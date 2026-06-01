استهداف "سد القرعون".. الاحتلال يهدد شريان الحياة الأخير في لبنان

لم تعد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان مجرد هجمات عسكرية، بل باتت تهديدا وجوديا يمس شريان الحياة الأساسي لملايين اللبنانيين، وينذر بكارثة بيئية ومائية وإنسانية غير مسبوقة.

وفي هذا السياق، أكد مدير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية، لقناة الجزيرة، أن استهداف محيط السد يعد أخطر حدث تشهده الحرب الحالية حتى الآن، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات مكثفة ومتواصلة استهدفت المنشآت التابعة للسد، وتحديدا الطريق الفرعية الحيوية التي تربط قرى (سحمر ومشغرة والقرعون).

وتكمن خطورة هذا القصف في أن هذه الطريق أصبحت الممر الوحيد والأخير لأهالي المنطقة، بعدما دمر الاحتلال جميع الطرق الأخرى وعزل القرى عن محيطها، ويعد "سد القرعون منشأة مدنية بامتياز وتتمتع بحصانة دولية، واستهدافه قد يؤدي إلى مجزرة بيئية ومائية وإنسانية كبرى لا يمكن احتواؤها".

وتتجلى خطورة التهديد الإسرائيلي في الأهمية الإستراتيجية الفائقة التي يمثلها السد للبنية التحتية اللبنانية، حيث يمثل الركيزة الأساسية للمياه والطاقة، إذ يعد السد أكبر خزان مائي في البلاد، حيث يستوعب نحو 220 مليون متر مكعب من المياه، ويغذي السد بالمياه العاصمة بيروت وضواحيها، ويعد المصدر الرئيسي لري الأراضي الزراعية الواسعة في الجنوب والساحل الجنوبي.

كذلك يغذي السد 4 معامل للطاقة الكهرومائية، وهي المعامل الإستراتيجية التي تحافظ على ثبات شبكة الكهرباء اللبنانية المتهالكة حاليا، ويعد طوق النجاة لمئات البلدات والقرى بالكهرباء في مناطق (جزين والبقاع الغربي وراشيا والشوف الأعلى وإقليم التفاح، وإقليم الخروب)، فضلا عن تشغيل المرافق العامة الحيوية.

ولمواجهة هذا الخطر الداهم، قال علوية إن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصلت بشكل عاجل مع أرفع المستويات السياسية في البلاد، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، للتدخل السريع وتحييد السد عن العمليات العسكرية.

وفي خطوة ميدانية حاسمة لمنع الاحتلال من خلق أي مبررات، منعت الهيئة الدخول والخروج من وإلى السد بشكل قاطع لسحب الذرائع، بالتوازي مع ذلك، بدأت الهيئة توثيق هذه الاعتداءات لإعداد ملف قانوني متكامل لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لمحاسبة الاحتلال على استهدافه للمنشآت المدنية الحيوية.

يعد سد القرعون أو سد ألبير نقاش، واحدا من أبرز وأضخم المشاريع الإنمائية في تاريخ لبنان الحديث، حيث يقع في البقاع الغربي على المجرى الأعلى لنهر الليطاني (أطول نهر في لبنان)، ودشن السد في العام 1959 واكتملت بحيرته الاصطناعية في الستينيات كجزء من خطة نهوض اقتصادي. يبلغ ارتفاع السد نحو 61 مترا، وطوله نحو 1090 مترا، وتتسع بحيرته لـ220 مليون متر مكعب، ويمثل العمود الفقري لـ"مشروع الليطاني" الإستراتيجي، ويهدف إلى توفير مياه الشفة والري وتوليد الطاقة الكهرومائية النظيفة.

ولا يعني المساس بجسم هذا السد الضخم قطع المياه والكهرباء فقط عن ملايين البشر، بل سيهدد بحدوث فيضان كارثي قد يجرف قرى بأكملها في حوض الليطاني وصولا إلى البحر المتوسط، ما يجعله قنبلة موقوتة يضغط الاحتلال على صاعقها.