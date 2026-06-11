الإسرائيليون محبطون بسبب كذب نتنياهو وبلدهم الأكثر مقاطعة عالميا

في تقرير موسع كتبت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تقريرا عما أسمته "إحباط الإسرائيليين" من عجز حكومة بنيامين نتنياهو – المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – عن تحقيق النصر الكامل الذي طالما وعدت به، ولا يزال نتنياهو يتحدث عنه.

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل شنت بقيادة نتنياهو خلال السنوات الماضية حروبا متعددة، وألحقت هزائم بأعدائها، إلا أن النصر الكامل ظل وهما، وفقا لتعبير الصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن أغلب الإسرائيليين يدعمون الحرب على إيران، لكنهم محبطون بشدة بسبب شعورهم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يفرض عليهم إنهاء الحرب مبكرا، وبسبب التناقض الصارخ بين ثمن الحرب الباهظ وما يشعرون أنها حققته من مكاسب ميدانية محدودة.

ولفت التقرير إلى أن الضغوط الأمريكية لضبط التصعيد تضع نتنياهو أمام معضلة حقيقية:

الالترام برغبة الرئيس ترمب في تجنب حرب شاملة مع إيران.

توسيع نطاق العمليات العسكرية بمفرده دون غطاء أمريكي وهو سيناريو تبدو كلفته باهظة.

ووسط هذا المشهد المعقد، يكشف المحلل السياسي ورئيس مكتب نتنياهو سابقا أبيب بوشينسكي حالة القلق التي تسيطر على الأوساط الإسرائيلية، إذ يقول: "الناس في إسرائيل منزعجون جدا من الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه حاليا بين واشنطن وطهران".

ويضيف بوشينسكي للصحيفة موضحا التحدي الإستراتيجي الذي تواجه تل أبيب قائلا: "الثمن الذي سندفعه في إسرائيل لمواصلة القتال ضد إيران سيكون هائلا إذا لم يكن هناك تنسيق كامل مع الولايات المتحدة".

ورغم اغتيال إسرائيل قيادات من غزة إلى اليمن، فإن هدف "النصر الكامل" الذي يرفعه نتنياهو – الذي يواجه انتخابات مصيرية هذا العام – لا يزال بعيد المنال، فحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تسيطر على نحو 40% من قطاع غزة، وحزب الله يواصل قصف الشمال، بينما لا يزال النظام الإيراني يمارس نفوذه الإقليمي، ولم يتخل عن اليورانيوم المخصب أو ترسانته الصاروخية، بل اكتسب نفوذا جديدا عبر قدرته على تهديد مضيق هرمز.

مقاطعة إسرائيل

وفي سياق متصل بالإحباط الإسرائيلي، يرى مقال في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل أصبحت الدولة الأكثر مقاطعة في العالم، وينقل المقال عن مراقبين أن هذه المقاطعة تعكس تحولا إستراتيجيا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، من الضغط نحو حل الدولتين إلى السعي المباشر لتقويض "شرعية" إسرائيل بالكامل.

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وأشار خبراء للصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية أخفقت في مواجهة هذه التطورات أو حشد حلفائها التقليديين، مؤكدين أن أي تغيير ملموس في هذا المسار قد يحتاج إلى عام أو عامين على الأقل.

وتتجلى أشكال المقاطعة – على سبيل المثال – في إجراءات صندوق الثروة النرويجي الذي سحب استثماراته من إسرائيل، والقوائم السوداء التابعة للأمم المتحدة، ومساعي دول أوروبية مثل فرنسا وأيرلندا وبلجيكا لتقويض التعاون العلمي مع إسرائيل، حسب تقرير الصحيفة.

وظهر ذلك أيضا في رفض الفنانين إقامة حفلات في الأراضي المحتلة، ورفض الكتّاب ترجمة كتبهم إلى العبرية، كما جرت محاولات لإقصاء إسرائيل من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) أو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي كانت أشد خطورة من ذي قبل.

حرب وحشية

وفي شأن إستراتيجي آخر، تناول تحليل في صحيفة "نيويورك تايمز" أوجه الشبه بين حرب أوكرانيا والحرب العالمية الأولى، حتى مع تجاوز الحرب الأوكرانية مدتها الزمنية.

وأشار محللون عسكريون للصحيفة إلى أن الصراعين أعادا تشكيل طبيعة الحرب عبر إدخال تقنيات جديدة:

الطائرات والدبابات قبل قرن.

والمسيرات في الجو والبحر والبر.

الأمر الذي يرون أنه جعل الحرب أكثر وحشية على البشر.

وفي ملف حقوق الإنسان أشار تقرير في صحيفة "الغارديان" إلى أن النساء يختفين في سجون ميانمار، ويواجهن التعذيب والإذلال والقتل.

وذكر التقرير أن الأمم المتحدة رصدت أدلة دامغة على التعذيب والانتهاكات الجسيمة، إلى جانب جرائم جنسية ممنهجة، مع اعتقال أكثر من 30 ألف ناشط ومتظاهر وصحفي منذ انقلاب عام 2021، بينهم أكثر من 6400 امرأة.

وفي تطور يتعلق بقوانين الهجرة الأمريكية، تناولت مجلة "تايم" إقرار الكونغرس مشروع قانون بقيمة 70 مليار دولار لتمويل إدارة الهجرة ودوريات الحدود حتى نهاية ولاية الرئيس ترمب.

وأنهى الإقرار صراعا داخليا استمر أشهرا بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكنه أثار خيبة أمل كبيرة للديمقراطيين، لأن القانون أقر فرض قيود جديدة على صلاحيات مسؤولي الهجرة، أبرزها اشتراط صدور أوامر قضائية قبل دخول المنازل.