نائب في حزب الله: لا تهدئة جزئية ولا تمييز بين بيروت والجنوب في أي اتفاق جديد

في وقت تتكثف فيه المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر على الجبهة اللبنانية، تتصاعد في المقابل التحذيرات الإسرائيلية والتهديدات المتبادلة، وسط حديث متزايد عن ترتيبات محتملة لوقف إطلاق النار. وبينما تطرح واشنطن مبادرات جديدة عبر قنوات لبنانية ودولية، يتمسك حزب الله بشروط يعتبرها أساسية لأي تهدئة، وفي مقدمتها وقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي يقول إن إسرائيل ما تزال تحتلها.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب في البرلمان اللبناني عن حزب الله، حسن عز الدين، أن ما يجري في جنوب لبنان يمثل "عدوانا واسعا" يستهدف المدنيين والبنية التحتية والمؤسسات الصحية والخدمية، متهما إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية وبتجاوز ما وصفه بكل الضوابط القانونية والإنسانية.

واعتبر عز الدين، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أن التصعيد الحالي لا يمكن فصله عن الدور الأمريكي، قائلا إن واشنطن لا تكتفي بمنح إسرائيل الغطاء السياسي، بل تشارك – بحسب تعبيره – في رسم السياسات التي تقود إلى توسيع العمليات العسكرية في لبنان والمنطقة.

وتزامنت تصريحات عز الدين مع تقارير إعلامية تحدثت عن اتصالات أمريكية ولبنانية تتناول إمكانية التوصل إلى تفاهم جديد لوقف إطلاق النار، في ظل حديث عن استعداد حزب الله للالتزام بالتهدئة إذا التزمت إسرائيل بالجانب المقابل من الاتفاق.

غير أن المسؤول اللبناني شدد على أن أي صيغة لا تتضمن وقفا كاملا وشاملا للعمليات العسكرية الإسرائيلية لن تكون مقبولة من وجهة نظر الحزب.

وأوضح أن مفهوم وقف إطلاق النار لا يقتصر على وقف القصف المتبادل، بل يجب أن يشمل وقف جميع الأعمال العسكرية، بما فيها الغارات الجوية وعمليات التجريف والتوغل والاحتلال، إضافة إلى وضع آلية واضحة تفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي يصفها الحزب بالمحتلة.

وبحسب عز الدين، فإن المقاومة تعتبر نفسها في موقع الدفاع عن الأراضي اللبنانية، وبالتالي فإن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي يعني – من وجهة نظر الحزب – بقاء مبررات العمل المقاوم قائمة.

اتهامات لإسرائيل بخرق التفاهمات السابقة

وفي معرض حديثه عن فرص التهدئة، استعاد عز الدين تجربة التفاهمات السابقة الخاصة بوقف إطلاق النار، معتبرا أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقات التي أبرمت خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن لبنان، وفق روايته، التزم ببنود التفاهمات السابقة لفترات طويلة، في حين استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، الأمر الذي يجعل أي حديث عن ترتيبات جديدة مرتبطا أولا بوجود ضمانات حقيقية لإلزام إسرائيل بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

ومن هذا المنطلق، يرى حزب الله أن جوهر الأزمة لا يتعلق بإعلان وقف إطلاق النار بحد ذاته، بل بمدى قدرة الوسطاء، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض الالتزام به على الجانب الإسرائيلي.

وفي ظل تزايد الحديث عن الترابط بين الملفات الإقليمية، تطرق عز الدين إلى الدور الإيراني في التطورات الجارية، مؤكدا أن طهران أعلنت أكثر من مرة أن الساحة اللبنانية تشكل جزءا من أي تفاهمات أوسع قد تناقش مع الولايات المتحدة.

وأوضح أن إيران، بحسب موقفه، تدعم لبنان سياسيا وتسعى إلى المساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية عبر الضغوط السياسية والدبلوماسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن طهران لا تسعى – وفق تعبيره – إلى الحلول محل الدولة اللبنانية أو التفاوض نيابة عنها.

وتعكس هذه التصريحات استمرار الربط بين التطورات اللبنانية والمفاوضات الإقليمية الأوسع، خصوصا في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وما يرافقه من انعكاسات مباشرة على ساحات المنطقة المختلفة.

تشكيك في جدوى المفاوضات المباشرة

وفي موازاة ذلك، أبدى عز الدين تشككا واضحا في جدوى أي مفاوضات مباشرة تجرى برعاية أمريكية، معتبرا أن واشنطن منحازة بالكامل إلى إسرائيل، وأن هذا الانحياز يحد من فرص التوصل إلى تسويات متوازنة.

ورأى أن أي عملية تفاوضية تحتاج إلى أوراق قوة حقيقية على الطاولة، معتبرا أن الضغوط العسكرية والسياسية التي يتعرض لها لبنان تجعل المفاوضات، وفق توصيفه، غير قادرة على تحقيق نتائج فعلية ما لم يترافق المسار السياسي مع التزام إسرائيلي واضح بوقف العمليات العسكرية.

وتأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه المؤشرات على وجود حراك دبلوماسي مكثف يهدف إلى منع انزلاق الجبهة اللبنانية نحو مواجهة أوسع، خاصة مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وتنامي الحديث عن عمليات عسكرية أكثر اتساعا.

في المقابل، يتمسك حزب الله بمعادلة تقوم على أن أي تهدئة لا يمكن أن تكون جزئية أو محصورة بمنطقة دون أخرى، بل يجب أن تشمل كامل الأراضي اللبنانية وأن تترافق مع إنهاء ما يعتبره الحزب احتلالا لأراض لبنانية ووقفا كاملا لجميع العمليات العدائية.

وبين الضغوط الميدانية والحراك الدبلوماسي، تبدو الساحة اللبنانية أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتداخل الحسابات العسكرية مع المفاوضات السياسية، فيما يبقى مستقبل الجبهة الجنوبية مرتبطا بمدى قدرة الوسطاء على تحويل المبادرات المطروحة إلى تفاهمات قابلة للتنفيذ على الأرض.