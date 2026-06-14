ضرب حق العودة.. حصيلة مروعة لحملة الاحتلال بمخيمات شمالي الضفة

يوميا تتجدد العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف مخيمات شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهي طولكرم ونور شمس وجنين، وقد سجلت الجهات المعنية حصيلة قاسية تقدر بتدمير كلي لأكثر من 3 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى نزوح نحو 50 ألف فلسطيني وجدوا أنفسهم بلا مأوى، منذ مطلع عام 2025.

ولم تقتصر حصيلة هذه العملية على هدم البيوت وتدمير الطوب والحجر فقط، بل أدت إلى استشهاد العشرات واعتقال المئات في ظل حملة عسكرية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

ووفق أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن عنف المستوطنين الإسرائيليين أثّر على أكثر من 230 منطقة في أنحاء الضفة، حسبما صرح به المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين.

وخلف هذه الأرقام الجافة، تتكشف قصص العائلات التي وجدت نفسها أمام واقع جديد تفرضه آلة القتل والاعتداء والتهجير القسري الإسرائيلي.

حكايات خلف الأرقام

ويرصد تقرير أعده ليث جعار للجزيرة حكاية الأب النازح مع عائلته أنس اشتيوي الذي لا يزال يحاول استيعاب كيف تحولت حياته في لحظات من استقرار بسيط إلى معاناة لا تطاق.

يقول أنس بمرارة: "صبرنا على هذه العيشة، وشهور ونحن نقول غدا سنعود"، لكن الغد الذي ينتظره الرجل بات محاصرا بالدمار؛ فبيته هُدم بكل مقتنياته وذكرياته، ليجد نفسه اليوم يصارع للعيش في ظروف يصفها بأنها "لا تليق حتى بالحيوان"، حيث انعدام الخصوصية وصعوبة قضاء أبسط الحاجات الأساسية.

وعلى تلة قريبة، يقف شكري غنايم يراقب منزله في مخيم نور شمس من بعيد، ويمنعه خطر الموت من الاقتراب لاستعادة حتى "ملعقة أو غطاء" فالمخيم الذي غادره قسرا بات منطقة عمليات عسكرية خطرة، تجعل من محاولة استعادة متاع بسيط مغامرة قد تكلفه حياته.

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بيع الوهم

ويرى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة أن استمرار هذه العمليات يهدف إلى بيع أوهام حول تواريخ انسحاب محتملة تتغير كل حين، بينما الواقع يشير إلى أن العودة أصبحت شبه مستحيلة في ظل الظروف الحالية.

فالهدف الأبعد يتجاوز العمل العسكري المباشر ليصل إلى تصفية قضية اللاجئين وضرب حق العودة في مقتل، عبر تحويل المخيمات إلى بيئات غير قابلة للحياة، وفق خريشة.

ووفق معطيات مقاومة الجدار والاستيطان خلال مايو/أيار 2026، فقد أصدر جيش الاحتلال 4 أوامر عسكرية استهدفت نحو 393 دونما من أراضي محافظة جنين، خُصص ثلاثة منها لإقامة مواقع عسكرية جديدة.

وتندرج هذه التحركات في سياق تصعيد واسع تشهده الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ وثّقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 40 ألف اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون حتى نهاية عام 2025، من بينها أكثر من 7500 اعتداء ارتكبها المستوطنون.