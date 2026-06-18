اتحاد بلديات غزة يحذر من انهيار منظومة الخدمات الأساسية

حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من أن المنظومة الخدمية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول المواد الضرورية.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا -في حديث للجزيرة- إن الأزمة الحالية تجاوزت نقص الوقود التقليدي لتصل إلى مرحلة حرجة للغاية بفعل النفاد الوشيك للزيوت الصناعية، والتي تمثل العصب الرئيسي لتشغيل المعدات والآليات.

وأضاف "نفاد الزيوت الصناعية بات التهديد الأكثر إلحاحا وخطورة في الوقت الراهن، وتوقف هذه الخدمات الحيوية سيعني مباشرة مضاعفة المعاناة الإنسانية وتهديد الصحة العامة بشكل مباشر".

ومن أبرز القطاعات المهددة بالتوقف الفوري آبار مياه الشرب مما سيحرم ملايين المواطنين من الحصول على المياه الصالحة للاستخدام، وكذلك محطات ضخ الصرف الصحي وهو ما يهدد بفيضان المياه العادمة في الشوارع والأحياء السكنية.

كما أن آليات جمع ونقل النفايات مهددة بالتوقف، مما سيؤدي إلى تراكم النفايات الصلبة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وفقا للمسؤول الفلسطيني.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى تكدس 700 ألف متر مكعب من النفايات الصلبة في مدينة غزة، موضحا أن البلديات ليس لديها القدرة على التعامل مع هذه الكميات المهولة بعد تدمير الاحتلال معداتها وآلياتها.

يأتي ذلك في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد يعيشها قطاع غزة، حيث تطالب الجهات البلدية بضرورة التدخل الدولي العاجل لإدخال المواد الأساسية والزيوت الصناعية اللازمة لاستمرار عمل البلديات وتجنب كارثة إنسانية وشيكة.