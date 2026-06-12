"الدبلوماسية القسرية".. كيف هندس ترمب اتفاقا مفاجئا مع إيران؟

صنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مفاجأة سياسية وعسكرية جديدة، فبعد وعيده بشن قصف شديد على إيران، تراجعت لغة الوعيد ليفسح المشهد مكانه لإعلان التوصل إلى اتفاق نهائي شارف على التوقيع، حظي بموافقة وتأييد 11 دولة.

ونقل هذا التحول التجاذبات إلى مربع الانفراج الدبلوماسي، بالتوازي مع تفاصيل كشفتها تقارير إعلامية عن محادثات قطرية إيرانية شملت قضايا الأموال المجمدة، وفتح مضيق هرمز، والملف النووي، وسط تساؤلات ناقشها خبراء وأكاديميون حول أبعاد هذا الاختراق وتبعاته الإقليمية والميدانية.

وفي تحليل أسباب هذا التحول، وصف رئيس مركز المدار للدراسات السياسية صالح المطيري ما جرى بأنه "دبلوماسية قسرية"، معتبرا أن الضربات العسكرية الأمريكية المحدودة استهدفت إحداث "زخم" يدفع المفاوضات للأمام بعد تلقي واشنطن استجابة إيرانية عالية المستوى عبر الوسطاء ودول الخليج ومصر والأردن.

من جانبه، لفت نائب رئيس تحرير صحيفة "واشنطن تايمز" تيم كونستانتين إلى دقة الكلمات التي انتقاها ترمب، موضحا أنه أعلن امتلاك اتفاق فعلي (بات لدينا اتفاق) وليس مجرد اقتراب منه، وأن إطلاع وموافقة 11 دولة يمثل مستوى مختلفا من التفاصيل.

بدورِهِ، أرجع أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا إبراهيم فريحات الاختراق لنشاط الدبلوماسية، مفسرا سلوك ترمب بنمطه "المعاملاتي"، حيث استمر بالضغط العسكري حتى اللحظات الأخيرة لتحسين شروط التفاوض وتحصيل مكاسب إضافية بعدما أمن الحدود الدنيا للمسودة.

وقال ترمب إن التوقيع على الاتفاق مع إيران سيكون قريبا بعد توصل الجانبين إلى مذكرة تفاهم مفصلة، مؤكدا أن الأخيرة لن تمتلك أسلحة نووية بأي شكل، ولن تحصل على سلاح نووي، وقد وافقت على ذلك.

وأشار إلى أن بلاده قصفت إيران مؤخرا بشكل قوي، لافتا إلى أن القادة الإيرانيين كانوا يريدون التوصل إلى اتفاق أكثر منه. وأكد أن الاتفاق رائع للولايات المتحدة وللشرق الأوسط، ويعتقد أنه سيكون رائعا لإيران أيضا.

تطورات المفاوضات

وعن كواليس التفاوض، أوضح الخبير بسياسات الشرق الأوسط محجوب الزويري أن التطورات ارتبطت باجتماع طهران الذي جمع الباكستانيين والقطريين ونتجت عنه وثيقة جرى تبادلها مع الأمريكيين، تبعتها زيارة وفد إيراني للدوحة.

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وحسب الزويري، فإن "شيطان التفاصيل" تم تفكيكه عبر إعادة ترتيب الأولويات وتجزئة الملف المالي والعوائد وعقوبات إيران بدلا من التعامل معها ككتلة واحدة.

وفي السياق ذاته، رأى الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات لقاء مكي أن تصريحات الديوان الأميري القطري توحي بتحقيق شيء متقدم، لافتا إلى أن تصعيد الأيام الماضية حرّك الأجواء وشجع الوسطاء.

كما توقف مكي عند تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف المحذرة من أزمة طاقة عالمية، واصفا خطابَهُ بأنه حمل نبرة مسؤولية واعتدال غير معتادة ساهمت في الدفع نحو التهدئة.

أما أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران حسن أحمديان، فقد دعا للتريث بانتظار الموقف الرسمي لطهران، موضحا أن الإعلان كان أوليا من جانب واحد ونفته وكالة "فارس" في البداية قبل أن تعدل موقفها بالإشارة إلى ارتفاع احتمالات إقرار النص في الهيئات العليا نظرا قبول أمريكا بالمقترح الإيراني.

ووفق أحمديان، فإن تطورات الأسبوع الماضي والرد الإيراني بصواريخ جديدة لم تُستخدم من قبل دفعت ترمب للتراجع والتريث، مشيرا إلى أن النص النهائي يبني على المقترح الإيراني والصياغة التي وضعها الوسطاء قبل 3 أسابيع مع إدخال التعديلات الأمريكية الأخيرة.

"تهميش إسرائيل"

وبشأن التبعات الإقليمية، قدم الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى قراءة للمشهد داخل تل أبيب، مؤكدا أن إسرائيل لم تفاجأ بالاتفاق بل كانت تتوقعه، وهو ما يمثل كارثة واستسلاما داخليا ليقينهم بأن خيار ترمب الوحيد مع إيران دبلوماسي وليس عسكريا.

واستشهد مصطفى بتصريحات جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي التي أكد فيها بشكل مباشر أن المصالح الأمريكية لا تلتقي بالضرورة مع مصالح إسرائيل وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخطأ في تقديراته.

وشدد الخبير بالشؤون الإسرائيلية على أن ترمب همّش إسرائيل سياسيا وعسكريا، حيث منعها من التصعيد عندما قصفت إيران إسرائيل، بينما سمح لنفسه بالقصف، ومضى نحو الاتفاق دون اعتبار لما تريده تل أبيب.

وفي قراءة ختامية للمناخ العام، أشار أستاذ الفكر السياسي وسام سعادة إلى أن ترمب الذي أوقف الضربات الجوية، عمد في المقابل إلى تثبيت الحصار البحري على مضيق هرمز وأكد استمراره في تغريدته.

ونبّه سعادة إلى ضرورة الاحتراز وعدم الجزم بالوصول للخطوة الخاتمة نظرا لتقلبات الرئيس الأمريكي، واصفا الأسلوب الذي يتبعه ترمب بأنه "أسلوب تسويقي" يعتمد على الطلعات والنزلات والزمجرة الحربية، مؤكدا في الوقت ذاته على الدور الأساسي للوساطة القطرية والباكستانية في لجم هذا المسار التصعيدي.