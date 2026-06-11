ترمب راجع 22 طبيبا متخصصا.. ما قصة الفحص الرئاسي الشامل؟

تناولت صحيفتا واشنطن بوست وإندبندنت تفاصيل الفحص الطبي الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وأوضحتا أن 22 طبيبا متخصصا شاركوا في تقييم حالته الصحية، في رقم وصفته التقارير بأنه الأعلى المعلن في الفحوص الطبية الرئاسية الأمريكية، وأثار تساؤلات جديدة بشأن مستوى الإفصاح عن صحة الرئيس الذي يقترب من عامه الثمانين.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست -في تقرير أعده الصحفيان دان دايموند وإسحاق آرنسدورف- أن عدد الأطباء المشاركين في فحص ترمب الأخير يتجاوز بشكل ملحوظ ما أُعلن في الفحوص السابقة للرؤساء الأمريكيين، كما أنه يقترب من ضعف عدد المتخصصين الذين شاركوا في الفحوص الطبية السابقة للرئيس نفسه.

مقارنة مع رؤساء سابقين

وبحسب التقرير، خضع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، في أول فحص طبي له عام 1989 لتقييم من خمسة أطباء متخصصين، في حين شارك 12 متخصصا في أول فحص للرئيس جورج بوش الابن عام 2001.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترمب استعان خلال فترات سابقة بأعداد أقل، إذ شارك 11 متخصصا في فحص عام 2019 و14 متخصصا في الفحص الذي أجراه العام الماضي.

ونقلت واشنطن بوست عن جوناثان راينر، طبيب القلب السابق لنائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني، قوله إن هذا العدد "استثنائي"، متسائلا عن طبيعة التخصصات التي استدعت إشراك هذا العدد الكبير من الأطباء.

تقييم شامل ووقائي

في المقابل، دافع البيت الأبيض عن الإجراء، معتبرا أن إشراك هذا العدد يأتي في إطار إجراء تقييم شامل ووقائي للرئيس.

ونقلت الصحيفة عن الطبيب الرئاسي شون باربابيلا تأكيده أن نتائج الفحص أظهرت أن ترمب يتمتع "بصحة ممتازة"، كما أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن بعض الأسماء المدرجة ضمن العدد الإجمالي تعود إلى أطباء عامين، إلى جانب متخصصين من مؤسسات أكاديمية بارزة بينها جامعتا هارفارد وديوك.

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عودة الجدل بشأن صحة الرؤساء

من جهتها، أشارت صحيفة إندبندنت -في تقرير للصحفي جوش ماركوس- إلى أن الفحص الطبي الأخير أعاد الجدل السياسي والإعلامي بشأن العمر والجاهزية الصحية للرئيس الأمريكي، خاصة مع استمرار النقاش حول مدى حاجة الرؤساء الأمريكيين إلى مزيد من الشفافية في الإفصاح عن أوضاعهم الصحية.

وأضافت الصحيفة أن الجدل بشأن صحة الرؤساء عاد بقوة خلال السنوات الأخيرة، في ظل النقاشات التي رافقت الحالة الصحية للرئيس السابق جو بايدن، مما عزز الدعوات إلى وضع آليات أكثر وضوحا واستقلالية لتقييم الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة.