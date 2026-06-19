الوضع تحت السيطرة.. الشرطة السودانية تكشف حصيلة عملياتها بالخرطوم

كشف الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، العميد فتح الرحمن محمد توف، أن العاصمة الخرطوم تشهد تحركا أمنيا مكثفا عبر "لجنة مشتركة" تضم الجيش والمخابرات العامة والشرطة.

وقال توف للجزيرة إن هذه القوات نفذت أكثر من 86 عملية أمنية أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة غير المرخصة، وتسيير دوريات منتظمة في "مناطق الهشاشة" للحد من أي مظاهر للانفلات.

وأضاف أن الأوضاع الأمنية والجنائية تشهد استقرارا ملحوظا، مؤكدا أن بعض حالات الانفلات المرتبطة بعناصر مسلحة داخل العاصمة باتت تحت السيطرة بفضل التنسيق المشترك.

كما أشار المتحدث باسم الشرطة السودانية إلى وضع ضوابط صارمة لتنظيم حركة المركبات العسكرية والأفراد المسلحين، مؤكدا أن اللجنة نجحت في إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية غير النظامية، وأن الوجود المتبقي لبعض العناصر يقتصر على إجراءات إدارية أو لتلقي العلاج.

ولم تقتصر الجهود المشتركة على ضبط السلاح والمسلحين، بل امتدت لتضرب شبكات تهريب وترويج المخدرات. واستعرض العميد فتح الرحمن محمد توف حصيلة الربع الأول من العام الجاري، والتي تعكس حجم المواجهة، إذ تم تسجيل أكثر من 1400 بلاغ تورط فيها 1610 متهمين، كما تم ضبط 700 كيلوغرام من الحشيش، وكيلوغرامين من مخدر "الآيس" الفتاك، ومصادرة نحو 1.2 مليون حبة مخدرة، إلى جانب 12 مليون حبة مخالفة لقانون الصيدلة والسموم.

وعلى صعيد ضبط الهوية الديموغرافية والأمنية للعاصمة، أوضح المتحدث الأمني أن تأمين الخرطوم يرتكز حاليا على 8 معابر رئيسية تخضع لرقابة صارمة.

أما في ملف الوجود الأجنبي غير القانوني، فقد نفذت السلطات -بحسب المتحدث- أكثر من 456 حملة تفتيشية لضبط المقيمين بصفة غير قانونية، أسفرت عن ضبط 16 ألف أجنبي ولاجئ مخالفين لشروط الإقامة.

وأضاف توف أن السلطات أبعدت 12 ألف شخص إلى بلدانهم الأصلية، فيما نقل نحو 7 آلاف لاجئ إلى معسكرات خارج العاصمة، مؤكدا استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

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واختتم المتحدث الرسمي حديثه بالتأكيد على أن هذه الحملات مستمرة وتجري بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لضمان سيادة القانون وإعادة الاستقرار الكامل للعاصمة السودانية وولايات البلاد المختلفة.