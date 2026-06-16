رغم اتفاق واشنطن وطهران.. أقمار صناعية ترصد بقاء سفن حصار أمريكية في بحر العرب

على الرغم من إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق أولي لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، لا تزال السفن الأمريكية التي شاركت في تنفيذ الحصار منتشرة في بحر العرب على مسافة عشرات الكيلومترات من السواحل العُمانية.

وأظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة استمرار تموضع لثلاث سفن أمريكية ضمن القطع العسكرية المكلفة بتنفيذ الحصار الأمريكي على السفن والموانئ الإيرانية.

أين يرتكز التموضع؟

وتُظهر الصور الملتقطة، أمس في 15 يونيو/حزيران الجاري، السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية "يو إس إس تريبولي" (USS Tripoli)، وسفينة النقل البرمائية "نيو أورلينز" (USS New Orleans)، إلى جانب مدمرة من فئة "أرلي بيرك".

وبحسب التحليل الجغرافي الذي أجرته الوحدة تبعد أقرب قطعة عسكرية أمريكية نحو 47 كيلومترا جنوب السواحل العمانية في بحر العرب.

كما امتد نطاق انتشار السفن الثلاث على مسافة تقارب 74 كيلومترا في مياه بحر العرب، من أقرب قطعة إلى أبعدها قبالة الساحل العُماني.

وكانت "تريبولي" دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في مارس/آذار 2026، بعد تحركها من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط ضمن تعزيزات بحرية أمريكية وصلت إلى المنطقة، وتحمل على متنها قوات من مشاة البحرية وطائرات ومروحيات قادرة على تنفيذ عمليات إنزال واعتراض بحري.

كما سبق أن نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) صورا ومقاطع تُظهر السفن الثلاث أثناء تنفيذ عمليات في بحر العرب، بينها عمليات طيران وتحركات لمشاة البحرية، في إطار ما وصفته القيادة الأمريكية بإجراءات مرتبطة بفرض القيود البحرية على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

الأسطول يتجاهل سفنا إيرانية

ويتزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري عن إيران، بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

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وقال التلفزيون الإيراني -في وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء- إن أولى السفن عبرت منطقة الحصار البحري الأمريكي دون مشاكل، مضيفا أن ناقلة نفط إيرانية وسفينة محملة بالأعلاف عبرتا المنطقة باتجاه الموانئ الإيرانية.

كما أفادت قناة "برس تي في" بأن الولايات المتحدة بدأت رفع الحصار البحري المفروض على إيران، مبيّنة أن "3 ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكّنت من اختراق الحصار".

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصادر قولها إن عدة سفن إيرانية تمكّنت خلال الساعات الماضية من عبور خط الحصار البحري دون أي مشاكل.

أيام قبل فتح المضيق

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كتب على منصته "تروث سوشيال" أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق الإيراني يوم الجمعة المقبل.

وكتب ترمب: "مع فتح المضيق عند توقيع الاتفاق يوم الجمعة، لأغراض إزالة الألغام، سيتدفق النفط من كلا الجانبين مجددا للمنطقة والعالم!".

كما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن مضيق هرمز سيفتح بعد توقيع الاتفاق الإطاري يوم الجمعة المقبل.