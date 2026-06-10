أوروبا تواجه أعلى حرارة بتاريخها وتحالفات دولية تتشكل لمواجهة ترمب

حذر تقرير صادر عن معهد "كوبيرنيكوس" الأوروبي، اليوم الأربعاء، من أن الظروف الجوية القاسية باتت معتادة في أوروبا، موضحا أن الشهر الماضي يُعتبر ثاني أكثر الشهور حرارة في تاريخ القارة.

وأظهرت بيانات المرصد أن الشهر الماضي جاء في المرتبة الثانية من حيث درجات الحرارة المرتفعة، بعد موجة الحر القياسية التي شهدتها أوروبا في مايو/أيار 2024.

وأوضح التقرير أن هذه الظاهرة – على غرابتها – تشكل جزءا لا يتجزأ من ظاهرة "الاحترار السريع" التي تشهدها أوروبا، مع توقعات باتجاه نحو موجات حر أكثر تواتراً في العقود المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية إلى أن أوكرانيا تحقق تحولا تدريجيا في مسار الحرب مع روسيا، بفضل التطور الكبير في إنتاج المسيّرات متوسطة المدى، وبدأت هذه المسيّرات تؤثر بشكل ملموس على سلاسل الإمداد الروسية، بما في ذلك الطريق البري الحيوي الذي يربط جنوب روسيا بشبه جزيرة القرم.

ولفتت الصحيفة إلى قدرة أوكرانيا على تعزيز إنتاجها الحربي، بعد نجاحها في تصنيع محركات المسيّرات محليا بدلا من الاعتماد على الاستيراد، مما سمح بزيادة الإنتاج من عشرات الوحدات شهريا إلى مئات.

وفي سياق متصل، تناولت مجلة "ناشيونال إنترست" دعوة لصنّاع السياسة الخارجية الأمريكية إلى مراعاة صعود القوى المتوسطة وتحالفاتها في العالم.

ورأت المجلة أن جنوح إدارة دونالد ترمب نحو سياسة خارجية أكثر أحادية دفع حلفاء واشنطن عبر العالم إلى قدر كبير من مراجعة الذات، وأوضحت المجلة أن بعض القادة، يتقدمهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يريدون من هذه القوى المتوسطة أن تتحد، فيما يتصرف آخرون في هذا الاتجاه بصمت.

وحذرت من أن هذا التوجه قد يكون مكلفا لأمريكا إذا لم تأخذ هذه الديناميكية الجديدة على محمل الجد.

الخلاف الأمريكي الإسرائيلي

ومن جهة أخرى، سلط موقع "بلومبيرغ" الضوء على تصاعد الخلافات بين أمريكا وإسرائيل، مشيرا إلى أن لبنان يشكل سببا رئيسيا في تلك الخلافات، وأرجع الموقع "مأزق" إسرائيل الحالي إلى إخفاقات إستراتيجية ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية – أبرزها غياب رؤية سياسية شاملة وتقديرات غير واقعية بشأن لبنان.

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وأضاف أن نتنياهو يواجه معضلة حقيقية بين الالتزام برغبة ترمب في ضبط التصعيد، أو توسيع نطاق القصف على لبنان، مع محدودية الخيارات المتاحة أمامه.

وفي الإطار نفسه، عرض كاتب صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان رأيا مفاده أن الجميع خاسرون في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، واعتبر أن أحد أسباب احتمال استمرار هذه الحرب هو أن معظم قادة الدول والميليشيات المنخرطة فيها يدركون أن التاريخ "يراقبهم".

وتوقع الكاتب أن تبدأ محاسبة أخلاقية وسياسية واقتصادية كارثية على كل طرف من الأطراف المتحاربة بمجرد أن تصمت البنادق.

وعلى المستوى العسكري نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين قولهم إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال عودة قتال واسع النطاق في غزة، وأفادت الصحيفة بأن التقييمات تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استغلت الأشهر الأخيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية، بما في ذلك أجزاء من شبكة أنفاقها تحت الأرض.