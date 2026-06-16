4 احتمالات تضعها الصحف العالمية لفشل أو نجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني

عبر أربعة مشاهد تحليلية، تفكك صحف عالمية أبعاد الاتفاق الإيراني الأمريكي الأخير، مستشرفة مدى نجاحه في نزع فتيل مواجهة عسكرية كادت تعصف بالمنطقة.

ورسمت صحف بريطانية وفرنسية عدة سيناريوهات متباينة بشأن الاتفاق تتراوح بين الاضطرار السياسي ووهم الانتصار، مجمعة في الوقت ذاته على هشاشة التهدئة وغياب الحلول الجذرية.

فقد وصفت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية الاتفاق بأنه يمثل "الخروج الأقل سوءا" من حرب اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنفسه، مؤكدة أن التفاهمات تصب في مصلحة كلا الطرفين بالنظر إلى الظروف الراهنة.

غير أن الصحيفة البريطانية اعتبرت أن نجاح المسار واستمراره يعتمد على مدى قدرة ترمب على "احتواء وكبح جماح" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحاكمة الدولية)، خاصة وأن الأخير يرى في التقارب بين واشنطن وطهران تهديدا مباشرا للمصالح الأمنية الإسرائيلية.

تسويق صعب

أما صحيفة لوموند الفرنسية فتوقعت أن يواجه ترمب تحديا كبيرا وصعوبة بالغة في تسويق هذا الاتفاق للداخل الأمريكي وحلفائه كـ"نجاح إستراتيجي"، خاصة إذا تبلورت النتائج الرئيسية فقط حول تأمين حركة الملاحة وفتح مضيق هرمز دون مكتسبات أبعد مدى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب كان بإمكانه تجنب ما يبدو أنه "فشل ذريع" في إدارة الملف الإيراني لو أنه استمع مسبقا لنصائح حلفائه في مجموعة السبع (G7) خلال قمتهم المنعقدة في "إيفيان" الفرنسية.

وهم الانتصار

وفي نقد أكثر راديكالية لبنية الاتفاق، شددت صحيفة التايمز البريطانية على أن التركيز الحصري على وقف القتال وفتح مضيق هرمز جاء على حساب قضايا كبرى تم تجاهلها، وعلى رأسها البرنامج الصاروخي الإيراني.

وحذرت الصحيفة من سيكولوجية إدارة المفاوضات؛ حيث اعتبرت أن "المفاوضات المضطربة" التي قادتها واشنطن كرست لدى النظام الإيراني "وهما بأنه الطرف المنتصر"، وهو ما بات ينعكس على سلوكه السياسي الحالي.

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ودعت الصحيفة الإدارة الأمريكية إلى تبني موقف أكثر حزما، وتقليل لغة التملق السياسي لصالح صراحة ومكاشفة تصحح مسار الوضع القائم.

التهدئة المؤقتة مقابل الحل الجذري

تتلاقى هذه الرؤية مع تحليل صحيفة الغارديان ، التي وصفت الاتفاق بأنه خطوة إيجابية من الناحية الإجرائية لكونه أوقف التصعيد العسكري المباشر، لكنها انتقدت محاولات واشنطن تضخيم النتائج وتصوير وقف إطلاق النار كـ"انتصار تاريخي عظيم".

وأكدت الصحيفة أن ما حدث لا يعدو كونه "مسكنا مؤقتا" وتهدئة لأزمة أسهمت واشنطن وتل أبيب في إشعالها، مشيرة إلى أن المعيار الحقيقي والوحيد للنجاح المستدام يكمن في صياغة اتفاق نووي شامل وواقعي وواضح المعالم لجميع الأطراف.