مياه إيران تحت النار.. خطأ استخباراتي أم جريمة حرب؟

أعلن التلفزيون الإيراني استهداف الولايات المتحدة فجر الأربعاء منشأتين لتخزين وتوزيع مياه الشرب في منطقة بيماني بمدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، مما قطع المياه عن 20 ألف شخص.

وجاءت التقارير بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات جنوبي إيران، استهدفت -وفق تعبيرها- مواقع للدفاعات الجوية ومحطات تحكم أرضية ورادارات قرب مضيق هرمز باستخدام "ذخائر دقيقة".

ماذا حصل؟

وخرج من الخدمة مؤقتا خزانان لمياه الشرب تبلغ سعتهما الإجمالية 2.5 مليون لتر، مما قطع المياه عن مدينة كوهستك و10 قرى مجاورة في منطقة بيماني، وفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز .

ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي لشركة مياه وصرف هرمزغان عبد الحميد حمزة بور، قوله في بيان على موقع الشركة الرسمي، إن فرق الطوارئ سارعت إلى إعادة تشغيل المنشآت، وأرسلت صهاريج متنقلة لتوفير مياه الشرب للسكان المتضررين.

وأكد أن السلطات استطاعت استعادة الإمدادات خلال نحو 12 ساعة.

ما حقيقة الضربات؟

وأكدت نيويورك تايمز في تقرير منفصل صحة المقاطع المصورة التي نشرها التلفزيون الإيراني، ودعمت ذلك بتحليل لصور أخذتها أقمار صناعية للمنشآت المتضررة.

وتظهر صور التقطت قبل الهجوم وجود منشأتين صغيرتين للمياه خارج المناطق السكنية، تخرج منها أنابيب زرقاء تستخدم عادة في شبكات توزيع المياه، كما تتطابق مواصفات الموقع مع وصف مسؤولين إيرانيين لخزانَي المياه اللذين تعرضا للقصف، طبقا للصحيفة.

ويشير التقرير إلى أن المقاطع المصورة والصور التي نشرها التلفزيون الإيراني وهيئة المياه المحلية أظهرت انهيار سقف إحدى المنشأتين بالكامل، فيما بدا ثقب صغير في منتصف سقف المنشأة الثانية.

ووجدت الصحيفة أن صورا لشظايا عُثر عليها في الموقع، ونشرتها وكالة تسنيم الإيرانية، أظهرت بقايا قنبلة من طراز "جي بي يو-39 "، وهي قنبلة موجهة تزن نحو 250 رطلا، وتستخدم عادة لضرب أهداف محددة مع تقليل الأضرار المحيطة.

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وخلصت الصحيفة إلى أن شكل الأضرار وموقعها يتوافقان مع خصائص الضربات الدقيقة الموجهة، مما يثير تساؤلات حول سبب استهدافها.

لماذا أثارت قلقا واسعا؟

حذرت الصحيفة من أن استهداف البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، لكنها أضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة قد أصابت منشآت المياه عمدا.

ولفتت نيويورك تايمز إلى أن المنشآت تقع في منطقة تشهد درجات حرارة مرتفعة للغاية خلال الصيف، وهو ما أكده الخبير البيئي الإيراني منوشهر شيرزائي من جامعة "فيرجينيا تيك " الأمريكية.

وعد الخبير استهداف البنية التحتية لمياه الشرب في منطقة تعاني أصلا من شح المياه والحر الشديد، تهديدا مباشرا "لصحة مجتمعات بأكملها وقدرتها على الصمود والبقاء".