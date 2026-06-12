ظهرت ثم اختفت بلا أثر.. البنتاغون يكشف أسرار أجسام مجهولة أخفيت لعقود

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إشعال الجدل القديم حول الأجسام الطائرة المجهولة بعد نشر دفعة جديدة من الوثائق التي رفعت عنها السرية، وتضمنت روايات وشهادات رسمية عن مشاهدات غامضة امتدت من أربعينيات القرن الماضي إلى السنوات الأخيرة.

وبحسب تقرير نشرته مجلة نيوزويك للصحفية ماندي طاهري وماثيو روبنسون، فإن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أفرجت عن 53 وثيقة و10 نماذج رقمية.

إضافة إلى مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، ضمن برنامج يهدف إلى زيادة الشفافية بشأن ما يعرف بـ"الظواهر الغريبة غير المحددة".

جسم أحمر

ومن بين أكثر الوقائع إثارة للاهتمام حادثة سُجلت في فبراير/شباط 2026 بشمال شرق الولايات المتحدة، حيث أفاد أحد الشهود لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف .بي .آي) بأنه شاهد جسما كرويا أحمر اللون يحوم فوق فناء منزله.

ووصف الشاهد الجسم بأنه كرة يبلغ قطرها نحو متر واحد ذات لون أحمر ساطع لم يسبق له أن رأى مثله، بينما بدا في مركزها ما يشبه كرة بيضاء متوهجة بحجم كرة السلة. وبعد لحظات ارتفع الجسم إلى الأعلى قبل أن تظهر فوقه كرة مماثلة، ثم تحرك الجسمان معا واختفيا عن الأنظار.

كرة صفراء وأجسام بيضاء

وفي شهادة أخرى تضمنتها الوثائق، تحدث شخص عن رؤيته كرة ضوئية صفراء بحجم كرة السلة أثناء المساء. وبعد خروجه من سيارته لاحظ ظهور كرة ثانية أكبر حجما.

وبعد أسابيع قليلة قال إنه شاهد عدة أجسام كروية بيضاء على ارتفاعات أعلى في السماء، فيما أرفقت السلطات تسجيلا مصورا للواقعة ضمن الملفات المنشورة.

كما كشفت الوثائق عن حادثة أخرى وقعت في غرب الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أفاد أحد عملاء إنفاذ القانون الفيدرالي بأنه شاهد جسما متوهجا على هيئة دائرة من الضوء تشبه الحمم البركانية الملتفة.

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وقال الشاهد إن 3 أضواء حمراء خرجت من الجسم بسرعة كبيرة واختفت، بينما أضاء وميض قوي الأفق في الوقت نفسه. وبعد نحو 20 دقيقة تكرر المشهد مرة أخرى لكن الأضواء تحركت هذه المرة في اتجاهات مختلفة قبل أن تختفي.

تضمنت الملفات تقريرا سريا يعود إلى يوليو/تموز 2008 عن رصد جسم مجهول فوق مطار هراري الدولي في زيمبابوي. وذكر التقرير أن الجسم كان يحلق على ارتفاع عال ورُصد بواسطة الرادار والمراقبة البصرية معا

جسم غريب

وفي ولاية كولورادو في عام 2022، وثّق ضابط استخبارات سابق في الجيش الأمريكي مع 4 من زملائه رؤية جسم غريب فوق جبال شايان. ووفقا للتقرير، كان الجسم يشبه من بعيد حبة البطاطس، ذا لون أبيض لؤلؤي وشبه شفاف، ويتكون من ألواح أو حراشف غير منتظمة الشكل.

وبعد نحو دقيقتين اختفى الجسم فجأة، لدرجة أن الشهود وصفوا الأمر وكأنه "تخفي" في لحظة واحدة من دون أن يترك أثرا أو ظلا.

ولم تقتصر الملفات على الحوادث الحديثة، إذ تضمنت تقريرا سريا يعود إلى يوليو/تموز 2008 عن رصد جسم مجهول فوق مطار هراري الدولي في زيمبابوي. وذكر التقرير أن الجسم كان يحلق على ارتفاع عال ورُصد بواسطة الرادار والمراقبة البصرية معا.

وأشار التقرير إلى مشاهدة أشعة تنبعث منه، بينما وصفه المراقبون بأنه جسم قرصي الشكل له مركز مجوف وتحيط بأسفله أضواء دوارة. وقد أثارت الحادثة آنذاك مخاوف دفعت السلطات إلى رفع حالة التأهب في المطار.

أشعة ضوئية تتقاطع فوق جبال كاسكيد

أما أقدم الوثائق المنشورة فتعود إلى عام 1949، عندما كتب القس تشارلز بارنز رسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جون إدغار هوفر يصف فيها مشهدا شاهده في السماء.

وقال بارنز إنه رأى 4 أشعة ضوئية تتقاطع فوق جبال كاسكيد، وتتشكل داخلها سحب صغيرة، قبل أن يظهر ما بدا له وكأنه انفجار ضخم ارتفع إلى آلاف الأقدام. وأوضح القس أنه نقل المعلومات بدافع القلق على الأمن القومي، فيما شكره هوفر وأحال التفاصيل إلى جهات حكومية مختصة.

وتشير نيوزويك إلى أن نشر هذه الوثائق لا يقدم دليلا حاسما على طبيعة تلك الظواهر، لكنه يكشف حجم الاهتمام الرسمي الأمريكي بمشاهدات ظلت لعقود مادة للجدل والتكهنات، ويمنح الجمهور فرصة للاطلاع على تقارير كانت حتى وقت قريب محجوبة عن الأنظار.