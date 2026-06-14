وثيقة استسلام أم مخرج من مستنقع؟.. قراءة أمريكية لاتفاق إيران

تناولت صحف ومجلات أمريكية كبرى تداعيات الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران من زوايا سياسية واقتصادية وإستراتيجية متداخلة، معتبرة أن هذه الحرب لم تعد مجرد مواجهة إقليمية، بل أصبحت عاملا مؤثرا في الاقتصاد العالمي، وفي التوازنات السياسية داخل واشنطن وتل أبيب وطهران على حد سواء، وغير ذلك.

وركزت نيويورك تايمز على التحول البنيوي داخل النظام الإيراني، مشيرة إلى أن الحرب أدت إلى بروز قيادة وصفتها بأنها "أكثر عسكرية وأقل دينية"، تعتمد على "الردع بالقوة" بدلا من الحذر التقليدي الذي كان يميز مرحلة المرشد السابق الراحل علي خامنئي.

تحمل الضغوط

ووفق الصحيفة، فإن إيران اليوم أكثر استعدادا لتحمل الضغوط الاقتصادية والعسكرية، في مقابل الحفاظ على قدراتها النووية والصاروخية، ما يجعلها أكثر صعوبة في الترويض عبر العقوبات أو التهديد العسكري.

ويرى عدد من الخبراء الذين استندت إليهم الصحيفة أن استمرار الضغوط العسكرية لن يحقق الأهداف التي فشلت الحرب في فرضها، لأن إيران باتت ترى أنها تجاوزت أخطر مراحل المواجهة، وستواصل الدفاع عن الملفات التي تعتبرها أساسية.

ورغم ذلك، تؤكد الصحيفة أن إيران لا تزال بحاجة إلى اتفاق يخفف أزمتها الاقتصادية الحادة ويفتح المجال أمام تصدير النفط وتحرير جزء من أموالها المجمدة.

ضغط الأسواق

لكنها تعتقد في المقابل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواجه ضغوطا أكبر للتوصل إلى تسوية سريعة تجنب اضطرابات إضافية في أسواق الطاقة العالمية.

وتضيف نيويورك تايمز أن المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران قد تؤدي إلى اتفاق أولي فقط، يركز على إعادة فتح مضيق هرمز وتأجيل القضايا الجوهرية مثل البرنامج النووي وتجميد الأصول، ما يعني استمرار حالة "لا حرب ولا سلام" لفترة طويلة.

من جهتها أشارت صحيفة بوليتيكو إلى أن الحرب باتت القضية الأكثر حضورا في قمة مجموعة السبع، متقدمة على ملفات التجارة والتعريفات الجمركية التي كانت تهيمن في السنوات السابقة.

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ووفق التقرير، فإن الاضطرابات في مضيق هرمز أدت إلى صدمات في أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما انعكس مباشرة على معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، وأجبر البنوك المركزية على تشديد سياساتها النقدية.

وأضافت الصحيفة أن القادة الأوروبيين باتوا أكثر قلقا من تداعيات الحرب على اقتصاداتهم، نظرا لاعتمادهم الكبير على استقرار إمدادات الطاقة عبر الممرات البحرية في الشرق الأوسط.

ذا هيل:

وجّه النائب الديمقراطي سيث مولتون انتقادات حادة للاتفاق، واصفا إياه بأنه "وثيقة استسلام" لصالح طهران

وثيقة استسلام

كما نقلت ذا هيل جانبا من الجدل داخل الولايات المتحدة حول الاتفاق الإطاري المتداول مع إيران، حيث وجّه النائب الديمقراطي سيث مولتون انتقادات حادة للاتفاق، واصفا إياه بأنه "وثيقة استسلام" لصالح طهران.

وأشار مولتون إلى أن الولايات المتحدة أنفقت ما يقارب 100 مليار دولار في الحرب، إضافة إلى خسائر بشرية، دون تحقيق مكاسب إستراتيجية واضحة، منتقدا أن الاتفاق المقترح لا يتجاوز إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما اعتبره أمرا غير كاف بعد كل هذه التكاليف.

ورغم ذلك، أقر مولتون بأن إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق يبقى الخيار الأقل سوءا، حتى لو كان غير متوازن من وجهة نظره.

مستقبل نتنياهو

وتناولت مجلة فورين بوليسي البعد السياسي الداخلي للحرب في إسرائيل، مشيرة إلى أن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات مرتبطا ارتباطا وثيقا بنتائج الحرب مع إيران.

ووفق تحليل المجلة، فإن نتنياهو كان يراهن على تحقيق "نصر كامل" في أكثر من جبهة، تشمل إيران ولبنان وغزة، إلا أن الواقع الميداني لم يحقق هذه الوعود، ما يضعف موقعه السياسي قبل الانتخابات المقبلة.

وتوضح المجلة أن استطلاعات الرأي في إسرائيل تعكس حالة انقسام واضحة، إذ لا يزال جزء من الجمهور يدعم استمرار العمليات العسكرية، مدفوعا بصدمة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين تتزايد الانتقادات الداخلية بشأن كلفة الحرب واستنزاف قوات الاحتياط وتدهور الوضع الأمني.

وتضيف أن نتنياهو يحاول استخدام التصعيد مع إيران كوسيلة لإعادة ترميم صورته السياسية، رغم أن المعارضة الإسرائيلية لا تزال عاجزة عن توحيد صفوفها بشكل يسمح بتحدي حقيقي له.

القائد وحيدي

على الجانب الإيراني، ركزت وول ستريت جورنال على الدور المتصاعد للقائد الجديد للحرس الثوري أحمد وحيدي، الذي بات أحد أبرز صانعي القرار في طهران خلال الحرب.

ووفق الصحيفة، فإن وحيدي يمثل "تيارا متشددا داخل النظام الإيراني"، يفضل استخدام القوة العسكرية كوسيلة لتعزيز الموقف التفاوضي، بدلا من تقديم تنازلات سريعة في المحادثات مع واشنطن.

وتشير الصحيفة إلى أن وحيدي لعب دورا مباشرا في قرار إطلاق الصواريخ الأخير باتجاه إسرائيل، في خطوة عكست انتصار التيار العسكري داخل مجلس الأمن القومي الإيراني على الأصوات الأكثر اعتدالا، التي كانت تدفع نحو التهدئة لتجنب تقويض المحادثات مع الولايات المتحدة.

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كما أوضحت أن وحيدي يربط بين المسار التفاوضي والملفات الإقليمية، خصوصا دعم حزب الله والتحكم في ممرات الطاقة مثل مضيق هرمز.

وتتفق هذه الصحف والمجلات على أن الحرب لم تعد حدثا عسكريا محدودا، بل أصبحت أزمة عالمية متعددة الأبعاد.