ماذا نعرف عن أول ناقلة غاز تعبر هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني؟

أظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، اليوم 15 يونيو/حزيران، عبور ناقلة الغاز المسال "ديشا" (DISHA) مضيق هرمز قادمة من ميناء رأس لفان القطري، في حركة لافتة وسط استمرار الحذر الملاحي في هذا الممر الحيوي.

وبحسب رصد الوحدة لحركة ناقلات الغاز المسال منذ صباح اليوم، لم تظهر حركة عبور مماثلة لناقلات أخرى عبر المضيق، باستثناء "ديشا"، التي ظهرت لاحقا في خليج عُمان بعد إتمام عبورها.

وتشير بيانات منصة "مارين ترافيك" إلى أن الناقلة، التي ترفع علم مالطا، كانت في رحلة من نطاق رأس لفان باتجاه خارج الخليج، بينما يبين مسارها انتقالها شرقا قبل عبور الممر الملاحي جنوب جزيرتي قشم وهرمز، ثم الخروج إلى خليج عُمان.

ماذا نعرف عن الناقلة؟

تحمل ناقلة الغاز المسال "ديشا" رقم التعريف البحري الدولي 9250713، وترفع علم مالطا، وهي ناقلة غاز مسال دخلت الخدمة عام 2004.

وتظهر بيانات الملكية والإدارة أن الناقلة ترتبط تجاريا بشركة "بترونت إل إن جي" الهندية (Petronet LNG) ضمن أسطول مخصص لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، في حين تشير بيانات الإدارة والملكية إلى ارتباطها بشركات شحن آسيوية، بينها ميتسوي أو إس كيه لاينز اليابانية ضمن هيكل الملكية أو التشغيل.

وتكتسب "ديشا" أهمية إضافية لأنها من الناقلات العاملة على خط إمداد الغاز بين قطر والهند، وهو مسار طاقة ثابت يعتمد على شحنات الغاز الطبيعي المسال من رأس لفان إلى موانئ هندية، أبرزها محطة داهيج.

لماذا يهم هذا العبور؟

تكتسب هذه الرحلة أهمية خاصة لأن عبور ناقلات الغاز من الخليج ظل خلال الأسابيع الماضية محدودا ومتقطعا، في ظل استمرار الحذر الأمني في مضيق هرمز.

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وأظهرت تقارير تتبع تجارية أن عددا محدودا فقط من الناقلات نجح في الخروج من المضيق منذ بداية الأزمة، بينما واصلت شركات الشحن التعامل بحذر مع مخاطر العبور في هذا الممر البحري الحيوي.

ولا يأتي عبور "ديشا" بمعزل عن رصد سابق لوحدة المصادر المفتوحة لحركة ناقلات غاز مرتبطة بقطر عبر المضيق خلال الأسابيع الماضية، حيث رصدت مرور 5 ناقلات غاز قطري من المضيق.

فقد رصدت سابقا عبور ناقلة الغاز "الخريطيات" (AL KHARAITIYAT) في مايو/أيار الماضي، ثم متابعة حركة ناقلة الغاز "محزم" (MIHZEM) في الاتجاه نفسه، قبل عبور ناقلة الغاز "فويرط" (FUWAIRIT)، كما رصدت الوحدة لاحقا ظهور ناقلة الغاز "الريان" (AL RAYYAN) في خليج عُمان بعد عبورها هرمز قادمة من رأس لفان، ثم عبور ناقلة الغاز "الظعاين" (AL DAAYEN) متجهة إلى الصين.

ترقب سياسي وملاحي

ويأتي هذا العبور في وقت يتزامن فيه الحراك الملاحي مع مؤشرات سياسية تتعلق بمصير المضيق، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق مع إيران، قال إنه يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" أن "الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية اكتمل"، معلنا فتح مضيق هرمز دون رسوم، والإزالة الفورية للحصار البحري الأمريكي، داعيا "سفن العالم" إلى تشغيل محركاتها و"تدفق النفط".

لكنّ ترمب عاد لاحقا وربط فتح المضيق بتوقيع الاتفاق المرتقب يوم الجمعة، قائلا إن فتحه سيكون لأغراض إزالة الألغام.

وبينما يعكس هذا التطور خفضا سياسيا للتوتر، فإن حركة الملاحة في المضيق لا تزال، وفق الرصد الملاحي، في مرحلة ترقب، بانتظار اتضاح شروط العبور والإعلان الرسمي عن إعادة فتحه بصورة كاملة.