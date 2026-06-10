شاهد.. حزب الله يدمر ميركافا إسرائيلية بمسيرة انقضاضية جنوب لبنان

بث حزب الله صورا لاستهداف عناصر دبابة ميركافا إسرائيلية بمسيّرة أبابيل انقضاضية في موقع بلاطة "المستحدث" في جنوب لبنان يوم 6 يونيو/حزيران الجاري.

وأظهرت الصور المسيّرة تحلق بارتفاعات متباينة وتدور مستكشفة الموقع المستهدف، لتحدد هدفها المتمثل في دبابة ميركافا كانت مغطاة بشبكة لحمايتها من الاستهداف بالمسيّرات، ولكن المسيّرة انقضت عليها من الجهة المكشوفة ودمرتها.

وشهدت الأيام الأخيرة انتقال حزب الله إلى نمط قتالي جديد ومختلف كليا بعد التوغل الإسرائيلي في البلدات الأمامية، وتخلى الحزب عن أسلوب "القتال الجبهوي التقليدي" والخطوط الدفاعية الثابتة التي تُنهك أمام كثافة النيران والغطاء الجوي للجيش الإسرائيلي.

وقد شكلت المسيّرات الانقضاضية ضغطا على الجنود الإسرائيليين وتحولت إلى أزمة تشغل إسرائيل دون إمكانية إيجاد حلول جذرية لها حتى الآن، وفرضت على الجيش الإسرائيلي تخصيص موارد إضافية للحماية والمراقبة، كما يؤكد خبراء عسكريون.

ومن جهته، خلّف عدوان الجيش الإسرائيلي على لبنان أكثر من 3 آلاف قتيل و10 آلاف جريح، بينهم مئات الأطفال والنساء، كما حدد منطقة عازلة تمتد على نحو 600 كيلومتر مربع ووجّه إنذارات بإخلاء مئات البلدات والقرى بما يصل إلى 2000 كيلومتر مربع، أي ما يقرب من خمس مساحة لبنان، ما أدى إلى نزوح قسري لعدد كبير من السكان من البيئة الحاضنة لحزب الله يُقدّر بنحو 1.2 مليون.