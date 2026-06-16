من جسر أردمتا إلى سوق كرنوي.. صور فضائية ترصد اتساع حرب المسيّرات في السودان

في منطقة تعتمد على طرق محدودة لإيصال الغذاء والدواء، تحوّلت ضربة واحدة إلى فجوة في جسر حيوي يربط مدينة الجنينة بمحيطها في غرب دارفور، كما امتدت آثار استهداف سوق كرنوي بشمال دارفور إلى مقربة من منازل السكان.

وبين الموقعين، تكشف صور الأقمار الصناعية جانبا من الكلفة التي باتت تفرضها حرب المسيّرات على المدنيين وطرق الإغاثة في دارفور.

وأظهرت صور أقمار صناعية حديثة، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، أضرارا واضحة في جسر أردمتا الإستراتيجي، وآثار حريق واسع في سوق كرنوي، عقب هجمات منفصلة بطائرات مسيّرة.

وتأتي هذه الأدلة البصرية وسط تصاعد التحذيرات الدولية من استهداف الطرق والمنشآت المدنية، في وقت يهدد فيه بدء موسم الأمطار بعزل مناطق واسعة وتعقيد عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

فجوة في قلب الجسر

تكشف المقارنة بين صور الأقمار الصناعية الملتقطة يومي 6 و11 يونيو/حزيران الجاري تغيرا واضحا في مسار جسر أردمتا الرابط بين مدينتي الجنينة وأردمتا.

ففي الصورة الأولى، يظهر هيكل الجسر ومساره من دون أضرار بارزة، بينما تكشف الصورة الأحدث فجوة كبيرة في سطحه، تحيط بها آثار انفجار وتفحم، بما يشير إلى تعرّض جزء منه لأضرار مباشرة.

ويُعَد الجسر أحد مسارات الحركة المهمة في مدينة الجنينة، كما تعتمد عليه جهات الإغاثة في نقل الأغذية والمواد الطبية إلى مناطق في غرب دارفور.

تحذير أممي من شلل إنساني

وفي السياق، حذر فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من تصاعد وتيرة الهجمات بالطائرات المسيّرة وتكلفتها المميتة في عدة ولايات سودانية.

وأوضح المسؤول الأممي الآثار الكارثية المترتبة على استهداف هذه البنى التحتية، إذ أدى تدمير الجسور إلى شلل في الحركة الإنسانية وتعطيل تنقّل المدنيين وعمليات الإغاثة بالتزامن مع بداية موسم الأمطار.

ووثّقت التقارير مقتل 8 مدنيين بقرية "أم بارو" في شمال دارفور، و9 آخرين بينهم متطوع إغاثي بمدينة الأبيض في شمال كردفان، إلى جانب تدمير مرافق حيوية للمياه والوقود.

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كما طالت ضربات المسيّرات مدينة نيالا جنوب دارفور، في حين أعاقت التوترات الأمنية إيصال المساعدات الغذائية لنحو 31 ألف شخص بوسط دارفور.

وأكدت الأمم المتحدة أن الهجمات المستمرة وانعدام الأمن يعرضان المدنيين للخطر، ويجعلان من الصعب بشكل متزايد على المنظمات الإنسانية الوصول إلى المحتاجين في السودان.

حريق واسع في سوق كرنوي

وإلى جانب البنى التحتية، طالت الهجمات التجمعات المدنية والأسواق، إذ كشفت المقارنة البصرية لصور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 9 و12 يونيو/حزيران الجاري، عن ظهور بقعة حرق سوداء في سوق كرنوي شمال دارفور، وامتدت إلى القرب من التجمعات السكنية في المنطقة، وذلك عقب استهدافها بالمسيّرات.

وميدانيا، أفادت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر وغرفة طوارئ كرنوي النسوية بأن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي السياق ذاته، وجّه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أصابع الاتهام المباشرة لقوات الدعم السريع بالوقوف وراء هذه الانتهاكات والضربات التي أسفرت عن مقتل مدنيين في مواقع غير عسكرية.

المسيّرات توسّع دائرة الخطر

لا تنفصل أضرار أردمتا وكرنوي عن اتساع استخدام الطائرات المسيّرة في الحرب السودانية، إذ باتت الهجمات تطال أسواقا وطرقا وجسورا ومرافق للمياه والوقود، إلى جانب المواقع العسكرية.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وثقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيّرة، بما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة، في مؤشر إلى تصاعد دور هذا السلاح في المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتتفاقم تداعيات هذه الهجمات في وقت يحتاج فيه أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، وسط استمرار نشاط الطائرات المسيّرة والعمليات العسكرية في عدة أجزاء من السودان.