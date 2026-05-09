الغارديان: الضغط العسكري الأمريكي فشل في تحقيق أهدافه في إيران

سلطت تقارير صحفية دولية الضوء على الجدل المتصاعد حول جدوى الإستراتيجية الأمريكية المتبعة تجاه إيران، وسط تباين حاد في تقدير المواقف بين الدعوة إلى احتواء دبلوماسي بضمانات سياسية، وبين المطالبة بتشديد الحصار البحري لتهديد بقاء النظام.

فمن وجهة نظر صحيفة "ذا غارديان" البريطانية فإن سياسة الضغط العسكري التي تنتهجها واشنطن لم تفلح في تحقيق أهدافها الجوهرية، مشيرة إلى أن إيران ما تزال تحتفظ بقدرات ميدانية لتهديد الملاحة في مضيق هرمز.

واعتبرت الصحيفة أن المطالب الأمريكية المتعلقة بالبرنامج النووي والصاروخي تمثل "تهديدا وجوديا" من منظور طهران، محذرة من أن استمرار المواجهة قد يؤدي إلى استنزاف النفوذ الأمريكي ويفتح المجال أمام تمدد روسيا والصين دوليا.

وفي المقابل، دعت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إلى تحويل الحصار البحري إلى أداة ضغط شاملة تستهدف بقاء النظام مباشرة. وانتقدت أي محاولات للتوصل إلى اتفاقيات جزئية قد تمنح طهران مكاسب اقتصادية دون إنهاء طموحاتها النووية.

ورأت المجلة أن النهج التصعيدي الذي يجمع بين حصار السفن ودعم المعارضة الداخلية هو السبيل الوحيد لإحداث تغيير حقيقي في السلوك الإيراني.

وتأتي هذه التوترات في إطار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في نهاية فبراير/شباط الماضي وتسببت في شلل شبه كامل لحركة الملاحة البحرية في ممرات مائية حيوية، مما أدى إلى قفزات قياسية في أسعار الطاقة العالمية.

كما أدت الحرب إلى دفع المنطقة نحو حافة صراع إقليمي شامل بعد استهداف منشآت إستراتيجية وقواعد عسكرية في عدة دول، مما ضاعف من الضغوط الدولية لفرض تهدئة عاجلة لتجنب كارثة إنسانية واقتصادية أوسع نطاقا.