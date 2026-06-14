تحطم طائرة صغيرة ومصرع جميع ركابها بولاية ميزوري الأمريكية

لقي جميع ركاب طائرة صغيرة مصرعهم، بعد تحطمها بالقرب من مطار بتلر التذكاري في ولاية ميزوري بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات المحلية، فإن الطائرة المنكوبة كانت تقترب من المطار قبل أن تسقط فجأة وتتحطم في منطقة مفتوحة قريبة، وقد هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، إلا أن شدة الارتطام أسفرت عن وفاة جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 12 شخصا بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "المنظر في موقع التحطم كان مأساويا للغاية، تبذل فرق الأدلة الجنائية والإنقاذ قصارى جهدها حاليا لانتشال الضحايا والتعرف على هوياتهم، ونحن نواسي عائلات الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث الأليم".

ولم تتضح حتى الآن الأسباب الدقيقة التي أدت إلى سقوط الطائرة، فيما أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية بالتنسيق مع المجلس الوطني لسلامة النقل عن فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت الشرطة إن التحقيقات ستركز خلال الساعات القادمة على مراجعة آخر المحادثات بين قائد الطائرة وبرج المراقبة، ودراسة الطقس وسرعة الرياح في المنطقة وقت وقوع الحادث، وفحص حطام الطائرة للتأكد من خلوها من أي أعطال ميكانيكية مفاجئة.

وطوقت الأجهزة الأمنية محيط الموقع بالكامل لتسهيل عمل محققي سلامة الطيران، ومن المتوقع صدور تقرير أولي خلال الأيام القليلة المقبلة يكشف المزيد من التفاصيل حول هذه الكارثة الجوية.