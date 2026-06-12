سياسة|صحافة|الولايات المتحدة الأمريكية

إندبندنت: مسيّرات أوكرانيا تخرج جسر القرم من الخدمة

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مدة الفيديو 05 دقيقة 11 ثانية 05:11
Published On 12/6/2026

تناولت صحف عالمية الهجوم الأوكراني الذي تقول كييف إنه أخرج جسر شبه جزيرة القرم عن الخدمة، والمشاكل الدفاعية التي تواجهها المملكة المتحدة، وخطط واشنطن لتقليل وجودها العسكري المؤثر في أوروبا.

وتطرقت صحيفة الإندبندنت إلى إعلان الجيش الأوكراني استهداف رتل عسكري روسي قال إنه كان محملا بالمتفجرات فوق جسر القرم، مما جعل الجسر الإستراتيجي غير قابل للاستخدام.

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فقد أعلن الجيش الأوكراني استهداف 50 عربة عسكرية قال إنها كانت محملة بالوقود والمتفجرات لاستخدامها قرب مقاطعة زاباروجيا، التي تقع جنوب شرقي أوكرانيا، ويسيطر الروس على 85% منها.

وكان قائد منظومة المسيّرات في الجيش الأوكراني روبرت بروفدي قال إن بلاده "قادرة على قطع وصول روسيا إلى شبه جزيرة القرم -التي ضمتها روسيا عام 2014- بشكل كامل في المستقبل القريب".

A plume of black smoke is seen over the port of St. Petersburg, Russia, Wednesday, June 3, 2026, after a Ukrainian drone attack. (AP Photo)
سحابة من الدخان الأسود فوق ميناء سانت بطرسبرغ في روسيا يوم 3 يونيو/حزيران 2026، عقب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية (AP)

أزمة دفاع في بريطانيا

أما صحيفة الغارديان (The Guardian) فتحدثت عن أزمة تمويل الدفاع في بريطانيا قائلة إنها ليست طارئة وإنما "نتيجة تراكمات تمتد لسنوات"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع المستقيل جون هيلي انتقد رئيس الوزراء كير ستارمر "لأنه تأخر في معالجة المشكلة لأشهر قبل أن يطرح زيادة مالية محدودة وغير كافية".

فمنذ العام 2022، أخفقت وزارة الدفاع البريطانية -وفق الصحيفة- في إعداد خطة تسليح وتجهيزات ممولة بشكل واضح في وقت تزايدت فيه التحديات الجيوسياسية عالميا.

IN FLIGHT - MAY 31: In this handout image provided by the U.S. Air Force, F-15E Strike Eagles flown by the 494th Fighter Squadron, 48th Fighter Wing, Royal Air Force Lakenheath, United Kingdom, prepare to perform the "Missing Man" formation during the Memorial Day ceremony held at Madingley American Cemetery May 31, 2004 near the city of Cambridge in the United Kingdom. The cemetery was first established on December 7, 1943 and construction was completed in 1956. The cemetery was first established on Dec. 7, 1943 and construction was completed in 1956. This area, known as East Anglia, was used extensively during World War II and a great number of airfields sprang up over its flat landscape. The area is also where a large number of American casualties occurred. (Photo by Tony R. Tolley/U.S. Air Force via Getty Images)
بريطانيا لم تستعد للتحديات التي يواجهها العالم منذ 2022(غيتي إيميجز)

أزمة جديدة للناتو

وفي شأن متصل، تناولت صحيفة نيويورك تايمز ، نية الولايات المتحدة تقليص عدد مقاتلاتها وسفنها الحربية الموجودة في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشكل قالت إنه "يعكس تقليل التزامها العسكري تجاه الحلفاء بعد عقود من الحماية".

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وتقضي الخطة التي قالت الصحيفة إن واشنطن أبلغت بها الحلفاء رسميا في وثيقة رسمية أوائل الشهر الجاري، بسحب ما يصل إلى ثلث المقاتلات المخصصة لعمليات الناتو، مما قد يؤثر في قدرة الحلف على توجيه ضربات بعيدة المدى، وتقليص قدرته على المراقبة والاستطلاع.

المصدر: الجزيرة

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