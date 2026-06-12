إندبندنت: مسيّرات أوكرانيا تخرج جسر القرم من الخدمة

تناولت صحف عالمية الهجوم الأوكراني الذي تقول كييف إنه أخرج جسر شبه جزيرة القرم عن الخدمة، والمشاكل الدفاعية التي تواجهها المملكة المتحدة، وخطط واشنطن لتقليل وجودها العسكري المؤثر في أوروبا.

وتطرقت صحيفة الإندبندنت إلى إعلان الجيش الأوكراني استهداف رتل عسكري روسي قال إنه كان محملا بالمتفجرات فوق جسر القرم، مما جعل الجسر الإستراتيجي غير قابل للاستخدام.

فقد أعلن الجيش الأوكراني استهداف 50 عربة عسكرية قال إنها كانت محملة بالوقود والمتفجرات لاستخدامها قرب مقاطعة زاباروجيا، التي تقع جنوب شرقي أوكرانيا، ويسيطر الروس على 85% منها.

وكان قائد منظومة المسيّرات في الجيش الأوكراني روبرت بروفدي قال إن بلاده "قادرة على قطع وصول روسيا إلى شبه جزيرة القرم -التي ضمتها روسيا عام 2014- بشكل كامل في المستقبل القريب".

أزمة دفاع في بريطانيا

أما صحيفة الغارديان (The Guardian) فتحدثت عن أزمة تمويل الدفاع في بريطانيا قائلة إنها ليست طارئة وإنما "نتيجة تراكمات تمتد لسنوات"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع المستقيل جون هيلي انتقد رئيس الوزراء كير ستارمر "لأنه تأخر في معالجة المشكلة لأشهر قبل أن يطرح زيادة مالية محدودة وغير كافية".

فمنذ العام 2022، أخفقت وزارة الدفاع البريطانية -وفق الصحيفة- في إعداد خطة تسليح وتجهيزات ممولة بشكل واضح في وقت تزايدت فيه التحديات الجيوسياسية عالميا.

أزمة جديدة للناتو

وفي شأن متصل، تناولت صحيفة نيويورك تايمز ، نية الولايات المتحدة تقليص عدد مقاتلاتها وسفنها الحربية الموجودة في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشكل قالت إنه "يعكس تقليل التزامها العسكري تجاه الحلفاء بعد عقود من الحماية".

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وتقضي الخطة التي قالت الصحيفة إن واشنطن أبلغت بها الحلفاء رسميا في وثيقة رسمية أوائل الشهر الجاري، بسحب ما يصل إلى ثلث المقاتلات المخصصة لعمليات الناتو، مما قد يؤثر في قدرة الحلف على توجيه ضربات بعيدة المدى، وتقليص قدرته على المراقبة والاستطلاع.