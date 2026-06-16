يرى موقع أكسيوس أن الاتفاق الذي وقّعته الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا -قبل مراسم توقيع رسمية تعقد في جنيف الجمعة- لا يزال يواجه سلسلة من الأسئلة الجوهرية التي ستحدد ما إذا كان سيتحول إلى تسوية دائمة أم إلى هدنة مؤقتة قد تنهار خلال أسابيع.

وبحسب تقرير للموقع فإن الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونائبه جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يفتح الباب أمام مرحلة تفاوضية معقدة تمتد 60 يوما، بينما تبقى أبرز القضايا دون حسم.

وفيما يلي 8 أسئلة رئيسية يطرحها التقرير:

1- هل دخل الاتفاق حيز التنفيذ فعلا؟

يقول أكسيوس إن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما دخل حيز التنفيذ فورا، بما يشمل الجبهة اللبنانية، لكن إعادة فتح مضيق هرمز لن تبدأ فعليا قبل مراسم التوقيع الرسمية المقررة الجمعة في جنيف.

ورغم إعلان ترمب رفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري، فإن وسائل الإعلام الإيرانية تؤكد أن وضع المضيق لم يتغير حتى الآن.

2- هل سيُفتح مضيق هرمز بالكامل؟

تشدد واشنطن على أن الملاحة ستعود دون رسوم أو قيود، لكن مسؤولين إيرانيين يقولون إن المضيق لن يعود تماما إلى وضعه السابق.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن طهران قد تمتنع عن فرض رسوم خلال الـ60 يوما المقبلة، لكنها قد تستحدث لاحقا رسوما مرتبطة بالسلامة والبيئة. كما لا تزال شركات الشحن العالمية تتعامل بحذر، مطالبة بضمانات أمنية إضافية قبل استئناف نشاطها الطبيعي.

3- ماذا ستحصل إيران مقابل الاتفاق؟

يتفق الطرفان على حصول إيران على مكسبين رئيسيين، هما وقف العمليات العسكرية والسماح باستئناف صادرات النفط.

لكن الخلاف يدور حول الأموال الإيرانية المجمدة، إذ تتحدث وسائل إعلام إيرانية عن الإفراج عن مليارات الدولارات، بينما تنفي واشنطن ذلك وتؤكد أن أي امتيازات اقتصادية ستكون مرتبطة بالتزام إيران ببنود الاتفاق. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى إمكانية تقديم "خطوات صغيرة" متبادلة في المراحل الأولى لبناء الثقة.

4- هل يتفق الطرفان على مضمون الاتفاق؟

يؤكد التقرير وجود روايتين مختلفتين لما تم الاتفاق عليه، نتيجة اعتماد المفاوضات غير المباشرة عبر وسطاء، وكون مذكرة التفاهم عبارة عن إطار سياسي عام وليس معاهدة تفصيلية.

5- هل سيُنشر النص الكامل للاتفاق؟

يشير أكسيوس إلى أن نشر النص الكامل قد يبدد كثيرا من الغموض الحالي. لكن الإدارة الأمريكية لم تحسم الموعد النهائي لنشر الوثيقة، إذ تحدث مسؤولون عن إمكانية إصدارها خلال يومين، بينما قال ترمب إنها قد لا تُنشر إلا بعد مراسم التوقيع الرسمية.

6- هل ستلتزم إسرائيل بالاتفاق؟

يواجه الاتفاق انتقادات واسعة داخل إسرائيل، خاصة أنه يفرض التزاما بوقف إطلاق النار في لبنان.

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ورغم تأكيد واشنطن أن إسرائيل ستحتفظ بحق الرد إذا تعرضت لهجمات من حزب الله، فإن مسؤولين إسرائيليين يخشون من تقليص هامش تحركهم العسكري.

وكشف التقرير أن ترمب انتقد بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ضربة إسرائيلية على بيروت كادت أن تفشل الاتفاق.

7- هل يمكن التوصل لاتفاق نووي نهائي؟

ستخصص الأيام الـ60 المقبلة لمفاوضات تقنية معقدة بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويقر المسؤولون الأمريكيون بأن المهمة ستكون صعبة للغاية بسبب انعدام الثقة المتبادل، خصوصا أن الجزء الأكبر من رفع العقوبات يعتمد على نجاح هذه المفاوضات.

8- هل تندلع الحرب إذا فشلت المفاوضات؟

تؤكد واشنطن أنها لن تسحب قواتها المنتشرة في المنطقة قبل التوصل إلى اتفاق نووي نهائي. ويقول مسؤولون أمريكيون إن ترمب لا يزال يمتلك "أدوات ضغط" إذا فشلت الدبلوماسية، بينما ترى طهران أن الولايات المتحدة كانت متعجلة لإنهاء الحرب وأن إيران أصبحت تمتلك أوراق قوة إضافية.

ويخلص تقرير أكسيوس إلى أن الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت التفاهمات الحالية ستتحول إلى اتفاق دائم أم أن المنطقة ستعود مجددا إلى دائرة التصعيد.