها وبناتها، وأزواج بناتها، وبقيت الأم مع بناتها ياسمين (41 عاما)، المصابة في قدمها، وسها (37 عاما) ومريم (35 عاما) وأطفالها الأربعة، في بيت مؤقت يقوم يومه على أكتاف النساء وحدهن.

وتبدو الخيمة من الخارج كمساحة صغيرة مشدودة بالشوادر والحبال، ومن الداخل كبيت كامل تحاول 4 نساء الحفاظ عليه قائمًا. وفي الزاوية أوانٍ تنتظر الغسل والتنظيف، وقرب المدخل جالونات مصطفة، وعلى جانب آخر أكياس حطب وأدوات طبخ.

كل شيء في المكان يدل على عمل شاق مستمر يتوزع بين البحث عن الماء ونقله وجمع الحطب، وأطفال يحتاجون إلى طعام واستحمام، وأم تراقب بعناية كمية الماء الموجودة كما تعد أيام الأسبوع القادمة للحصول على حصتها من المياه مجددا.

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وعند شاحنة المياه، كانت البنات يتحركن بسرعة من اعتدن حمل ما يفوق طاقتهن، حيث يصل الجالون الفارغ إلى الصهريج خفيفا، ثم يعود ممتلئا بثقل يضغط على الرقبة والكتفين.

وفي الطريق القصير بين الشاحنة والخيمة، يظهر غياب الأب والإخوة والأزواج بأوضح صورة؛ كل وعاء ماء يحتاج يدا ترفعه، وأي كيس حطب يحتاج ظهرا يسنده، وكل طبخة تبدأ برحلة تعب قبل أن تصل إلى النار.

معاناة وأوجاع

تقول ياسمين، وهي تنظر إلى عبوات المياه قرب مدخل الخيمة: "زمان (من قبل) كان هناك رجال يشيلوا (يحملون) معنا. اليوم نحن نركض إلى الماء، ونحمل الجالونات ونعود لإكمال عملنا في الخيمة".

بدت كلمات ياسمين كخلاصة لحياة تبدلت أدوارها بعد الفقد؛ البنات يحملن الماء والحطب، والأم تدير تفاصيل البيت، والأطفال ينتظرون لا حول لهم ولا قوة، والخيمة كلها معلقة على قدرة النساء على مواصلة نشاطهن ومهامهن المتعددة.

وفي الأثناء كانت سها تحمل قِرَب المياه بيديها الاثنتين، ويميل جسدها من شدة الثقل، حتى صارت آلام الرقبة والظهر جزءا من يومها، وتقول: "نقوم بكل شيء، والوجع صار من الجهد والثقل الذي نحمله على أكتافنا".

لا ينتهي الحمل عند باب الخيمة؛ فبعد وضع الجالونات تبدأ مهمة أخرى: إشعال النار، وترتيب الأواني، وغسل ما تراكم، ومساعدة الأم في تقسيم حصة الماء على حاجات البيت.

فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، مريم وسها وهما حاملتان حصتهن الأسبوعية بثمانية جالونات فقط، مجموعها نحو 70 لترًا ممتلئة بثقل يضغط على الرقاب والكتفين.
مريم وسها بنات الحاجة فتحية تحملان حصتهن الأسبوعية من الماء والمكونة من 8 عبوات بسعة 70 لترا (الجزيرة)

مهمة مضاعفة

أما مريم، فتعيش ثقلا مضاعفا بين أطفالها الأربعة وحاجات الخيمة، وتتابع وصول الماء والحطب والطعام الذي لم يكتمل ووجوه الأطفال التي تسأل عن الغسيل والشراب.

في خيمة كهذه، تدخل الأمومة نفسها في حسابات الماء وتقسيماته؛ كم يكفي للطبخة؟ وللأطفال؟ وكم تستطيع النساء حمله مرة أخرى عند الحاجة؟

وخلال الحديث، عادت إحدى بنات المسنة فتحية حاملة أكياسا من الحطب لاستكمال الطبخة. كان المشهد كافيا لشرح حياة الخيمة كلها: بعض الماء الذي جاد به الصهريج، وشيء من الحطب الثقيل، وأوان مركونة قرب زاوية الطبخ، وأم وبناتها الثلاث يرفعن تفاصيل اليوم بعد استشهاد سند البيت.

في خيمة فتحية، أزمة المياه تتجاوز عدد الجالونات، إنها ثقل عائلي وجسدي تحمله نساء فقدن الأب والإخوة والأزواج، ثم وجدن أنفسهن أمام بيت كامل الاحتياجات المنزلية، لذلك تبدو السبعون لترا أكثر من حصة أسبوعية؛ بل امتحان يومي لقدرة أم وبناتها على حمل خيمة بثقل عائلة كاملة.

فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، أبناء المخيم عند وصول صهريج المياه مرة كل أسبوع.
أبناء مخيمات النازحين يتهافتون لملأ جالوناتهم وأوعيتهم عند وصول صهريج المياه مرة كل أسبوع (الجزيرة)
فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، نعمة 36 عاما تقول: "جاءت المية فرج لغسل ملابس أطفالي الخمسة كثيري اللعب وتبديل الملابس خاصة في فصل الصيف".
نعمة صالح تغسل ملابس أطفالها الخمسة بعد الحصول على حصتها من الماء (الجزيرة)
فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، الأم نعمة وطفلها كينان 9 أعوام الذي يركض خلف الصهريج لملاحقة حصة عائلته، يحتاج هو نفسه إلى ماء محفوظ بعناية لتناول دوائه؛ وسط هذه الحسابات، تحفظ الأم لابنها المريض حصته أولًا، تقول إن الماء قد يقل في الطبخ أو الغسيل أو التنظيف، أما ماء الدواء فيبقى خارج المفاضلة
نعمة صالح تسقي طفلها كنان الماء لحاجته الشديدة له كمريض وتؤجل غسل الأواني والملابس (الجزيرة)
فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، فرح 25 عامًا، تغسل أوانٍ تراكمت قرب زاوية المطبخ، وتحتاج غسلًا بعد تعبئة قرب المياه للاستخدام.
فرح القبج تواصل غسل الأواني التي تراكمت في المطبخ مستغلة قدوم المياه (الجزيرة)
فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، آدم الطفل الصغير الذي انتظر وصول الماء ليذهب فمع دخول الماء إلى الخيمة كأنه أعاد تشغيل حياة معلقة
فرح القبج تقوم وزوجها علاء بتحميم طفلها آدم بعد الحصول على الماء (الجزيرة)
فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، آدم الطفل الصغير الذي انتظر وصول الماء ليذهب فمع دخول الماء إلى الخيمة كأنه أعاد تشغيل حياة معلقة
آدم انتظر وصول الماء أسبوعا كاملا ليحصل على دوره بالاستحمام (الجزيرة)
فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، يجتمع الأب مع أسرته بعد إنجاز المهام كاملة على وجبة الغذاء.
علاء القبج يجتمع مع أطفاله لتناول الغداء بعد القيام بمهمة تعبئة المياه وتوزيعها داخل البراميل لتكفيهم أسبوعا (الجزيرة)
فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، يوسف وأخته الأصغر (مجرد صورة درامية) توضح أثر تعبئة المياه والتعب على وجوه وأجساد صغيرة ويجلسون أمام والدتهم ينتظرون تناول وجبة الغذاء بعد إنجاز مهمة تعبئة المياه.
أطفال يجلسون أمام والدتهم ينتظرون تناول وجبة الغذاء بعد إنجاز مهمة تعبئة المياه (الجزيرة)
فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، فرح 25 عامًا، وهي تعد وجبة الغداء على نار صغيرة، بعد وصول سيارة المياه التي انتظرتها العائلة أسبوعًا كاملًا وصلت، وبدأت بالطبخ.
فرح القبج وهي تعد وجبة الغداء على نار صغيرة بعد وصول سيارة المياه التي انتظرتها العائلة أسبوعا كاملا (الجزيرة)
فلسطين- غزة- تل الهوا 15/06/2026 إسراء طارق الرّملي، خاص بالجزيرة نت، فرح تغسل أوانٍ تراكمت قرب زاوية المطبخ، وتحتاج غسلًا بعد تعبئة قرب المياه للاستخدام.
غسل الأواني مهمة من مهام عديدة تقوم بها السيدات النازحات بعد تعبئة المياه كل أسبوع (الجزيرة)

 

المصدر: الجزيرة

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